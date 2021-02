Von Caspar Oesterreich

Limbach. Keine zwei Stunden war der neue Bebauungsplan "Saatschulweg" alt, als der Gemeinderat schon dem ersten Vorhaben auf dem insgesamt 0,27 Hektar großen Areal am Ortsrand von Laudenberg zustimmte. Neben der Schaffung von Wohnraum waren die Limbacher Rathaussanierung sowie Umbauten am potenziell neuen Standort des Bauhofs zentrale Themen der jüngsten Sitzung. Die Festlegung der Gebühren für die verlässliche Grundschule wurde fast ohne Diskussion beschlossen.

Insgesamt drei Wohnhäuser sollen auf der Wiesenfläche in Laudenberg entstehen, die vom Saatschul- und Palmweg eingegrenzt wird. Gravierende Anmerkungen zum Planentwurf im beschleunigten Verfahren des Ingenieurbüros IFK aus Mosbach gab es von den zuständigen Behörden nur eine: Das Gesundheitsamt stimmte dem Bebauungsplan nicht zu, "da die Trinkwasserspeicherung nicht in ausreichender Menge zur Verfügung steht".

Noch in diesem Jahr soll deshalb hinter der Grundschule ein 200 Kubikmeter fassender Löschwasserbehälter errichtet werden, erklärte Bürgermeister Thorsten Weber dem Gremium. Sowohl diesem Vorhaben als auch dem Bebauungsplan "Saatschulweg" und dem Bau eines ersten Wohnhauses in dem Gebiet stimmte der Gemeinderat geschlossen zu.

Christian Bopp (CDU) regte jedoch an, im Plan festzuschreiben, dass die Leitungsrechte bei der Gemeinde und nicht den Stadtwerken Buchen liegen. "Eine wichtige Anmerkung", bedankte sich der Bürgermeister. Ebenso wurde der Vorschlag von Rainer Sauer (CDU), keine Dachform im Bebauungsplan festzuschreiben – "wir befreien auf Antrag von dieser ja sowieso" – aufgenommen. Weber freute sich über den neu entstehenden Wohnraum in Laudenberg sowie über den später in der Sitzung bewilligten Bauantrag eines Wohnhauses im Eicholzheimer Weg in Heidersbach. "Es ist toll, dass unsere Gemeinde immer weiter wächst."

Konstant bleiben werden dagegen die Gebühren für die Betreuung in der verlässlichen Grundschule Limbach. "Gerade für Familien war die Pandemiesituation im vergangenen Jahr sehr belastend – daher wollen wir die Eltern entlasten und die Gebühren nach zwei Jahren ohne Anpassung dennoch nicht erhöhen", so Weber. Ein Vorschlag, den das Gremium einstimmig bestätigte.

Damit kostet die Betreuung vor und nach dem Unterricht weiterhin 40 Euro pro Monat bei elf Monatsbeiträgen pro Jahr, die Zehnerkarte unverändert 80 Euro. Sofern sich mindestens vier Kinder für die verlängerte Betreuung zwischen 13 und 14 Uhr anmelden, findet diese auch statt und kostet dann 105 Euro pro Monat. Matthias Kemmerer (CDU) wollte wissen, ob Lockdown-bedingt nicht genutzte Zeiten der Zehnerkarte ihre Gültigkeit behalten, was Weber bestätigte: "Das werden wir im Haushalt quasi nicht merken."

Wesentlich belastender für die kommunalen Finanzen werden demgegenüber die Rathaussanierung sowie der damit wohl notwendig werdende Umzug des Bauhofs sein. Während Verwaltung und Räte schon gespannt auf die Modelle der 21 am Wettbewerb teilnehmenden Architektenbüros sind, die am 20. Mai beraten werden sollen, gibt es für die Zukunft des Bauhofs schon konkretere Vorstellungen samt Kostenschätzung. Diese stellen Bürgermeister Weber und Gemeinderat Jochen Camarena (FW) – jedoch in seiner Funktion als Bauingenieur und nicht als Ratsmitglied – dem Gremium vor.

Rund 980.000 Euro soll die Umgestaltung des ehemaligen Geländes der Firma Bangert zum kommunalen Bauhof kosten. Investitionen seien an dieser Stelle notwendig, "da es beim jetzigen Stand der Dinge baurechtliche Probleme geben könnte", so Weber. Damals seien die Hallen "zusammengestückelt" worden. Vor allem eine neue Lkw-Waschanlage im Inneren einer Halle sowie Pflaster- und Dacharbeiten werden als teuerste Posten zu Buche schlagen. Das Gremium nahm die Ausführungen zur Kenntnis. In der zweiten Märzhälfte will sich der Bauausschuss vor Ort ein Bild der bestehenden Situation machen.

Abschließend gab Bürgermeister Weber noch bekannt, dass mittlerweile 330 von den 418 angestrebten Verträgen zum Breitbandausbau abgeschlossen worden sind – auch dank neuer Konditionen mit nur einmonatiger Kündigungsfrist. "Der Glasfaserausbau ist die größte Chance unserer ländlichen Region – wir dürfen sie nicht versäumen", betonte Weber.