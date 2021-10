Familie Schiffmann bietet in den Verkaufsautomaten ein buntes Sortiment. Ortsvorsteher Valentin Kern, Thorsten Weber und Ruth Weniger von der Bio-Musterregion kamen zur Eröffnung. Foto: Jana Schnetz

Limbach. (jasch) Ob die Verkaufsautomaten auch wirklich funktionieren? Bürgermeister Thorsten Weber testete es aus und war kurz darauf glücklicher Besitzer frischer Bio-Eier. "Wir haben gut lachen", heißt es auf dem Flyer der "Odenwälder Bioinsel", dem Betrieb von Familie Schiffmann aus Limbach. Und in der Tat sorgte ihr Sortiment aus regional erzeugten Produkten für glückliche Gesichter.

Ortsvorsteher Valentin Kern, Bürgermeister Thorsten Weber und Ruth Weniger von der Bio-Musterregion Neckar-Odenwald kamen zur Einweihung, doch zunächst galt der Dank von Sandra Schiffmann Elvira und Andreas Johmann, die den Verkaufsraum am Marktplatz 6 zur Verfügung stellten. Ab sofort können Verbraucher dort Lupinenkaffeepulver, Nudeln, Eier und Linsen kaufen.

Mit den Verkaufsautomaten wagt Familie Schiffmann den nächsten Schritt in die Selbstvermarktung unter dem Dach der Bio-Musterregion. Als sich das Regionalmanagement vor zwei Jahren gründete, gehörte Michael Schiffmann zu den ersten, der seine Linsen mithilfe der Bio-Musterregion verkaufte.

Leider konnte der Inhalt nicht dargestellt werden!

Ihre Hühner halten sie artgerecht und mit eigenem Futtererzeugnis in einem Mobilstall, der aktuell in der Nähe von Muckental steht. "Bemerkenswert finde ich, dass sie dabei nicht nur die Hennen, sondern auch die männlichen Küken, den sogenannten Bruderhahn, mit aufziehen", sagte Bürgermeister Weber. Fleisch- und Wurstprodukte aus der Bruderhahn-Aufzucht wie Lyoner, Schinkenwurst, Bolognese, Geschnetzeltes, Frikassee und Fond sollen bald den zweiten Automaten füllen. Außerdem plant Michael Schiffmann aus dem Getreideanbau Mehlsorten und Öle.

"Die Linsen werden bei Frank Fellmann in Großeicholzheim aufbereitet, die Nudeln von Berres hergestellt und das Mehl ebenfalls im Neckar-Odenwald-Kreis produziert", erklärte Schiffmann weiter. Von der Erzeugung bis zum Verkauf sind die Bio-Insel-Produkte durchweg regional. Sie erfüllen damit den Wunsch vieler Verbraucher nach kurzen Verbreitungswegen, biologischer Lebensmittelerzeugung und unabhängigen Einkaufszeiten. So müsse auch das Frühstücksei am Sonntagmorgen nicht ausfallen, falls man doch keine mehr zu Hause hat, ergänzte Sandra Schiffmann.

Wie Bürgermeister Weber bemerkte, hat sich die "Bio-Insel Schiffmann mit der heutigen Verkaufsinsel bei uns zu einer Inselgruppe erweitert", denn es gibt noch weitere Verkaufsstandorte im "Milchhäusle" in Dallau sowie dem Hofladen in Muckental. Der Bürgermeister und Valentin Kern zeigten sich zuversichtlich, dass das Angebot überzeugen wird. Es sei eine "tolle Bereicherung mitten im Ort und eine weitere Anlaufstelle für frische, regionale Produkte".