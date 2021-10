Von Ursula Brinkmann

Balsbach. Sie heißen Brunnenwiese, Kalte Höhe, Klingenwald oder Weißmauerfeld. Diese und weitere rund 30 Gewanne auf Balsbacher Gemarkung sind in teils kleine und kleinste Grundstücke aufgeteilt. Sie umfassend und dabei für unterschiedliche Nutzungsinteressen neu zu ordnen, ist die Kernkompetenz von Flurneuordnung. Eine solche wird nun auf Balsbacher Gemarkung vorgeschlagen von der Unteren Flurneuordnungsbehörde des Landratsamtes. Der Begriff "Anordnung einer Flurneuordnung", die geprüft werde, suggeriert zwar einen gewissen Zwang, doch liegt die Entscheidung, ob es zu einer umfassenden Flurordnung kommt, bei den Eigentümern der Grundstücke. Die waren nun eingeladen zu einer Informationsveranstaltung ins Balsbacher Vereinsheim und auch mit rund 35 Personen zahlreich erschienen.

Hier sollte es darum gehen, herauszufinden, wie es um das Interesse steht an einem Prozess, der sich über mehrere Jahre erstrecken und eine Investitionssumme voraussichtlich in Millionenhöhe generieren würde. Das Geld flösse in Planungsmaßnahmen ebenso wie in ihre Umsetzung, wobei die Verfahrenskosten von der Behörde, die Ausführungskosten von den Grundstückeigentümern aufzubringen wären – abzüglich verschiedener Fördermittel, die eine Höhe von 85 Prozent der Summe erreichen könnten. Eine Modellrechnung zeigte: Für die Eigentümer könnte sich im "günstigsten" Fall ein Betrag von 100 Euro pro Hektar ergeben, mit dem sie an den Ausführungskosten beteiligt würden, die beispielhaft mit 4000 Euro pro Hektar angenommen wurden. Diese und viele andere Details wurden in Balsbach vermittelt von einem fünfköpfigen Team aus der Buchener Behörde, die Markus Hüblein leitet. Hüblein hat auch den Flurneuordnungsprozess im nahen Scheidental begleitet und berichtete von den positiven Erfahrungen: "Ein sehr gelungenes Projekt; erkundigen Sie sich mal."

Projektleiter Michael Lünenschloß berichtete in seiner Übersicht, was Flurneuordnung kann und wie sie abläuft, auch von Verfahrenserlebnissen, die man an anderer Stelle gemacht habe: "Da stellen Leute fest, dass sie ein Grundstück bewirtschaftet haben, das gar nicht ihnen gehört." Diese und andere strukturelle Nachteile könnten mit einer Neugestaltung behoben werden. Mit einer Karte konnte Lünenschloß zeigen, wo auf Balsbacher Gemarkung Privatgrundstücke ohne öffentlichen Weganschluss liegen. Neben der Zusammenlegung und Formverbesserung von Flurstücken, neben Wege- und Wasserbau kommen außerdem öffentliche Interessen ins Spiel: Naturschutz und Landschaftspflege, Bauleitplanung und Erholungsfunktion. "Mit dem multifunktionalen Instrument der Flurneuordnung streben wir an, alle Belange unter einen Hut zu bringen." Aber nicht von oben herab, sondern im Austausch mit den Betroffenen und den Behörden. "Es soll euch als Eigentümern nutzen."

Was in Balsbach besonders in den Fokus rücken würde, wären die Feldwege, somit die Erschließung der überwiegend landwirtschaftlich genutzten Grundstücke, denn da hakt es. Ihre große Zahl, ihr Zustand, ihre Unterhaltung seien Anlass gewesen, an so etwas wie Flurneuordnung zu denken, warf Bürgermeister Thorsten Weber ein. Die Gemeinde wäre Teilnehmerin im Verfahren, da sie ebenfalls Grundstücke besitzt und Wege unterhält. Und sie könnte sich an den Ausführungskosten mit einer Summe X pro Hektar beteiligen. Das Interesse, die Flur neu zu ordnen, daran ließ Bürgermeister Weber keinen Zweifel. "Wir als Gemeinde wollen die landwirtschaftlichen Grundstücke erhalten und verbessern, aber es ist nicht unser Verfahren."

Gerne hätten die anwesenden Eigentümer den Rathauschef auf einen Betrag festgenagelt, mit dem sich die Gemeinde an den Ausführungskosten beteiligen würde, doch dafür ist es definitiv zu früh. Auch ein "Ja" oder "Nein" zu einem Ordnungsverfahren steht nun noch nicht. Mit ihren ins konkrete Detail gehenden Fragen ließen die anwesenden Eigentümer aber erkennen, dass Interesse da ist. Bis es zur Einleitung eines Verfahrens kommt, stünden zudem einige Untersuchungen an, die auf den ökologischen Mehrwert einer Flurordnung abzielten.

Balsbachs Ortsvorsteher Andreas Ebert, der schon zu Beginn der Veranstaltung zu verstehen gegeben hatte, dass man angesichts Feldwege-Situation mal so richtig anpacken solle, griff den Vorschlag der Flurbereiniger vom Dienst auf und erntete zustimmendes Nicken im Vereinsheim. "Sonntagmorgens fahren wir mal in die Nachbargemeinde, nach Scheidental." Die Anordnung des Verfahrens dort war Ende 2006 erfolgt. Nächstes Jahr soll dort der sogenannte technische Abschluss erfolgen. Langer Atem wird also gebraucht.