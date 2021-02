Mosbach. (pol/make) Bereits am 25. Januar haben Diebe den Geldbeutel einer Frau in Mosbach entwendet. Laut Polizeiangaben stahlen die Unbekannten den Geldbeutel der 79-Jährige während ihres Einkaufs in einer Filiale eines Lebensmittelgeschäfts in der Hauptstraße. Der Frau fiel gegen 15 Uhr das Fehlen ihres Geldbeutels an der Kasse auf.

Die 79-Jährige bemerkte während ihres Einkaufs eine Frau, die sich seltsam verhielt und als Täterin infrage kommt. Die Tatverdächtige soll einen dunkler Hautteint, schulterlange und wellige Haare haben, etwa 165 M groß sein und etwa 40 Jahre alt sein.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich am 27. Januar in Mosbach-Diedesheim. Hier wurde ein 55-Jähriger in einer Filiale eines Lebensmittelgeschäfts bestohlen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu beiden Vorfällen oder der Frau machen können, sich beim Polizeirevier Mosbach, unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.