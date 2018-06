Mosbach. (deg) Schwach und abgemagert war das Amselküken, als es Maja Kirchgessner für mehrere Wochen in ihre Obhut nahm. Die Auszubildende pflegte den kleinen Vogel mit viel Hingabe - von 5 Uhr früh bis Sonnenuntergang gab sie ihm jede halbe Stunde etwas zum Essen. Jetzt lebt der Vogel wieder in Freiheit, kommt aber immer wieder zu seiner Lebensretterin zurück.

Die Geschichte begann in der ersten Pfingstferienwoche: Eine Nachbarin meldete sich bei Maja. Mitten auf der Straße habe sie eine kleine Amsel gefunden, so schwach, dass sie es zunächst für tot gehalten hatte. Die tierliebe Auszubildende war sofort bereit, die Pflege für den Jungvogel zu übernehmen.

Im Internet und bei der Tierrettung informierte sich Maja rasch über die Aufzucht von Vögeln. Und die ist gar nicht so einfach: Der kleine Vogel war noch relativ jung und besaß noch kein richtiges Federkleid. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang musste "Buddy" - so taufte die 20-Jährige das Küken liebevoll - alle 30 Minuten mit Hackfleisch und in Wasser eingeweichten Mehlwürmern gefüttert werden.

Hintergrund Was zu tun ist, wenn man einen jungen Vogel findet: Nicht einfach mitnehmen (!), sondern eine Weile beobachten, ob das Küken noch von der Mutter gefüttert wird. Befindet sich das Tier an einer Gefahrenstelle (etwa auf einer Autostraße), vorsichtig an einen sicheren Platz bringen - die Mutter findet es dort in der Regel wieder. Bei kranken oder verletzten Tieren: Tierrettung verständigen Telefon 0176/60021537 (Tierrettung Odenwald Hohenlohe).

Sonst schrie er aus voller Kehle. Um das überhaupt bewältigen zu können, etwa auch wenn Maja kurz außer Haus musste, war ein "Einsatzplan" mit der ganzen Familie notwendig. Nachts schlief Buddy in einer kleinen Transportbox auf Papiertüchern und Stroh.

Überraschend ist vor allem die enorme Zutraulichkeit des sonst so scheuen Vogels. Er hüpfte auf Majas Armen auf und ab, ließ sich streicheln und kuschelte viel - selbst vor den zwei Familienhunden Liv und Hitch schien er keine Angst zu haben. Meistens saß die Amsel (trotz des männlichen Namens Buddy wohl eher ein Weibchen) jedoch auf ihrem Lieblingsplatz: dem Sofa auf dem Balkon mit Blick auf den Garten. Rasch nahm der Vogel an Gewicht zu, wurde größer und bekam ein richtiges Federkleid.

Aber so ein Vogel ist und bleibt ein wild lebendes Tier. Das wusste auch Maja Kirchgessner. Nach fast zwei Wochen intensiver Pflege unternahm Buddy die ersten Flugversuche in der Wohnung. Es war nun an der Zeit, ihn wieder in die Freiheit zu entlassen. "Wir hatten einfach das Gefühl, jetzt können wir ihn nicht mehr drin lassen", erklärt Maja, und ihre Mutter ergänzt: "Einsperren ist nicht."

Seitdem lebt die Amsel im Garten hinter dem Haus, meist hält sie sich im Strauch oder im Kirschbaum des Nachbarn auf. Am Anfang kam Buddy noch regelmäßig zum Essen auf die Terrasse; auch auf Zurufe reagierte der Jungvogel und kam sogleich angeflogen.

Langsam wurden seine Besuche jedoch weniger, und auch streicheln lässt er sich nur noch selten. Maja wünscht sich für den jungen Vogel, "dass es ihm einfach gut geht, auch wenn er von Menschen aufgezogen wurde", und dass er sich vielleicht ab und zu mal blicken lässt.

Die junge Frau hat den kleinen Vogel ins Herz geschlossen und genießt die noch verbleibende Zeit mit ihrem Freund "Buddy". "Ich würde es sofort wieder machen, auch wenn es sehr anstrengend war - vor allem das frühe Aufstehen", resümiert Maja Kirchgessner ihre Zeit mit dem kleinen Vogel. "Buddy" kommt nur noch selten vorbei. Bald wird er nicht mehr auf die Rufe seiner Lebensretterin reagieren - er ist nun dort, wo er hingehört: in der freien Natur.