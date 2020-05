Mosbach. (stk) In aller Früh, noch vor Sonnenaufgang, war dieser Tage Peter Baust unterwegs – und erlebte eine unheimliche Begegnung. Eine Rotte mit acht Wildschweinen bemerkte den Mosbacher Nabu-Vorsitzenden, der nur vier bis sechs Meter von ihnen entfernt spazierte.

"Die Tiere zeigen eindrücklich, wie man sich im Moment nicht verhalten sollte. Beim Zusammenrotten fühlen sie sich sauwohl, und es ist ihnen schweinemäßig egal, wer wen ansteckt. Allerdings sollten sie trotzdem aufpassen, denn schließlich gibts ja nicht nur Corona, sondern auch noch die afrikanische Schweinepest", schrieb Peter Baust an die Mosbacher RNZ-Redaktion.

Wildschweine leben meist im Familienverband. Die Jungtiere der vergangenen Jahre leben zusammen mit ihrer Mutter, der Bache, und manchmal auch mit einem Keiler. Die Begegnung an diesem Sonntagmorgen war für Baust auch sehr unheimlich: "Es war ja auch ziemlich düster, und wenn so eine Rotte losrennt, dann macht das schon einen ganz schönen Lärm." Darüber, dass die Wildschweine vor ihm davon anstatt auf ihn zu rannten, war er deshalb auch mehr als glücklich. "Aber so richtig gefährlich sind Wildschweine eigentlich nur, wenn sie Junge haben und sich bedroht fühlen", erklärt der Nabu-Vorsitzende. Wenn man in eine brenzlige Situation mit einem Wildschwein komme, solle man sich schnell einen Hochsitz suchen oder versuchen, an einem Baum hochzuklettern. Oder die Tiere irgendwie erschrecken.

Baust hat übrigens schon öfter Wildschweine gesehen. "Aber noch nie an so einer Stelle mit einer so schönen freien Sicht. Und die Wildschweine sind kurz stehen geblieben, als würden sie sich überlegen, in welche Richtung sie jetzt davonlaufen. Diesen Moment habe ich fotografiert", schildert Baust. Und das, obwohl auch die Wildschweine auf Abstand zu ihren Artgenossen gehen sollten. Die "gnadenlos große" Anzahl der Wildtiere macht Kontaktbeschränkungen aber wohl unmöglich. Peter Baust traf die Rotte nicht an einer abgelegenen Stelle, sondern an einem Hauptwanderweg im Nüstenbacher Tal.

