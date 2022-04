Mosbach/Rhein-Neckar. (pol/mare) Die seit Montagabend in Mosbach vermisste 79-jährige Frau, die aus dem Rhein-Neckar-Kreis stammte, ist tot. Das teilt die Polizei am Mittwoch mit.

Die 79-Jährige hatte gegen 19.15 Uhr die Wohnung einer Freundin in Mosbach verlassen und soll sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden haben. Nach einer Überprüfung aller bekannten Orte, an denen sie sich öfters aufhält, kam es zu einer großangelegten Suche im Bereich Mosbach. Dabei waren Mantrailer-Hunden und ein Hubschrauber im Einsatz.

Am Dienstagabend wurde sie in Mosbach tot gefunden. Es lägen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder einen Unglücksfall vor, teilte die Polizei mit.

Update: Mittwoch, 6. April 2022, 11.58 Uhr