Limbach-Balsbach. (pol/mün) Bei einem Dachstuhlbrand am Dienstagabend in Balsbach wurde glücklicherweise niemand verletzt. Das Feuer brach in einem Gebäudekomplex im Stangenweg aus, in dem eine Gaststätte und eine Pension untergebracht sind, teilt die Polizei mit.

Die beiden Bewohner, ein 91-jähriger Mann und eine 56-jährige Frau, konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Das Feuer brach im Dachgeschoss in der Nähe eines Ofens aus - die genaue Ursache ist aber noch unklar und wird jetzt von der Polizei ermittelt. Über die Höhe des Sachschadens könne noch keine Schätzung abgegeben werden.

Bei dem Großeinsatz waren Feuerwehren aus Limbach, Buchen, Mosbach und Walldürn mit 18 Fahrzeugen und 121 Rettern vor Ort. Der Rettungsdienst unterstützte den Einsatz mit mehreren Fahrzeugen und einem Organisationsleiter.