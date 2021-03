Von Ursula Brinkmann

Neckarmühlbach. "Corona, ich bin allein, doch ich weiß, es muss jetzt sein. Lieber Herr Gesangverein, Freunde hab’ ich nur online. Striktes Kontaktverbot ist des Künstlers sich’rer Tod." Was sich Doreen Ziegler auf die berühmte Arie "Caro Nome" aus Verdis "Rigoletto" zusammenreimt, ist alles andere als der Liebesschwur der Gilda, der ihrer Opern-Parodie zugrunde liegt. An den Noten indes hat die Koloratursopranistin nichts verändert. Es ist der Versuch, der Pandemie und den für Künstlerinnen und Soloselbstständige besonders gravierenden Folgen wenigstens ein humorvolles Schnippchen zu schlagen.

Es ist nicht Zieglers einziger gesungener Gegenangriff. Auch der Rache-Arie der Königin der Nacht aus Mozarts "Zauberflöte" verpasst die gebürtige Dresdnerin in der schwierigen Coloraturpassage ein neues Ende: "Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-tschi!" Zuletzt verwandelte Doreen Ziegler das Häuschen ihrer Familie in Neckarmühlbach in eine Bühne, rekelt sich mit Federboa auf den Treppenstufen, tanzt durch die Küche. Das aus Franz Léhars Operette "Giuditta" stammende Walzerlied erfährt ebenfalls eine epidemietaugliche Übersetzung: "Meine Lippen bewegen sich nicht", statt "heiß zu küssen" wie im Original. Das alles ist zu sehen in minutenkurzen Filmchen auf Youtube. Dabei würde Doreen Ziegler lieber Originaltexte auf Originalbühnen singen, statt im Lockdown auszuharren.

Im Sommer 2019 ist die 44-jährige Opernsängerin, die Musik in Wuppertal und Köln studiert hat, an den Neckar gezogen. Mit Mann und zwei Kindern war sie aus Kenia nach Deutschland zurückgekehrt und erst mal damit beschäftigt, sich am neuen Lebensort zu orientieren. "Es war ein Neuanfang in vielerlei Hinsicht und ist damit verbunden, dass ich nun durchs System falle." Die Überbrückungshilfen für Soloselbstständige beziehen sich auf Einkommen, die im Referenzzeitraum 2019 erzielt wurden. Als Gesangslehrerin an der Musikschule Weinsberg, mit einigen privaten Musikschülern, Vorbereitungen für Wettbewerbe und Aufnahmeprüfungen sowie Stimmbildungskursen baut sie sich gerade eine Existenz auf. "Mein Herz aber schlägt für den Auftritt." Es darf auch gern der große sein, bekennt sie sich freimütig dazu, als Diva daherkommen zu wollen. Was allerdings mit einem Augenzwinkern verbunden ist.

Denn zu Zieglers künstlerischen Aktivitäten zählt ein von ihr selbst erdachtes Theaterstück. "Rent a Diva" nimmt das ernste Fach Oper nicht allzu ernst, sondern schafft einen Zugang mit Witz und Schwung, streift Musical und Pop, schaut hinter den Vorhang. Die "komödiantische Opernshow", in der zwei Sängerinnen darum buhlen, die erste Geige zu spielen, wurde in Kenia mehr als zwei Dutzend Mal aufgeführt. Berührt hat Doreen Ziegler die Aussage einer Zuschauerin in Nairobi, die ihr nach der Vorstellung um den Hals gefallen sei, weil ihr Mann, ein Klassikmuffel, zum ersten Mal in seinem Leben Oper live und mit Genuss erlebt habe. Kein Wunder, hatte die Diva den Gatten doch während der Vorstellung in die Handlung einbezogen.

Aktuell übersetzt sie die Produktion vom Englischen ins Deutsche und hält Ausschau nach passenden Aufführungsstätten. Als Soloselbstständige ist die Sängerin ihre eigene Agentin, Managerin, Auftrittsplanerin … Nur das Publikum, das kann sie eben nicht auch noch mimen.

"Aber ich kann auch seriös …", fügt die Neu-Haßmersheimerin schnell an. Ihre Fühler will sie daher in Richtung Mosbach (mit seinem Kultursommerprogramm) ebenso ausstrecken wie nach Zwingenberg mit seinen Festspielen. Der Neckarraum ist noch immer ein bisschen Neuland für die zierliche Künstlerin, die mit dem Image der Operndiva so leichthin spielt. Corona macht den Neuanfang schwer. "Das hat meine Planungen, mit ‚Rent a Diva‘ für 2020/2021 auf Tour zu gehen, komplett ausgebremst."

Die Videos, so lustig sie auch sein mögen, sie sind ein Ventil, die brachliegende kreative Energie zu nutzen. Doreen Ziegler hofft auf ein baldiges Ende der "Diät in Kulturaktivität" und darauf, dass ihre Lippen sich wieder bewegen dürfen. Die Rolle der "Königin der Corona-Nacht" ist nicht ihre Lieblingsrolle.