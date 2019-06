Von Ursula Brinkmann

Lohrbach. Den Hammer kann er noch genauso elegant und schwungvoll führen wie vor mehr als 70 Jahren. Gustav "Gustl" Gerhard war knapp 15 Jahre alt, als er (vom Vater) das Handwerk als Huf- und Beschlagschmied erlernte. Das war 1945. Heute ist er 88 und blickt zurück auf ein arbeitsreiches Berufsleben, das aus dem Schmied den Metallbau- und Wassermeister, den Tankstellenbesitzer, den Fahrrad- und Mopedhändler machte.

Die Spuren dieses Arbeitslebens sind überall da - in Lohrbach, aber auch anderswo. Zäune, Tore und Türen sind überirdische Zeugen. Unter der Erde, in den Häusern hat Gerhard Installationen und wahrscheinlich kilometerweise Wasserleitungen verlegt. Motorisierte Zweiräder und solche mit Pedalen aus Gustls Geschäft tuckerten (nicht nur) durch Lohrbachs Gassen. "Bis 125 Kubik ging das."

Ehefrau Anita, 80 Jahre, radelt noch heute mit einem "Jungherz" über die Wanderbahn - ohne elektrischen Antrieb. "Vor 30 Jahren haben wir das für sie gekauft." Schwager Heiner Bayer hat heute noch den Ruckstoßkipper, den Gustl als sein Meisterstück angefertigt und ihm geschenkt hat. Die Spuren finden sich aber auch dort, wo sich Gustls Lebenswerk in der Hauptsache abspielte: in der Werkstatt, in den Lagern, in den Garagen, bei der Esse, im ehemaligen Verkaufsräumchen.

Originalverpackte, aber auch demonstrativ aufgepumpte Fahrradschläuche, Zahnräder, Lampen und (Fahrrad)ketten, Bremszüge, Schrauben, Felgen, Auspuffe, Keilriemen, Ständer, Ersatzteile jeglicher Art. "Wenn ich nur Abnehmer fände", will sich Gerhard ja gerne trennen, und er ahnt, dass manches Stück bestimmt Bastler und Tüftler glücklich machen würde, die genau dieses eine Teil suchen.

Ganz zu schweigen von den Maschinen, von der Hebebühne über den Gewindeschneider, mehrere Metallsägen, Dreh- und Abkantbank bis zur Biegemaschine. Und der große, 222 Kilogramm schwere Amboss steht auch noch da, vor der Esse. Gustls Blick und Hand streifen liebevoll darüber. Einst war er die Grundlage des Geschäfts in der Kurfürstenstraße, dort, wo heute die Besenwirtschaft von Tochter Elke Hannich die Scharen anzieht.

Da ist Gustav Gerhard geboren, als jüngeres von zwei Kindern. Der Vater war Schmied, Großvater und Urgroßvater ebenso; um 1880 hat Johann Gerhard den Grundstein für den Handwerksbetrieb gelegt. Dass Gustav jun. (auch sein Vater hieß Gustav) in die Fußstapfen der Vorväter treten würde, war keine Frage. "Das hat so sein müssen."

Pferde zu beschlagen, das war in den Jahren nach dem Krieg in einem Dorf wie Lohrbach ein gefragtes und gebrauchtes Geschäft. "Um die 70 Bauern gab es noch bis in die 70er-Jahre." Als die Pferdestärken anfingen von Benzin gespeist zu werden, sattelte Gerhard um und auf, ließ 1971 eine neue Werkhalle mit Tankstelle in der Straße Zum Wasserschloss bauen.

"Mit einem 30.000-Liter-Tank, der geteilt war, und einem 1000-Liter-Diesel-Fass haben wir angefangen", erinnern sich Anita und Gustl. Dann kam das bleifreie Benzin und ein zweiter, gleich großer Tank, wurde im Boden installiert. "Da sind sie noch, nach der Schließung der Tankstelle im Jahr 2003 mit Gesteinsmehl verfüllt."

Das Geschäft hat die beiden gebunden. Denn: "Sprit wurde auch sonntags gebraucht." 1979 zog das Paar mit seinen drei Kindern dem Handwerk hinterher ins neu gebaute Wohnhaus hinter der Werkhalle. "Es war viel Müssen", sagt Anita Gerhard. "Es war viel körperliche Arbeit", sagt Gustav Gerhard. Beide haben es gern gemacht und das Geschäft hat ihnen ein gutes Auskommen gesichert.

Dafür sind sie dankbar und auch dafür, dass das Leben ihnen gesundheitlich kaum übel mitgespielt hat. Nur spürt Gustav Gerhard seit einer Schilddrüsen-Operation vor zwei Jahren, dass die geistigen Kräfte nachlassen, er zum "alten Eisen" gehört. Mit 88 ist das ein Kompliment und in seinem Fall ja mehr als passend.

Noch immer werkelt er in seiner Werkstatt, können die Hände zupacken, die Füße ihn beim Feierabend-Spaziergang tragen. Das, was 70 Jahre lang sein Lebenswerk war und ist, zu lassen, fällt ihm nicht leicht. Dieses Lebenswerk, zu dem auch jahrzehntelange Mitgliedschaften in der Freiwilligen Feuerwehr und dem Männergesangverein "Liedertafel" in Lohrbach gehören, es findet seinen speziellen und geselligen Ausdruck am "Eisernen Stammtisch".

Den gab’s - als lockeres Zusammenkommen - schon in der Kurfürstenstraße und den gibt’s auch im Wasserschloss. Wenn der Tag zu Ende geht, so gegen fünf Uhr, und die Tür zur Halle offen steht, findet sich ein (meist) treuer Stamm von Männern ein, über Lohrbachs Grenzen hinaus, und tut, was man an einen Stammtisch eben so tut. Beim Gustl ist der Tisch tatsächlich aus Eisen.

Die "alten Schätze", materielle und immaterielle, sie haben einige Lohrbacher inspiriert, ihm zu Ehren am Samstag vor Pfingsten das "1. Lohrbacher Alte-Schätze-Treffen" zu organisieren. Gern darf die Anfahrt in einem älteren Fahrzeug erfolgen - dem Anlass angemessen. Und vielleicht braucht ja der eine oder andere noch ein Ersatzteil …