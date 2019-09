Mit der Ausstellung in der Sparkassen-Hauptstelle Mosbach will das Bündnis "Allianz Alpha" Menschen mit Lese- und Schreibschwächen Mut machen, sich helfen zu lassen. Foto: Heuß

Von Frank Heuß

Mosbach. "Das gibt’s doch heute gar nicht mehr" und "da muss man was machen!" hieß es einmal in einem Werbespott zum Thema Analphabetismus. Noch heute können über sieben Prozent der erwachsenen Bevölkerung mit Deutsch als erster Sprache nicht richtig lesen und schreiben - trotz aller Schulpflicht und Bildungsangeboten der Gesellschaft. Insgesamt sind es bundesweit über sechs Millionen Menschen, die sich oftmals schwertun, Hilfe zu suchen und dieses Problem, das ein selbstbestimmtes Leben elementar hindert, zu beheben. Um dem entgegenzuwirken, entstand die vom Bundesverband Alphabetisierung konzipierte Ausstellung "Wie lebt es sich in einer Welt ohne Buchstaben?".

Zur Eröffnung lud das vom Mosbacher Mehrgenerationenhaus (MGH) geführte kommunale Bündnis für Grundbildung "Allianz Alpha" am Donnerstagabend in die Kundenhalle der Sparkasse in deren Hauptstelle Mosbach ein. "Wir stellen unsere Räumlichkeiten dafür gerne zur Verfügung", betonte der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Neckartal-Odenwald, Michael Krähmer, gleich eingangs, als er rund 30 Gäste zur Eröffnung willkommen hieß. Man fühle sich als regionales Bankinstitut sozialen Themen verpflichtet und sehe in der Ausstellung ein wichtiges Anliegen, dass auf diesem Wege niederschwellig aufgegriffen werden könne.

Die Vorsitzende des Mehrgenerationenhauses, Gabriele König, stellte heraus, dass die soziale Aufgabe bereits früher beginnt und tiefer geht, als nur, jemand Lesen und schreiben beizubringen. Häufig fänden Betroffene gar nicht erst den Mut, ihre Lese- und Schreibschwäche zu offenbaren. Im Lerncafé des Mehrgenerationenhauses mit seinem Sonderschwerpunkt "Förderung der Lese-, Schreib- und Rechenkompetenzen" finde sich dafür eine kompetente Anlaufstelle.

Wichtig sei nicht zuletzt ein breit angelegtes Netzwerk an Kooperationspartnern. Für diese begrüßte sie die Beauftragte für Chancengleichheit, Gabriele Bronner-Blatz, sowie vom Geschäftsbereich Prävention und Jugendhilfe des Neckar-Odenwald-Kreises, Hans-Detlef Ott. Von der Stadt Mosbach waren der ehrenamtliche Stellvertreter des Oberbürgermeisters, Manfred Beuchert, sowie Amtsleiter Dieter Kautzmann gekommen. Ebenso war die Geschäftsführerin der Volkshochschule Mosbach, Dr. Katrin Sawatzki, unter den Gästen. Zum Netzwerk gehören auch das Jobcenter Neckar-Odenwald, die Gesundheitskasse AOK sowie die Mediathek Mosbach.

In die Ausstellung, deren Eröffnung man bewusst kurz vor den internationalen Tag der Alphabetisierung am 8. September gelegt hatte, führte Yvonne Nitsche von der Fachstelle für Grundbildung und Alphabetisierung Baden-Württemberg ein. Die Inhalte sollen ein "Mutmacher" sein, solche Probleme nicht irgendwie zu überbrücken, sondern anzugehen. "Wir sind Menschen und haben alle unsere Fehler", unterstrich sie. Dass man Lesen und Schreiben auch in fortgeschrittenem Alter noch lernen kann, müsse Betroffenen bewusst gemacht werden. Deshalb sei es wichtig "nahe bei den Menschen" zu sein.

Entsprechend ist auch die Ausstellung angelegt, welche die Eröffnungsgäste mit einem Glas Sekt und kleinem Imbiss im Anschluss besichtigen. Im Mittelbereich der Kundenhalle aufgestellt sind zwei Reihen von Stellwänden, auf denen Alltagssituationen abgebildet sind. In diese als Denkblasen im Stile von Comics eingelassen sind Gedanken, die von Analphabetismus betroffene Personen durch den Kopf gehen könnten. Deutlich wird dabei, wie extrem die eigene Lebensqualität leidet, wenn das Problem mit mehr oder weniger kreativen Tricks wie dem "Arm in der Schlinge" oder der "vergessenen Brille" umgangen wird. Ebenfalls enthalten sind bei der Ausstellung einige Kontaktadressen, wo betroffene Personen Hilfe finden.

Info: Die Ausstellung ist noch bis 20. September zu den üblichen Geschäftszeiten in der Kundenhalle der Sparkassen-Hauptstelle Mosbach, Hauptstraße 5, zugänglich. Geöffnet ist Montag bis Mittwoch sowie Freitag jeweils von 8.30 bis 16.30 Uhr. Donnerstags von 8.30 bis 18 Uhr.