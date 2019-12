Mosbach. Monotoner Frontalunterricht war gestern – auch die Lehrmethoden verlagern sich immer mehr in die digitale Welt. Neue, digitale Lehrkonzepte bereichern nicht nur den Lehralltag an Hochschulen, sondern lassen sich auch in die berufliche Praxis integrieren. Ingenieur Prof. Dr. Andreas Weißenbach, Studiengangsleiter Maschinenbau, und Anja-Bettina Zurmühl, Bildungswissenschaftlerin, eLearning-Expertin und Dozentin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Mosbach, haben ihr "virtuelles Klassenzimmer" auf einer internationalen Fachkonferenz dieser Tage Vertretern renommierter Unternehmen vorgestellt.

Das "World Maintenance Forum" in Lugano (Schweiz), das sich dem Thema professionelle Aus- und Weiterbildung von Instandhaltungspersonal widmete, eignete sich dabei perfekt, um das Konzept aus Mosbach vorzustellen. Mit ihrem Konferenzbeitrag "E-Lear-ning-Module: Webbasiertes Training für Instandhaltungsmanagement" präsentierten Weißenbach und Zurmühl ihr eigens entwickeltes "Active Classroom"-Konzept. Dieses wurde für die Lehrveranstaltung "Produktionsmanagement" im Studiengang Maschinenbau konzipiert.

Das Konzept weist eine Vielfalt an Lehr- und Lernformen sowie Medien und Methoden auf und zeigt, wie aktivierende Lernsituationen entstehen können. Mit virtuellen Klassenzimmern, Online-Trainings sowie mit realen Fallbeispielen versetzen sie dabei die Lernenden in die Lage, die notwendigen Kompetenzen für den beruflichen Einsatz aufzubauen und anzuwenden. In der Selbstlernphase bearbeiten die Studierenden eigenständig ihre Lehrunterlagen, sehen kurze Videos mit Fachinhalten und bearbeiten diese in Reflexionsaufgaben und Übungen.

Die Präsenzveranstaltung dient somit mehr dem Austausch als dem reinen Zuhören und Mitschreiben. Der Lehrende selbst nimmt in diesem Konzept verschiedene Rollen ein: Aktiv in der klassischen Vorlesung sowie im virtuellen Klassenzimmer, begleitend und moderierend in den Phasen der Gruppenarbeit, ansprechbar in den Selbstlernphasen.

Dabei erläuterten die beiden Dozenten in ihrem Vortrag nicht nur die Besonderheiten ihres Lehrkonzeptes, sondern auch, wie das in die Lehrveranstaltung integrierte Web-Based-Training (WBT) zum Thema Instandhaltungsmanagement auf den beruflichen Kontext übertragen werden kann.