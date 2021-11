„Meine Kunden verlassen sich auf mich“, setzt Metzgermeister Norbert Renz auf Regionalität und Qualität beim Fleisch und seinen Produkten. Ob die Metzgertradition, die mit der Familie Leiblein begann und nun in den Händen von Annette und Norbert Renz liegt, fortgeführt wird, ist angesichts der Personallage in diesem Handwerk ungewiss. Foto: Brinkmann

Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Ein Schwarz-Weiß-Foto mit deutlichen Gebrauchs- und Reparaturspuren zeigt den vielleicht fünfjährigen Norbert Renz auf einem Viehanhänger, wie er ein Kalb am Halfter hält. Beide sind gleich groß. Der Steppke trägt eine Metzgerschürze en miniature und wendet sich dem Tier höchst interessiert zu. "Ich war immer dabei." Das Interesse ist geblieben. Norbert Renz ist heute fast 56 Jahre alt und die vierte Generation der Metzgerfamilie Leiblein/Renz. Vor 100 Jahren hat sein Urgroßvater Heinrich Leiblein in der Kronengasse das Geschäft im ehemaligen Scharfrichterhaus gegründet. Norbert Renz selbst spricht von sich als dritter Generation, denn Heinrich Leibleins Sohn, Metzgermeister wie seine Vor- und Nachfahren, hat den Krieg nicht überlebt, sodass gleich der Enkel Hermann Renz zum Zuge kam, Sohn einer Tochter Leibleins, die mit einem Renz verheiratet war.

So kam es zu der Namenserweiterung, die bis heute die beiden Geschäfte benennt: Das Stammhaus Leiblein in der Mosbacher Altstadt und die 1982 eröffnete Filiale Renz in der Nüstenbacher Straße, die sich zum Hauptgeschäftsbetrieb entwickelt hat, denn hierher wurde 1992 die gesamte Produktion verlegt. Hierher werden die Schweinehälften aus dem Schefflenzer Schlachthof angeliefert, ebenso die Rinder, hier werden die großen Stücke zu kleinen Stücken, zu Wurst, Hack und Fleischkäse, hier wird gekocht, geräuchert, gekühlt und natürlich verkauft – ausschließlich regional erzeugte Ware. "Im Stammhaus befinden sich mittlerweile außer dem Verkauf nur noch eine Schinkenräucherei und eine Salamireiferei."

Was Metzgermeister Norbert Renz ärgert, ist der Aufwand, den er und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufs Dokumentieren verwenden müssen. "Die vielen Vorschriften machen uns noch kaputt." Mit umso größerer Leidenschaft widmet er sich dem eigentlichen Geschäft, klagt nicht über das frühe Aufstehen um 2.30 oder 3.30 Uhr, die Samstags- und Abendtätigkeit, das körperlich anstrengende Arbeiten, den fehlenden Nachwuchs und Personalmangel. Seine eigenen beiden Töchter gehen andere berufliche Wege, Auszubildende findet er nicht mehr. Umso dankbarer ist Renz, dass sein neunköpfiger Mitarbeiterinnenstamm dem Geschäft die Treue hält, manche über mehrere Jahrzehnte, mancher ist auch zurückgekehrt.

Eine wichtige Säule ist Renz’ Ehefrau Annette, die ebenfalls einer Metzgerfamilie entstammt und seit 30 Jahren im Geschäft ist. "Man braucht eine Partnerin, die das alles mitträgt", weiß Norbert Renz, der hinzufügt: "Was früher vier bis fünf Leute gemacht haben, machen wir heute zu zweit." Es gilt auch für die beiden Metzgergesellen, die mit dem Mosbacher frühmorgens in der Wurstküche stehen. Auf 60 "Betriebsjahre" bringt es gar Maria Renz, die 82-jährige Mutter des jetzigen Geschäftsinhabers. Sie lebt und arbeitet (mit noch zwei Töchtern) in der Kronengasse und wird das wohl so lange tun, wie sie kann.

Auch Sohn Norbert ist sein Beruf Berufung. Wie einst sein Vater war er (mit 20 Jahren) der jüngste Metzgermeister Deutschlands. "Das mache ich, bis ich nicht mehr krabbeln kann." Danach macht’s im Hause Leiblein/Renz wahrscheinlich keiner mehr. Die Öffnungszeiten im Mosbacher Geschäft sind mittlerweile reduziert auf die Vormittage.

An einer Stelle aber wird nicht reduziert: bei der Qualität. Das ist dem Metzgermeister so wichtig wie die Regionalität und die eigene Herstellung. Seine Kunden – es sind größtenteils Stammkunden – verließen sich schließlich darauf. "95 Prozent der Wurstware machen wir selbst." Die Rezepte seiner Vorväter entwickelt er "mit Fingerspitzengefühl" weiter und mischt dann in der Wurstküche aus dem Kopf und mit Waage die Zutaten zusammen. Auf Drängen seiner Frau hat er sie nun aber endlich mal aufgeschrieben. Vielleicht gibt es ja doch einen Nachfolger im Hause Leiblein/Renz …