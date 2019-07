Mosbach. (schat) Sie haben es geschafft, sind am Ziel: Nach den finalen mündlichen Prüfungen schallte es gestern Nachmittag durchs Nicolaus-Kistner-Gymnasium "Abiiiiiiiii....!" Insgesamt 71 junge Damen und Herren haben alle Abiturprüfungen erfolgreich hinter sich gebracht, das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife in der Tasche. NKG-Schulleiter Jochen Herkert zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf der Prüfungen, die gestern von Andree Körber (Heidelberg) geleitet wurden. Alle Schüler, die ab April in die Prüfungen gegangen sind, haben auch bestanden. Die besten Geschichten von und alle Informationen zu den Abiturienten finden sich am 9. Juli in der Sonderbeilage "G’schafft" der RNZ.