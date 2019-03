Von Brunhild Wössner

Mosbach. Grundsätzlich hat man nichts gegen eine Bebauung am Rande des Wohngebietes auf dem Bergfeld. Die Bergfelder, die nun mit einer langen Unterschriftenliste auf dem Mosbacher Rathaus vorstellig wurden, lehnen allerdings sehr wohl das Vorhaben der Firma "Sommer und Lauber" aus Lauda-Königshofen ab, den diese für das Flurstück gegenüber der Kirche "Maria Königin" und dem katholischen Kindergarten in der Februar-Sitzung des Gemeinderats vorgestellt hat.

Geplant ist demnach die Errichtung von insgesamt 50 Wohnungen, die in sieben dreigeschossigen Baukörpern mit zurückgesetztem Dachgeschoss untergebracht werden sollen. 232 Bürger(innen) aus dem Bergfeld haben sich nun mit ihrer Unterschrift der Meinung der Überbringer - Monika und Erich Markowitsch, Martina Hillebrand, Fritz Martini und Stefan Pfeffer - angeschlossen und damit ein klares Signal gesetzt.

Erich Markowitsch wertet dies als "ein sehr gutes Ergebnis". Er bekräftigte wiederholt seine Position, sich nicht grundsätzlich gegen eine Bebauung, sondern gegen die vorgestellte Projektvariante auszusprechen, da diese seiner Meinung nach "nicht dem Siedlungscharakter des Bergfelds entspricht und das Bergfeld damit überfordert wird".

Oberbürgermeister Michael Jann, der die Unterschriften entgegennahm, betonte, dass bisher nur ein Aufstellungsbeschluss für ein Bebauungsplanverfahren gefasst worden sei. Inzwischen gebe es einen weiteren Interessenten für dieses 8500 Quadratmeter große städtische Grundstück. Ein zweiter Schritt wäre jetzt, so Jann, dass der Vorhabensträger seinen Bebauungsplan einreiche. Wie immer der auch aussehen mag, es werde eine Offenlegung geben, in deren Zuge auch private Einwendungen erfolgen könnten. Der formale Verfahrensweg werde eingehalten, so Jann.

Außerdem überlege man, ein Interessenbekundungsverfahren einzuleiten. Markowitsch fragte an, ob es seitens der Stadt Möglichkeiten gäbe, Vorgaben zu machen, wie dieses Grundstück zu bebauen sei, beispielsweise mit Reihen- und Doppelhausbebauung, so dass ein Bauträger nicht "hoch verdichtet" planen könne. Von einer "Hochverdichtung" mochte das Stadtoberhaupt indessen nicht sprechen, allenfalls von einer "mittleren Verdichtung", die mit der Landesbauverordnung konform gehe. Es sei auch "nicht ungewöhnlich, dass Einfamilienhäuser neben drei- bis viergeschossigen Gebäuden stehen".

Erich Markowitsch zeigte sich seinerseits entschlossen, die vorgestellte Bebauungsplanung mit demokratischen Mitteln zu verhindern, stelle sich doch gerade der Randbereich des Bergfelds "als Visitenkarte und Eingangsbereich" dar. Er begründet sein Engagement für diese Sache wie folgt: "Das Schlimmste wäre, wenn die Bebauung so kommen würde wie präsentiert und man sich sagen müsste, hätten wir mal etwas dagegen getan".

Nach seinem Verständnis sind Bürger(innen) in einer Demokratie auch dazu aufgerufen, zu versuchen, Entscheidungen auf demokratischem Wege zu beeinflussen. Monika Markowitsch ergänzte, dass "man auch eine Verantwortung habe gegenüber den Bürgern, die dort bereits wohnen". Dem stimmte auch Oberbürgermeister Michael Jann zu.

Fritz Martini drängt sich der Eindruck auf, dass es für das Bergfeld - und nicht nur dort - keinen Stadtentwicklungsplan gebe: "Wenn es aus rechtlichen Gründen mit dem ersten Anlauf einer Grundstücksbebauung nicht klappt" (zur Erinnerung: Das Regierungspräsidium Karlsruhe hatte auf dem ursprünglich für das Bauprojekt vorgesehenen Grundstück die Errichtung von Lärmschutzwänden mit Mindestabstand zu den Bauten gefordert), "verlegt man das beabsichtigte Bauvorhaben einfach auf das Nachbargrundstück".

Verstimmt zeigte sich Martini auch darüber, dass einzelne Bürgervertreter im Gemeinderat nicht über das Kindergartenangebot im Bergfeld im Bilde gewesen seien. Er wie auch Stefan Pfeffer hätten sich zunächst einen "grundsätzlichen Plan für die Bebauung des Bergfeldes gewünscht und nicht bereits die Vorstellung eines dezidierten Bauvorhabens". Pfeffer lud die Räte ein, sich "die Sache mal vor Ort anzusehen". Martini argwöhnte, dass im Gemeinderat manchmal nicht alle Informationen bekannt seien und die Hand vorschnell gehoben werde, bei dem, was die Verwaltung vorschlage.

OB Jann versteht "die Erregung". Aber was den Eindruck einer vorschnellen Abstimmung im Gemeinderat angehe, sei er entschieden anderer Auffassung. Kein Stadtrat hebe einfach mal so "schnell die Hand hoch". Im Vorfeld finde im technischen Ausschuss eine nicht öffentliche Vorberatung statt, die dann in den Fraktionssitzungen zur Vorbereitung der öffentlichen Ratssitzung erörtert werde.

Dass die Nachfrage nach Wohnraum unbestritten sei, dem könnten wohl alle zustimmen. Nur wie diese genau befriedigt werden soll, dazu gebe es unterschiedliche Ansichten. Im aktuellen Fall hätten es die (anwesenden) Bürger des Bergfeldes gerne so, dass sich die Planungen dem Siedlungscharakter des Bergfeldes anpassten - während die Verwaltung wohl vor allem die Schaffung von Wohnraum im Blick hat.