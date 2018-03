Von Peter Lahr

Mosbach. "Heute Abend liest sie nichts Heiteres, sondern Gewichtiges - und gegen das Vergessen", kündet Organisator Friedolf Fehr am Mittwochabend den literarisch-musikalischen Lions-Abend im Rathaussaal an. Bereits zum 18. Mal gestalteten Schauspielerin Andrea Wolf und Pianist Rupert Laible gemeinsam den Auftakt des Lions-Büchermarkts, der hier von Freitag bis Sonntag seine Pforten öffnet. Ebenfalls schon eine feste "Institution" ist Gerda Heidler, die den Gästen die Pause mit selbstgebackenen Leckereien versüßt.

"Das Buch ist lesenswert und wichtig in der heutigen Zeit", erklärt Andrea Wolf die Auswahl ihrer Vorlese-Lektüre. Anna Seghers Exilroman "Das siebte Kreuz" habe sie im Rahmen der Reihe "Frankfurt liest ein Buch" wiederentdeckt und werde ihn an sieben verschiedenen Orten lesen. Bereits bei der ersten Lektüre - als Schülerin - habe das Buch einen solchen Eindruck auf sie gemacht, dass sie immer wieder weinen musste.

"1938 beginnt Netty Reiling das große Buch über Unterdrückung und Solidarität", kommt die Schauspielerin auf die Entstehungsgeschichte des Romans zu sprechen. "Der Holocaust ist damals maximal ein Planspiel in den Köpfen mancher Nazis und der Zweite Weltkrieg noch weit weg." Ihre erste literarische Arbeit hatte die promovierte Kunsthistorikerin bereits 1927 unter dem Pseudonym "Seghers" publiziert - Namenspatron war ein Künstler aus der Rembrandt-Zeit. 1933 floh die Tochter eines jüdischen Antiquitätenhändlers nach Paris. Später gelangte sie über Marseille nach Mexiko. 1947 zog Seghers nach Ostberlin und erhielt noch im selben Jahr den Georg Büchner-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung Darmstadt.

"Vielleicht sind in unserem Land noch nie so merkwürdige Bäume gefällt worden, wie die sieben Platanen auf der Schmalseite der Baracke III." Vom ersten Satz liest Andrea Wolf. Gekonnt und dramaturgisch überzeugend verdichtet sie den Heimatroman um die lebensgefährliche Flucht und Odyssee von sieben KZ-Gefangenen zum aufwühlenden, mitunter fast atemlos dargebotenen Erzählstrang. Im Mittelpunkt steht der Arbeiter Georg Heisler. Der einzige, dem die Flucht ins rettende Ausland gelingen sollte.

Klug komprimiert Wolf den Lauf der Geschichte. Nur so kann sie das 450-Seiten-Buch in eine reine Lesezeit von rund zwei Stunden packen. Innere Monologe modelliert sie eindringlich. Bei Dialogen leuchtet sofort ihre hohe Schauspielkunst auf, die eine Person mit nur einem Satz zu charakterisieren weiß. Den zaudernden Arzt, der Georgs verletzte Hand verbindet. Die Schneiderin Marelli, die ihn mit Kleidung und etwas Geld versorgt. Den alten Jugendfreund Paul, der schließlich alles wagt, um Georg zu retten. Sie alle folgen nur ihrem Gewissen, bewahren Anstand in "dunklen" Zeiten und handeln aus Nächstenliebe, aus Solidarität.

Andrea Wolf liest die "säkularisierte Passionsgeschichte um den ungekreuzten Georg" (Marcel Reich-Ranicki) fesselnd wie einen Thriller. Sie setzt das gewachsene Netz einer historischen Kulturlandschaft gegen das totalitäre Terrornetz der Bedrohung. Sie setzt fast beschauliche Alltagsszenen gegen die körperlich spürbare Panik des Flüchtlings. Geschwächt, krank, hungrig, übermüdet, traumatisiert bewegt Georg sich durch eine feindliche Welt.

Diese eine Grundsituation macht es besonders schwer für den Pianisten Rupert Laible, der immer wieder musikalische Akzente setzt. Er findet im Auftakt zu Franz Schuberts "Winterreise" ein überzeugendes Grundmotiv. "Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh’ ich wieder aus." Darüber improvisiert er ideenreich, spontan, mitreißend. Entlockt dem Flügel sogar percussive Knaller. Setzt auf expressive Bilder und Neue Sachlichkeit gleichermaßen. Gibt den gehörten Worten eine filmisch anmutende Qualität. Bedrohlich ausweglos wie bei "M - eine Stadt sucht einen Mörder", atemlos wie bei "Lola rennt."

Was Literatur vermag, zeigt sich an diesem Abend auch in Person einer Zuhörerin. Für Dorothee Roos, die langjährige Vorsitzende des Vereins KZ Gedenkstätte Neckarelz, wirkte "Das siebte Kreuz" als ein Impulsgeber, sich mit der jüngsten deutschen Vergangenheit intensiver zu beschäftigen. Auch im frühen KZ Osthofen - Vorbild für Seghers fiktives Lager Westhofen - entstand mittlerweile eine Gedenkstätte. In der ehemaligen Papierfabrik in der Nähe von Worms begann von März 1933 bis Juli 1934 die frühe Passion vieler engagierter Regimegegner.

Info: Der Lions-Büchermarkt beginnt am Freitag ab 10 Uhr im Rathaussaal.