Mosbach. (rnz/mare) Ein denkbar schlechter Start für das neue Linienbündel für Mosbach und Buchen: Der Start muss nämlich um drei Monate vom 1. Januar 2019 auf den 1. April 2019 verschoben werden. Der Grund: Der Busverkehr Rhein-Neckar (BRN) hat zu wenig Busfahrer. Das teilen der Neckar-Odenwald-Kreis, der BRN und der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Krisengespräch zwischen Landrat Achim Brötel und den Verkehrsbetrieben im Landratsamt: Es ging um das neue Linienbündel. Denn der BRN hat zu wenig Busfahrer, um das erhöhte Pensum zu stemmen. Gemeinsam wurde beschlossen, dass es daher eine neue Vergaberunde geben wird, an der private Busunternehmen teilnehmen können. Diese sollen dann als Subunternehmen für den BRN fahren und so die fehlenden Busfahrer ersetzen.

Der bisherige Fahrplan läuft bis zum 1. April weiter, wie bisher. Die beiden neuen Regiobuslinien Neckarelz-Sinsheim und Buchen-Tauberbischofsheim starten hingegen wie vereinbart zu Jahresbeginn. Landrat Brötel versucht, das Dilemma klein zu reden: "Die gute Nachricht ist, dass die Kunden von der Verschiebung im Grunde nichts bemerken werden, da die Busfahrten auf dem bisherigen Niveau ganz normal weiterhin stattfinden." Schade sei, dass die Fahrgäste auf die neuen Leistungen noch länger warten müssten. Für die privaten Busunternehmen spricht Brötel von einer "extrem wichtigen zweiten Chance".

Der BRN hatte im Frühjahr die europaweite Ausschreibung der Linienbündel Mosbach und Buchen sowie der Regiobuslinien Neckarelz-Sinsheim und Buchen-Tauberbischofsheim gewonnen. Das Unternehmen signalisierte nun, dass die dafür erforderlichen Busfahrer derzeit nicht zur Verfügung stünden.

Der BRN wollte - wie bisher - private Busunternehmen als Subunternehmer einsetzen. Bei der Ausschreibung im September gab es aber weit weniger Interessenten als geplant, was die Attraktivität des Busnetzes im Odenwald in Frage stellt. "Für uns ergab sich plötzlich die Situation, dass wir nach dem Ausschreibungsergebnis selbst in der Pflicht waren, die Fahrleistungen in einem so großen Umfang zu erbringen", sagt BRN-Geschäftsführer Christian Hertel laut Pressemitteilung.

Es ging aber auch ums Geld. Denn viele private Unternehmen seien auf eine "auskömmliche Finanzierung" angewiesen. "Für manche geht es schlichtweg um die Existenz ihres Betriebs", so Landrat Brötel.

Deshalb habe er bei dem Gespräch vehement auf eine Verschiebung des Betriebsstarts und eine neu Ausschreibung durch den BRN gedrängt, die vom Kreis und dem VRN dann eng begleitet werden wird. Insbesondere von VRN erhofft man sich, dass sie neue Impulse in die Ausschreibung bringt aufgrund der langjährigen Erfahrung im Umgang mit Subunternehmerleistungen. "Wir hoffen dabei auf eine rege Beteiligung der privaten Busunternehmer“, sagt Volkhard Malik, VRN-Geschäftsführer.

"Wir werden nun alles daran setzen, dass am 1. April das neue Busangebot tatsächlich auch gefahren werden kann, und das hoffentlich unter Einbeziehung der privaten Busunternehmen im bisherigen Umfang", beteuert BRN-Geschäftsführer Hertel.

Landrat und VRN nehmen den BRN aber auch in die Pflicht. Denn: Man hofft zwar, sicher ist man sich auf einen Start zum 1. April aber nicht. Letztlich werde es, so heißt es abschließend in der Presseerklärung, entscheidend davon abhängen, ob und wie sich der BRN mit den privaten Busunternehmen einigen kann oder nicht.