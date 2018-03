Romane, Bildbände, Kochbücher. Mit einem reichhaltigen Angebot lockt der Lions-Büchermarkt noch bis Sonntagabend in den Mosbacher Rathaussaal. Bereits am Freitagvormittag stöberten zahlreiche Bücherwürmer. Foto: Peter Lahr

Mosbach. (lah) "Der Trend geht zum Zweitbuch", kalauert es auf Buchmessen schon lange. Wer sich mit preisgünstigem Lesefutter eindecken will, dem sei am 10. und 11. März der Lions-Büchermarkt im Mosbacher Rathaussaal empfohlen. Dort suchen gut 20.000 Bücher einen neuen Leser, eine neue Leserin. Das gut sortierte Angebot, das die Lionsfreunde gesammelt, geordnet, transportiert und aufgebaut haben, ist auch dieses Jahr wieder vielfältig. Bereits beim ersten Rundgang am Freitagvormittag fiel dem passionierten Bücherwurm manch verheißungsvoller Titel auf.

Aktuell im Zeitalter der "Me too"-Debatte scheint "Männer auf der Suche" - Sieben Schritte zur Befreiung". Für das weibliche Geschlecht gibt es leider nur zwei Alternativen: "Hart und Zart", was vielleicht damit erklärbar wird, dass der Überblick über "Frauenleben" nur von 1920 bis 1970 reicht. Mit Worten und Erwartungen spielt auch die Goethe-affine Frage: "Kennst du das Land, wo die Geranien blühen?" Nein, dahinter verbirgt sich kein romantischer Reiseführer. Es geht schlicht um Balkongeschichten. Wer "Unterwegs durch unsere Zeit" aufschlägt, blättert kaum minder überraschend in einer badischen Kirchengeschichte.

Weitere große Fragen der Menschheit löst Stephen Hawking für uns, er entdeckt "Das Universum in der Nussschale". Doch Achtung: In den Weiten des Alls lauert "Die unheimliche Kraft". Eine weitere Folge zur einst beliebten Fernsehserie "Mondbasis Alpha 1". Bei der Erstsendung gab es lediglich drei Sendergalaxien. Garantiert gefahrloser verlaufen da die Reisen in die Gegenrichtung: "Expeditionen ins Innere des Kopfes" berichtet von Nervenzellen, Geist und Seele. Als probaten Vorfahren des Plastinators mit dem Hut gibt der Klappentext zur "Anatomia", einer Replik in Foliantengröße, den Leibarzt des Kaisers Karl IV. aus, dessen Lehrbuch mit erstaunlichen Innenansichten punktet.

Wem jetzt flau im Magen wird, dem sei der "Liebessalat" empfohlen. Denn bei diesem aphrodisierenden Titel handelt es sich nicht um ein Kochbuch, sondern um einen Roman von Joseph von Westphalen. Ähnlich leger gibt sich das Titelmädchen von Alan Lelchuks "Amerikanische Streiche", die garantiert noch im Vor-Femen-Zeitalter angesiedelt sind. Mit Wespentaille, hochgeschlossen und scheuem Lächeln zeigt sich dagegen "Marie von Moltke". Sie hatte wohl auch wenig zu lachen, wie Meta Brix bereits im Untertitel andeutet, der schlicht "Eine Soldatenfrau" lautet. Zahlreiche Tipps zur weiteren Freizeitgestaltung seien hier nur angedeutet: Strickspitzen und Schachschulen, Tarot-Karten oder Chopins "Nocturnes" (in einer Ausgabe, die bestimmt über 100 Jahre in der Bibliothek der Freiburger Musikhochschule schlummerte) bieten sich an.

"Der Lions-Club Mosbach engagiert sich für mildtätige und humanitäre Zwecke sowie Kinder- und Jugendarbeit mit Fokus auf die Region", beschreibt Falko Loy, wofür der Erlös des dreitägigen Büchermarkts bestimmt ist. Man unterstütze dabei Einzelaktionen, aber auch langfristig angelegte Projekte wie "Lionsquest", "Klasse 2000" oder Jugendfreizeiten. Die RNZ-Weihnachtsaktion ist ebenso Nutznießer wie die Hardberg-Förderschule, bei der die Lions die Frühstücksverpflegung unterstützen.

Apropos Hunger: Der Bücherflohmarkt, der am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 geöffnet ist, hat auch Kaffee sowie ein reichhaltiges Kuchenbüffet im Angebot.