Mosbach. (lah) "Das Blutvergießen in der Ukraine dauert inzwischen einen Monat. Es ist kein Ende in Sicht. Die Zahl der Todesopfer, der Traumatisierten, der zerstörten Leben steigt mit jedem Tag weiter." Mit diesen drastischen Worten eröffnete die bündnisgrüne Kreisrätin Lena-Marie Dold am Samstagmittag auf dem Château-Thierry-Platz die fünfte Mosbacher Ukraine-Mahnwache. Wie bereits eine Woche zuvor, waren rund 120 Menschen dem überparteilichen Aufruf aller demokratischen Parteien des Neckar-Odenwald-Kreises sowie deren Jugendorganisationen gefolgt.

"Ist es normal geworden, dass wir minütlich mit Schreckensnachrichten konfrontiert werden?", fragte CDU-Stadtrat Boris Gassert. Auch wenn sich derzeit viele Menschen weltweit durch Sach- und Geldspenden mit der Ukraine solidarisierten, hoffte der Redner auf eine Rückkehr zur Normalität: "Es muss normal sein, dass es keinen Krieg gibt." Und auch nach dem Ende des grausamen Krieges sei es wichtig, den Menschen in der Ukraine zu helfen, wieder zu einer neuen Routine und Normalität zu finden.

"Fossile Brennstoffe sind die Ursache vieler aktueller Kriege", unterstrich Judith Alze von "Fridays for Future". Die Invasion Putins zeige die Skrupellosigkeit und Brutalität eines Regimes, dessen Macht auf fossilen Energien beruhe. Putins Regime versuche, jeglichen Wandel zu einer Klimagerechten Welt zu verhindern. Mit seinen Kohle-, Öl- und Gasimporten aus Russland finanziere Deutschland – ohne es zu wollen – den Krieg mit. Folgerichtig forderte die Klimaaktivistin alle Staaten dazu auf, diese Geschäfte mit Russland zu stoppen: "Weg von der fossilen Abhängigkeit!"

"Wir wollen Frieden. Wir wollen einen blauen Himmel ohne Bombeneinschläge", lautete eines der vorgelesenen Zitate, mit denen die Mahnwachen-Organisatoren den betroffenen Menschen wieder eine Stimme geben wollten. Eine Schweigeminute gehörte ebenso zur Mahnwache wie eine Spendensammlung am Ende. Bislang seien 3000 Euro für die ukrainische Hilfsorganisation Vostok SOS zusammengekommen, sagte Lena-Marie Dold und bedankte sich bei allen Spenderinnen und Spendern.