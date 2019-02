Von Dominik Rechner

Limbach. Einmal im Leben eine eigene Single veröffentlichen - davon träumen viele Musiker. Für Patrick Noe aus Limbach ist dieser Traum mit der Veröffentlichung von "Himmel" am 22. September in Erfüllung gegangen. Und seine Musik kommt gut an: Gleich am Veröffentlichungstag erreichte "Himmel" Platz elf in den "iTunes-Rock-Charts", einer universellen Multimedia-Verwaltungssoftware, über die man unter anderem Lieder kaufen und abspielen kann. In den ersten Wochen wurde das Video zu "Himmel" über 9000 mal bei "YouTube" aufgerufen und rund 30.000 mal bei Facebook. "Das Feedback auf Facebook war der Hammer. Und dass der Song nach wenigen Tagen schon in Radiosendern gespielt wurde, ist für mich der perfekte Start, besser als erträumt", erzählt Patrick Noe im Gespräch mit der RNZ.

"Kennst du die Stille, wenn es in dir lauter ist als draußen? Kennst du die Stille, wenn du fast vergisst zu atmen?", so beginnt Patrick Noes Debütsingle "Himmel". Damit meint Noe den "perfekten Moment", wenn es komplett still ist, man alles um sich herum vergisst und den Alltag hinter sich lässt. Mit dem Himmel, der immer wiederkehrt in seinem rockigen Popsong, spielt er auf persönliche, schöne Momente im Leben an: "Für mich kann das ein tolles Konzert oder auch ein kleiner Moment sein, den man genießt. Die Botschaft soll sein, dass man sich auch über die kleinen Dingen im Leben freuen und diese als seinen kleinen eigenen Himmel sehen sollte und auch mit ganz wenig glücklich sein kann."

Ein Himmel in Patrick Noes Leben war natürlich die Veröffentlichung von "Himmel" und insbesondere auch die Songproduktion in Stuttgart mit dem Manager der "Fantastischen Vier", Andreas (Spitzname "Bär") Läsker, und seinem Team der Musikwirtschaft.de GmbH sowie Produzent Christoph Rau.

"Musik war für mich schon immer ein Thema", sagt Patrick Noe. Irgendwann habe er dann angefangen, als Sänger aufzutreten. So wurde er oft auf Hochzeiten gebucht und hat gemerkt, dass "es den Leuten gefällt, was ich mache und bin dadurch in die Coverszene gerutscht", skizziert der 39-Jährige die Anfänge seines Musikerdaseins. Seit mehr als zehn Jahren war er für diverse Coverbands und seine eigene Coverband "Patrick Noe and Friends" in ganz Deutschland auf vielen verschiedenen Events, von Hochzeiten über Musikveranstaltungen bis zu Sport- oder Volksfesten (z. B. Cannstatter Wasen) unterwegs.

Doch bislang ist die Tätigkeit als Musiker für Patrick Noe kein Beruf, sondern sein Hobby, das er mit viel Leidenschaft betreibt. Hauptberuflich arbeitet er bei der Firma "JS Schweißfachhandel" in Bad Rappenau als Niederlassungsleiter. "Ich bin kein risikofreudiger Mensch. Es ist schwer, als Musiker zu sagen, ich mache das hauptberuflich."

"Und wenn hauptberuflich, dann nur mit den eigenen Songs", verdeutlicht Noe. Eigene Songs für sich zu Hause schreibt der Limbacher schon seit vielen Jahren, und eine eigene Single wollte er eigentlich schon immer veröffentlichen. Doch erst vor etwas mehr als einem Jahr hat er zusammen mit Sven Ickinger aus Dallau damit begonnen, Songs für sein eigenes Projekt zu produzieren. Obwohl er schon lange als Musiker unterwegs ist, hat es sich für Patrick Noe erst jetzt ergeben, seine erste Single zu veröffentlichen. Er habe sich lange Zeit einfach nicht getraut, aber auch auf den passenden Moment gewartet, bis er in Sven Ickinger den richtigen "Mitmusiker" gefunden hatte.

Der entscheidende Funke zur Veröffentlichung seiner ersten Single entsprang dann nach einem Auftritt mit seiner Coverband in Heilbronn. "Jemand kam zu mir her und sagte: Ich finde das toll, was du auf der Bühne machst! Machst du auch was Eigenes?", erzählt Patrick Noe. Er habe dem Mann geantwortet, dass er aktuell dran wäre, etwas eigenes zu machen. Wie sich herausstellte, war der Mann der Automechaniker von Andreas Läsker. Er meinte, Noe solle ihm eine Demo schicken und er leite die Demo an Andreas Läsker weiter. "Noch am selben Tag hat tatsächlich,Bär’ Läsker bei mir angerufen und gemeint, er habe in den letzten zehn, fünfzehn Jahren keinen Song mehr gehört, der ihn so abgeholt habe und ob ich mir vorstellen könnte, die Single mit seinen Leuten zu produzieren", schildert Noe den ersten Kontakt mit dem Manager der "Fantastischen Vier". "Das Verhältnis zu,Bär’ war von Anfang an super freundschaftlich, das hat von Anfang an gepasst", so Noe begeistert.

Hintergrund > Patrick Noe wurde am 13. Juli 1978 in Mosbach geboren. > Der Sohn eines Odenwälders und einer Sizilianerin wohnt in Limbach. > Er ist verheiratet und hat einen drei Jahre alten Sohn. > Seine berufliche Ausbildung als Konstruktionsmechaniker hat er bei der Firma "KWM", einem Metallbaubetrieb in Mosbach, gemacht. Hauptberuflich arbeitet er als Niederlassungsleiter der Firma "JS Schweißfachhandel" in Bad Rappenau. > Für Coverbands singt er seit über zehn Jahren. 2018 will er mit einer neuen Band erstmals seine eigenen Lieder "live" spielen.

Innerhalb von einem knappen Jahr wurde die Single im Studio der Musikwirtschaft.de GmbH in Stuttgart aufgenommen und das Musikvideo mit Produzent Oliver Berberich aus Weilbach, der auch für die "Fantastischen Vier" arbeitet, am Schloss "Solitude" in Bad Cannstatt sowie bei Kornwestheim gedreht.

Der Liedtext für seine erste Single fiel Patrick Noe vor fünf Jahren im Urlaub auf Bali ein. Er lag am Pool mitten in den Reisterrassen. Es war alles ungewohnt still. Abschalten vom stressigen Alltag war angesagt. "Es war alles so perfekt, dass es gefühlt in mir lauter war als draußen. Das Einzige, was ich gefühlt habe, war der Herzschlag in mir. Das war für mich der perfekte Moment, ein Schlüsselerlebnis, und da sind mir die Zeilen für den Song gekommen", schildert Noe.

"Das, was im letzten Jahr alles passiert ist, ist wie ein Traum für mich", beschreibt er. Sein nächster großer Traum könnte bereits 2018 in Erfüllung gehen, wenn ein ganzes Album mit seinen eigenen Songs veröffentlicht werden soll und er diese dann auch "live" mit einer neuen eigenen Band auf der Bühne spielt. Auch dann will Patrick Noe mit "Musik zum Zuhören, zum Nachdenken, aber auch zum Mitsingen und Mitgrölen" begeistern. Mit "ehrlicher, handgemachter Musik von mir", kündigt er an.