Von Claus Kaiser

Mosbach. Im Jahreskalender der Handwerker aus der Region ist die zentrale Gesellenfreisprechungsfeier wohl einer der Höhepunkte. Zu dieser Festveranstaltung der Kreishandwerkerschaft Neckar-Odenwald-Kreis begrüßte Kreishandwerksmeister Jochen Baumgärtner in der Alten Mälzerei in Mosbach neben den freigesprochenen Junggesell(inn)en und ihren Familien auch zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft, Organisationen, Institutionen, Verbänden, Behörden und Schulen.

Durch die Veranstaltung führte Moderator Jens Nising. In einer Gesprächsrunde interviewte er Klaus Hofmann, den neuen Präsidenten der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann, Peter Hauk, Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Dr. Achim Brötel, Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises sowie die CDU-Bundestagsabgeordnete Nina Warken. Alle beglückwünschten die frisch gebackenen Handwerkergesellen.

Hintergrund Die Organisationen des deutschen Handwerks veranstalten in jedem Jahr den Leistungswettbewerb der Handwerksjugend. An diesem dürfen diejenigen Handwerker, die ihre Gesellenprüfung im vorhergehenden Ausbildungsjahr als Klassenbeste bestanden haben, teilnehmen. Der Wettbewerb erfolgt auf Kammer-, Landes- und Bundesebene. Die jeweiligen Kammersieger bestreiten den Leistungswettbewerb auf [+] Lesen Sie mehr Die Organisationen des deutschen Handwerks veranstalten in jedem Jahr den Leistungswettbewerb der Handwerksjugend. An diesem dürfen diejenigen Handwerker, die ihre Gesellenprüfung im vorhergehenden Ausbildungsjahr als Klassenbeste bestanden haben, teilnehmen. Der Wettbewerb erfolgt auf Kammer-, Landes- und Bundesebene. Die jeweiligen Kammersieger bestreiten den Leistungswettbewerb auf Länderebene und die Landessieger dann den Leistungswettbewerb auf Bundesebene. Kammersiegerin der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald wurde als Fachverkäuferin im Bäckerhandwerk Alexandra Schmidt aus Mosbach (Ausbildungsbetrieb Friedbert Englert, Dallau). Schmidt war zudem auf Landesebene erfolgreich und wurde auch erste Landessiegerin. Ausgezeichnet als zweite Kammersieger wurden darüber hinaus als Fleischer Maximilian Stahl aus Mosbach (Hartmut Nohe, Fahrenbach) und als Zimmerer Maximilian Geier aus Schefflenz (Söhner, Mosbach). Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald vergab an die Prüfungsbesten Präsente und Urkunden, ebenso wurden von den Innungen Buch-, Geld- und Sachpreise überreicht. Die Geehrten im Überblick: Zimmerer - Maximilian Geier (Ausbildungsbetrieb Söhner, Mosbach), Leon Kempf (Holzbau Fischer, Mudau); Elektroniker - Florian Lenhart (Licht-Concept, Walldürn), Benjamin Noack (Schiller & Kollegen, Obrigheim), Moritz Trunk (Körber, Schefflenz); Schreiner - Lukas Fleck (Thomas Häfner, Buchen), David Jonas Röder (Faustmann, Diedesheim), Jannik Rösch (Matthias Holderbach, Buchen); Verkäuferin im Bäckerhandwerk - Alexandra Schmidt (Friedbert Englert, Dallau); Fleischer - Noah Schäfer (Vogt Edeka Markt, Schefflenz), Maximilian Stahl (Hartmut Nohe, Fahrenbach). (cka/rnz)

[-] Weniger anzeigen

Für Hofmann ist das Handwerk einer der wichtigen Konjunkturmotoren der Region. Er lobte die mit dem Wirtschaftsministerium gestartete Imagekampagne "Handwerk 2015" mit den drei Säulen Personal, Strategie und Digitalisierung. Damit wolle man die Handwerksbetriebe fit für die Zukunft machen und dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Jann merkte an, dass Handwerksbetriebe als konstante Größe in Mosbach schon immer Tradition und einen "goldenen Boden" haben.

Minister Hauk lobte die Leistungsfähigkeit und das gute Renommee des Handwerks im Neckar-Odenwald-Kreis. Mit seiner "Leistungsfähigkeit und Qualität" ist das Handwerk mit seiner dualen Ausbildung für Brötel ein für unseren Wirtschaftsstandort nicht mehr wegzudenkender Faktor. Und Warken betonte, wie gut das Handwerk in der Region mit seinem gut ausgebildeten Nachwuchs aufgestellt sei.

Nach altem deutschem Handwerksbrauch vollzog Jochen Baumgärtner den Gesellenfreispruch und erhob 110 Lehrlinge in den Gesellenstand. Auf die Prüfungsstatistik ging der stellvertretende Kreishandwerksmeister Peter Schlär ein. Von den 118 Prüflingen waren immerhin 25 weiblich. 110 Lehrlinge haben die Gesellenprüfung bestanden - die Erfolgsquote lag somit bei 93,22 Prozent.

Als Prüfungsbester (Note 1,4) legte David-Jonas Röder als Tischler im Ausbildungsbetrieb Faustmann in Diedesheim seine Prüfung ab. Mit 15 Teilnehmern war der Ausbildungsberuf Elektroniker am stärksten vertreten, gefolgt vom Schreiner mit 13 Teilnehmern sowie je zehn Teilnehmern aus den Bereichen Maler/Lackierer und Zimmerer. Schlär erwähnte, dass das Bundeskanzleramt einen Integrationspreis ausgelobt habe. Zur Preisverleihung seien auch vier Menschen mit Migrationshintergrund am 11. November nach Berlin eingeladen worden. Wie herausfordernd die Integration von Asylbewerbern ins Handwerk besonders aufgrund sprachlicher Defizite ist, zeigte das Interview mit den drei Bäckergesellen Onieka Chukwudum, Festus Esebor (beide aus Nigeria) und Berry Haile (aus Eritrea).

In seinem Schlusswort gratulierte Matthias Müller, ebenfalls stellvertretender Kreishandwerksmeister, den Junggesell(inn)en. Für die musikalische Umrahmung sorgte die GTO-Bigband unter Leitung von Patrick Penndorf.