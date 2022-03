Barry Masterson hat in Schefflenz seine Passion für Cider und Perry, also Apfel- und Birnenweine, entdeckt. Zusammen mit seiner Frau Ines pflegt er alte Streuobstwiesen und tüftelt an neuen Geschmackserlebnissen. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Mittelschefflenz. Alt und Neu treffen bei Ines und Barry Masterson direkt aufeinander. Einerseits unübersehbar. Liegt doch ihr liebevoll renoviertes Fachwerkhaus aus dem Jahr 1777 direkt neben dem modernen Schefflenzer Rathausneubau mit seiner monochromen Monopolyhaussilhouette. Andererseits unüberschmeckbar. Denn die Ciders und Perrys (Birnenweine), die die beiden seit einigen Jahren in bester handwerklicher Manier produzieren, kombinieren jahrhundertealtes Fachwissen mit neuen Erkenntnissen aus den unterschiedlichsten Cider-Regionen Europas. Das Ergebnis ist so nachhaltig wie aromenreich. Bei einer Tasse original irischem Tee berichtete das Paar von seiner gemeinsamen Passion und davon, wie alles auf einer irischen Ausgrabung begonnen hat.

Denn dort traf die gebürtige Mosbacherin, die in Dublin irische Archäologie studiert hatte, auf den Dubliner Vermessungswissenschaftler, der im Rahmen eines Forschungsprojekts dreidimensionale Modelle von bronzezeitlichen Forts erstellte. Mittlerweile wechselte er zu einer Firma für Geo-Informations-Systeme, die ihren Sitz in Münster hat. "Wir wären auch nicht in Dublin geblieben", kommentiert Barry den Umzug aus Irlands quirliger Hauptstadt in das eher beschauliche Schefflenz.

"Bier war immer ein Ding", kommt Barry auf die Wurzeln seiner Hobby-Brautätigkeit zu sprechen. In der Dubliner Porterhouse Templebar standen nicht nur 200 Biersorten aus aller Welt als Forschungsobjekte zur Verfügung. Hier erwarb Barry auch sein erstes Bierbrau-Kit für die heimische Küche. "Einmal im Monat braute ich zusammen mit meinem besten Freund Bier. Es war erstaunlicherweise gar nicht schlecht." Als IT-Experte baute Barry Masterson eine Webseite über Craft Beer auf und ging unter die Blogger. "Wir wollten Mikrobrauereien fördern." Auch im Nordbadischen braute er sein eigenes Bier. Die Palette reicht von Pale Ale bis zu Stout.

Vor zehn Jahren kam der Schwenk zum Apfel. Im "Blättle" wurden die Ernterechte für ein Dutzend Apfelbäume in Großeicholzheim ausgeschrieben. "Wir wollten einfach unseren eigenen Saft machen", beschreibt das Paar seine anfängliche Motivation. Doch nach einem Jahr war immer noch Saft übrig, und Barry besann sich auf seine Bierbrau-Erfahrung. Die ersten 20 Liter Saft setzte er mit Hefe in einem Fass an und probierte es nach vier Wochen. "Das Ergebnis war nicht so meins", beschreibt er rückblickend den ersten Versuch. Doch experimentierfreudig, wie er nun mal ist, ließ sich Barry nicht entmutigen.

Mittlerweile weiß er, dass Cider mehr Zeit zum Reifen benötigt. Und dass es mehrere Methoden der Herstellung gibt. Der Cider, den er nun in Schefflenz produziert, habe wenig gemein mit dem industriell gefertigten, eher süßen Cider, den er aus seiner Jugend kennt, berichtet er. "Der war eher zum Durstlöschen." Eher zufällig kam Barry zu einer 1958 gepflanzten Obstanlage, wo er mittlerweile 150 Bäume auf 60 Ar bewirtschaftet. Neben den alten Bäumen, darunter Goldparmänen, Boskop, Jonathan, Cox Orange oder Brettacher, setzt er verstärkt auf historische englische, französische und irische Sorten.

Most oder Cider? "Für mich ist alles gleich", kommt der Experte auf die Unterschiede und Gemeinsamkeiten des favorisierten Getränks zu sprechen. Dabei setzt Barry Masterson konsequent auf Regionalität und Nachhaltigkeit. Auf der Streuobstwiese weideten zunächst Schafe. Als Ausgangsmaterial kommt nur 100 Prozent frischer Saft infrage. Ob Flaschengärung oder Kohlensäure aus der Abfüllanlage – "Alles muss atmen", lautet die Devise. Zudem liebt Masterson sortenreine Ciders. Vor zwei Jahren produzierte er 18 unterschiedlich Sorten. Manche Äpfel stammen von nur einem Baum! Letztes Jahr verarbeitete der "Kertelreiter" 2500 Liter.

Als Namensgeber des bislang mit einer schwarzen Null produzierenden Nebenerwerbsbetriebs fungiert der kleine Bach Kertel, der neben dem Haus gluckert. "Wenn du nicht ins Bett gehst, kommt der Kertelreiter und holt dich." Mit diesen Worten schickten die Schefflenzer früher ihre Kinder zu Bett. Ein schickes Kertelreiter-Logo hat eine befreundete Designerin entworfen.

Bislang vertreiben Mastersons ihren Cider über das Internet, telefonisch oder über die Gasse. Wegen des Brexits fielen die englischen Abnehmer komplett aus. In der Region war die Eulenschmiede die erste Location, an der es den Kertelreiter-Cider zu trinken gab. Ein Slow-Food-Vertreter aus Heidelberg war auch schon vor Ort, und wenn es wieder Naturparkmärkte gibt, wollen Ines und Barry dieses Podium testen.

Noch ein Traum ist eine "Ciderie", ein eigener Raum für Verkostungen. Bis es soweit ist, forscht Barry Masterson in seiner pomologischen Hausbibliothek nach alten Rezepten und kombiniert Cider mit Mostbirnen, Speierling oder Muskatellersalbei. Er publiziert in Fachzeitschriften und tüftelt an immer neuen Geschmackserlebnissen. Zum Apfelwein hat sich bereits der Birnenwein gesellt. Aber davon später mehr.

Info: www.kertelreiter.de