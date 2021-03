Von Noemi Girgla

Michelbach. Verstecktes zu suchen, das hat an Ostern Tradition. Zahlreiche Kinder gehen an diesem hohen christlichen Feiertag auf die Suche nach bemalten Eiern und Schokohasen. Warum also nicht eine große Suche für die ganze Ortschaft starten, dachte sich Sandra Klenk und begann, die erste Michelbacher Oster-Geocaching-Tour für die Gemeinde zu organisieren.

Normalerweise leitet Klenk die Kindergottesdienste in Michelbach. "Die können coronabedingt nun aber schon seit etwa einem Jahr nicht mehr stattfinden. Da muss man sich etwas Neues einfallen lassen, um die Kinder am Thema Kirche dabei zu behalten", meint sie. Die Idee zu einer Geocaching-Tour (eine Art moderne Schnitzeljagd) kam ihr im Urlaub mit ihrem Mann. "Da haben wir an so einer teilgenommen und hatten eine Riesenfreude daran", berichtet die Kigo-Leiterin. Wieder zu Hause (und mit der technischen Unterstützung ihres Mannes) legte Klenk mit der Smartphone-App "Actionbound" die Oster-Geocaching-Tour für ihre Heimatgemeinde an.

Die Tour umfasst elf Stationen, ist etwa drei Kilometer lang und (je nach Länge der Beine) in etwa 90 Minuten zu bewältigen. "Alles was man braucht, ist ein Smartphone und die Actionbound-App, die über den Playstore heruntergeladen werden kann", meint Klenk. Sie selbst ist die Strecke bereits abgelaufen, um sicherzustellen, dass es auf dieser auch keine Funklöcher gibt, welche die Suche beeinträchtigen könnten.

Zum Starten der Tour scannt man einfach den QR-Code, der im Amtsblatt erscheint und auf der Internetseite der Kirchengemeinde ebenso wie am Ende dieses Beitrags zu finden ist. Oder man sucht die Tour unter "Bound finden" in der App unter dem Namen "Kigo Michelbach". Dann kann es auch schon losgehen. Durch Hinweise und die Koordinaten zu den einzelnen Punkten werden die "Schnitzeljäger" angeleitet und müssen an jedem Ort eine Frage zur Ostergeschichte beantworten. Es lohnt sich also, diese noch einmal zu lesen, bevor man sich auf die Suche begibt.

"Die Teilnehmer müssen die Antworten entweder ins Smartphone eintippen oder bekommen drei Möglichkeiten zur Auswahl gestellt", erklärt Sandra Klenk den Ablauf. Ist die Frage beantwortet, ertönt ein "Bing" und der Hinweis zum nächsten Ort auf der Route erscheint. Anmelden muss man sich für die Geocaching-Tour übrigens nicht. "Wir freuen uns über alle, die spontan mitmachen wollen und hoffen, dass das Wetter mitspielt", meint die Organisatorin.

Freigeschaltet wird die Tour am Gründonnerstag, 1. April, und soll auch nach Ostern online bleiben. "So können auch alle anderen, die es nicht direkt an Ostern schaffen, die Tour laufen." Denen entgeht dann aber die geplante Schatzkiste. Am Ostersonntag und Ostermontag ist an einer Zwischenstation eine Kiste voller Schoko-Eier vorgesehen – solange der Vorrat reicht. Diese muss mit einem Zahlencode geöffnet werden, den man sich an der vorherigen Station gut einprägen muss, um an den Schatz zu kommen. Am Endpunkt erwartet die Kinder dann eine weitere kleine Überraschung.

Für die Konfirmanden gibt es noch eine zusätzliche Herausforderung: "Bei den elf Antworten zu den Fragen ist jeweils ein Buchstabe hervorgehoben. Zusammengesetzt ergeben diese ein Lösungswort", verrät Klenk. Wer das herausgefunden hat, kann es aufschreiben und in den Briefkasten des Pfarrgemeindehauses in Michelbach (Bürgermeister-Wagner-Straße 5) einwerfen. Pfarrerin Angelika Schmidt hat auch dafür eine kleine Belohnung versprochen. Sollte man die Antwort auf eine der Fragen zur Ostergeschichte nicht wissen, ist das halb so schlimm. Die Lösungen werden nach der Eingabe noch einmal korrekt angezeigt.

Die Pfarrerin ist begeistert von Sandra Klenks Aktion und Engagement. "Genau von solchen Ideen lebt die Gemeinde. Die Tour ist toll für Familien und so bewegt man die Kinder auch dazu, spazieren zu gehen", meint Schmidt. Apropos spazieren gehen: Die Route verläuft durch den Ort und auf befestigten Waldwegen. "Ganz barrierefrei ist sie leider nicht", bedauert Sandra Klenk. An einer Stelle seien ein paar Stufen. "Mit dem Kinderwagen ist das kein Problem, aber für Rollstühle eignet sich der Weg nicht." Man käme zwar über einen kleinen Umweg auch zum Ziel, allerdings würden dann die von der App angegebenen Koordinaten nicht mehr stimmen.

Wer also an Ostern schon alle Verstecke im heimischen Garten abgegrast hat, kann in Michelbach weitersuchen. Dort wartet dank Sandra Klenks Idee nicht nur Schokolade, sondern auch die Möglichkeit, zu rekapitulieren, warum die Christen eigentlich Ostern feiern ...

Info: Um am ersten Oster-Geocaching in Michelbach teilzunehmen, gibt man einfach bei der Smartphone-App "Actionbound" den Bound "Kigo Michelbach" ein oder scannt diesen QR-Code mit der App. Die Suche startet am Gründonnerstag und bleibt auch nach den Feiertagen freigeschaltet. Die Schatzkiste gibt es jedoch nur am Ostersonntag und Ostermontag.