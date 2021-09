In Deutschland gibt es mehr als 3000 verschiedene Brotsorten. Einige davon werden am Samstag auf dem Mosbacher Markt- und Kirchplatz zu finden – und zu probieren sein. Foto: stm

Mosbach. (rnz/stm) Verführerischer Duft aus dem Holzbackofen weht am kommenden Samstag, 4. September, von 9 bis 16 Uhr beim Kurpfälzer Brotmarkt durch die Mosbacher Innenstadt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung von Bäckerinnung Neckartal-Odenwald und Stadt Mosbach auf dem Markt- und Kirchplatz stehen Backwaren und Brotsorten in allen möglichen Variationen. Und alles, was zusammen mit Brot noch besser schmeckt.

Kleine wie große Gäste können sich ein eigenes Bild von der Kunst des Brotbackens und den qualitativ hochwertigen Produkten und Spezialitäten der örtlichen und regionalen Bäckereien und Mühlen machen. Denn in Deutschland gibt es mehr als 3000 verschiedene Brotsorten: Stutenmilch-, Knusper-, Kurpfälzer Roggenmisch-, Besen- und Heimatbrot, Holzofenseelen, Vinschgauer Fladen, Bauernvollkorn mit Nüssen und Früchten, Korn an Korn oder Pane, Blechkuchen, Elztäler Flammkuchen, Flechtwerke vom Teigkünstler und Gebäck vom Konditor sind nur einige der von den beteiligten Bäckereien beim Kurpfälzer Brotmarkt angebotenen Spezialitäten, die dort nach individuellen Rezepten fachmännisch hergestellt werden. Jede der mitwirkenden Bäckereien präsentiert dabei ihr besonderes Highlight. Und natürlich gibt es auch all das, was aufs Brot draufkommt bzw. gut dazu mundet, sprich: Brotaufstriche und Dips, Käse, Wurst-, Salami-, Schinken- und Speckspezialitäten, Secco, Weine und vieles mehr.

Wie kommt der Knoten in die Brezel? Wie entsteht Flechtgebäck und was hat es mit dem Holzofen auf sich? Antworten liefern die Schaubackstuben, in denen man live den Weg vom Teig zum Brot mitverfolgen kann. Wie eine Bäckerei vor 100 Jahren wohl ausgesehen hat? Das zeigt eine historische Bäckerei anschaulich. Und wie wird eigentlich außerhalb Deutschlands Brot gebacken? Zuwanderer zeigen, wie in ihren Heimatländern Brot und Gebäck hergestellt werden. Im Backbus dürfen Kinder selbst kneten und backen und damit spielerisch etwas über gesunde Ernährung erfahren. Und zu guter Letzt lädt ein Glücksrad zur Teilnahme.

Traditionell treffen sich die Handwerker um 11 Uhr auf der Marktterrasse – das soll auch in diesem Jahr nicht anders sein. Auch Nicht-Handwerker sind selbstverständlich willkommen. Mit Keyboard- und Akkordeonklängen bereichert die Musikschule Schifferdecker ab 9 Uhr und die Jazz-Band "Grünspan" mit beschwingtem Dixieland und verjazzten Oldies ab 12 Uhr den Markt musikalisch. Zwischen 10.30 und 11.15 Uhr lädt zudem die Musik zur Marktzeit in die Stiftskirche.

Abgerundet wird der Erlebnissamstag durch Führungen durch die historische Altstadt um 11 Uhr und der Führung "Der Kandel – sein Weg durch Mosbach und seine Mühlen" ab 13 Uhr. Hier erfahren die Teilnehmer, dass der Bach viele Jahrhunderte eine große Bedeutung für Mosbach und die hier wohnenden Bäcker hatte. Start ist jeweils bei der Tourist Information am Marktplatz, eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Während des Markttages haben die Besucher Gelegenheit zu einem gemütlichen Einkaufsbummel in den Fachgeschäften der Innenstadt – ohne Zugangsbeschränkungen durch die 3G-Regeln.