Die Grundschule in Laudenberg im Winternebel. Ob sich Eltern für eine Verlängerung der Zeiten der Verlässlichen Grundschule entscheiden, wird sich zeigen. Die Gemeinde will ein solches Angebot bis 14 Uhr unterbreiten. Foto: Ursula Brinkmann

Von Ursula Brinkmann

Limbach. Samstagvormittag, neun Uhr: Gemeinderatssitzung im Limbacher Dorfgemeinschaftshaus. Der ungewöhnliche Termin war der Tatsache geschuldet, dass "die Tagesordnung für unsere Sitzung am 25. Februar schon jetzt proppenvoll ist", erläuterte Bürgermeister Thorsten Weber, nachdem er den Mitgliedern des Gemeinderats alles Gute für das "junge Jahr" gewünscht hatte. Drei Baugesuche, die Vorbereitungen für die Kommunal- und Europawahl am 26. Mai, die Entgegennahme von Spenden und Informationen zu einem erweiterten Angebot der Verlässlichen Grundschule in Laudenberg wurden darum vor die Haushaltsklausur gesetzt, mit der sich Verwaltung und Rat an diesem Tag in der Hauptsache beschäftigen wollten.

Die Baugesuche stellte Uwe Grasmann dem Gremium vor; er wird es nicht mehr lange tun, denn Ende Mai endet seine Zeit als Leiter des Bauamtes. Deshalb wurde nun schon sein Nachfolger, Georg Farrenkopf, vorgestellt. Die Bauvorhaben - ein Einfamilienhaus, ein Stall für zwei Esel und eine Lagerhalle - erhielten alle ein einstimmiges Votum.

Eltern, die aufgrund beruflicher oder anderer Verpflichtungen ihr Kind über die Unterrichtszeit hinaus nicht betreuen können, nutzen im Limbacher Ortsteil Laudenberg das Angebot der Verlässlichen Grundschule seit 2006. Aktuell sind acht Kinder in der Betreuung. Doch mit dem monatlichen Beitrag von 35 Euro kann die Gemeinde die Kosten immer weniger decken. Bliebe es bei diesem Monatsbeitrag, ergäbe sich ein jährliches Defizit von 3300 Euro. Selbst bei einer Erhöhung auf 40 Euro muss die Gemeinde als Schulträger noch einen Fehlbetrag von 2860 Euro ausgleichen. Von den Gesamtkosten in Höhe von 10.500 Euro trägt das Land Baden-Württemberg gut 4100 Euro, die sich bei einer Verlängerung der Betreuungszeit jedoch nicht erhöhen würden.

Bei zwei Gegenstimmen votierte der Gemeinderat für die vorgeschlagene Erhöhung zum Schuljahresbeginn 2019/20 um monatlich fünf Euro. Das Angebot von Zehnerkarten soll weiterhin aufrechterhalten werden. Darüber hinaus schlug die Verwaltung dem Gemeinderat vor, das Angebot der Verlässlichen Grundschule um eine Stunde zu verlängern. Denn eine im November durchgeführte Bedarfsabfrage hatte Interesse bei den Familien ergeben. Kein großes, aber doch eines, das zu der Überlegung führte, auch für die Zeit zwischen 13 Uhr (Schulende) und 14 Uhr eine Betreuung anzubieten.

Als "familienfreundliche Gemeinde", die Bürgermeister Weber seinen Mitbürgern bieten will, wolle man die Angebotsverlängerung nun publik machen. "Auch zu welchen Konditionen." Demnach kämen zum Regelbeitrag von 40 Euro weitere 65 Euro hinzu, mithin für die Betreuung bis 14 Uhr eine Kostensumme von 105 Euro pro Kind. Was der Kommune ebenfalls höhere Kosten beschert, nämlich rund 5400 Euro, da von Seiten des Landes keine weiteren Zuschüsse kämen, was Alois Johmann (CDU) ausdrücklich bedauerte.

Da der gesamte Schulbetrieb um 13 Uhr endet und dann auch die letzten Schulbusse fahren, müssten Eltern ihre Kinder um 14 Uhr selbst abholen. "Damit es zu der verlängerten Zeit kommt", so Thorsten Weber, "müssten sich mindestens vier Kinder anmelden." Es bleibt also abzuwarten. Trotz der Kosten und der Abholbedingung will der Bürgermeister das Angebot längerer Betreuungszeiten machen, da er überzeugt ist, dass dieser Bedarf steigen wird. "Deshalb sollten wir in das Mehr einsteigen." Die Entscheidung fällen letztlich die Eltern.

Ein deutliches Mehr (an Tagesordnungspunkten) wird die nächste Gemeinderatssitzung enthalten, weshalb Weber sich am Ende der nur gut eine halbe Stunde dauernden ersten Sitzung mit dem Gremium einigte, die nächste Sitzung eine Stunde früher zu beginnen: am 25. Februar geht es bereits um 18 Uhr los. Auf den Tagesordnungspunkt "Haushaltseinbringung" bereiteten sich Verwaltung und Gemeinderat in der auf diese Sitzung folgenden Klausur vor…