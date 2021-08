Von Martin Bernhard

Lohrbach. Er ist 45 Jahre alt, wohnt im Bereich der Mühle in Lohrbach und führt zwei Leben: Als Finley MacUirigh vom schottischen Clan Mac Farley tritt er bei sogenannten "Live Action Role Plays" (Larp) in Erscheinung, als René Höpfner baut er in seiner Lohrbacher Werkstatt Schwerter, Äxte, Schilde sowie andere Waffen und Utensilien. Die von ihm gefertigten Waffen können allerdings nicht töten oder verletzen, denn sie bestehen aus weichem Polyurethan, also (PU)-Schaumstoff oder –Gummi, aus Silikon, Latex oder Leder. Ihre Stabilität erhalten sie durch Glasfaser- oder Carbonkerne.

Larp ist die Abkürzung von "Live Action Role Playing", auf Deutsch "Live-Rollenspiel". Bei diesen stellen die Teilnehmer eine bestimmte Rolle, "Charakter" genannt, dar. Meist widmen sich die Teilnehmer von Larp-Veranstaltungen Abenteuerspielen, für die der Veranstalter einen Handlungsfaden (Plot) entwickelt hat. Dabei lösen sie Aufgaben, Rätsel, absolvieren Mutproben oder messen sich in Kämpfen. In freien Spielsystemen kann sich die Handlung durch die Aktion der Teilnehmer verselbstständigen. (mb)

Die Abgeschiedenheit des Hasbachtals scheint zu passen zu dem Mann und seinem Beruf: Nahezu ungestört von der realen Welt geht René Höpfner seinem Handwerk nach. In seiner Werkstatt liegen zahlreiche Schwerter, mittelalterliche Äxte, Messer und Schilde herum. Im hinteren Bereich hängt an einem Gestell ein Skelett. Jedes Teil stellt René Höpfner in Handarbeit her. Er gießt den Kunststoffschaum in Formen, bearbeitet die Rohlinge von Hand und spritzt oder lackiert diese. Nach seinen Worten ist er der einzige Hersteller, der gebogene Carbonkernstäbe verwendet, um krumme Waffen zu stabilisieren. Kleine Klingen, zum Beispiel für Messer, gießt er, Klingen großer Schwerter stellt er her, indem er Schaumstoffmatten lagenweise übereinander um einen Kern aus Carbon oder Glasfaser klebt. Diese Waffen erhalten außerdem in ihrem Griff ein Bleigewicht, damit sie über einen guten Balancepunkt verfügen. Das fertige Produkt lässt sich von einer echten Waffe optisch kaum unterscheiden. Wer zugreift, wundert sich über das geringe Gewicht und die weichen Schneiden.

René Höpfner stellt historische Waffen originalgetreu her, nicht nur für Larp-Spieler, sondern auch als Requisiten für Theater oder die Filmindustrie. Außerdem fertigt er für Fantasy-Rollenspiele Utensilien an oder Nachbildungen von Gegenständen, die Figuren in Fantasy-Filmen oder Online-Spielen verwenden. Einzel- und Sonderanfertigungen produziert er auf Bestellung, Standard-Waffen und –Utensilien verkaufte er vor der Coronakrise auf großen überregionalen Larp-Veranstaltungen, zum Beispiel auf dem "Drachenfest" im Raum Kassel mit etwa 6000 Teilnehmern oder dem "Conquest of Mythodea" bei Hannover mit rund 10.000 Teilnehmern.

Obwohl René Höpfner schon als Kind gern Ritter spielte und sich als Jugendlicher für das Tisch-Rollenspiel "Das Schwarze Auge" begeisterte, nahm er erst als 24-Jähriger an einer Larp-Veranstaltung teil. Damals arbeitete er als Koch in einem Restaurant in Freiburg und wurde in einer Kneipe von einem Gast auf Rollenspiele angesprochen. Bei einer Veranstaltung mit rund 50 Teilnehmern verkörperter er einen Räuber in einer Statistenrolle. Dafür bastelte er sich sein erstes Schwert. Sofort war er von dem Virus der Live-Rollenspiele infiziert. Er besuchte Veranstaltungen im In- und Ausland mit teilweise mehreren Tausend Teilnehmern. "Da trifft man Menschen mit unglaublichen Kostümen, detailliert und liebevoll gemacht", schwärmt er. Auf solchen Großveranstaltungen würden Zeltstädte filmreif aufgebaut. "Es gibt dort zum Beispiel Elfen-, Seefahrer-, Ork- und Händlerlager mit Gastronomie und Saunas", sagt er.

Von Anfang an bastelte René Höpfner die Requisiten für die Charaktere, die er darstellte, selbst. Andere Rollenspieler wurden auf seine Ausrüstung aufmerksam und baten ihn, auch für sie Schwerter, Äxte und andere Utensilien herzustellen. Im Jahr 2011 begann er, gewerbsmäßig sogenannte "Polsterwaffen" zu entwerfen. Seine Schwester nähte die passenden Kostüme dazu. Seit dem Jahr 2015 arbeitet er allein in seiner Firma, die er "Bidenschmiede" nannte, angelehnt an den Begriff "Bidenhänder". Darunter versteht man ein Ritterschwert, das mit beiden Händen geführt wird. Im Jahr 2018 richtete Höpfner seine Werkstatt im Haus seines Schwagers in Lohrbach ein. "An Larp fasziniert mich, dass man in unterschiedliche Charaktere und Gestalten abtauchen kann", sagt René Höpfner. Man setze sich spielerisch mit Grenzen auseinander, den eigenen und denen, die einem andere gäben. "Nach einem Larp-Wochenende ist man völlig kaputt, aber glücklich."

Die Corona-Maßnahmen führten dazu, dass in den vergangenen eineinhalb Jahren nahezu alle Larp-Veranstaltungen abgesagt wurden. Höpfner musste seinen Charakter als schottischer Händler Finley MacUirigh im Schrank hängen lassen. Stattdessen investierten Live-Rollenspieler das für Reisen und Teilnahmegebühren ersparte Geld bei ihm für Sonderanfertigungen.

In diesem Sommer allerdings ist der Lohrbacher wieder unterwegs und verwandelt sich endlich wieder zum fahrenden Händler Finley MacUirigh vom schottischen Clan Mac Farley.