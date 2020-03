Limbach. (pm) Für Bürgerinnen und Bürger, die sich nicht selbst versorgen können und auch keine sonstige Möglichkeit der Nachbarschaftshilfe oder den Rückgriff auf Angehörige haben, gibt es in der Gemeinde Limbach inzwischen ein umfangreiches, die letzten Tage nochmals deutlich angewachsenes Angebot.

Einkaufsservice des ehrenamtlichen Fahrdienstes: Der ehrenamtliche Fahrdienst stellt einen zeitlich beschränkten Einkaufsservice zur Verfügung. Das Angebot richtet sich nur an Mitbürger(innen), die alleine, krank oder anderweitig verhindert sind und daher nicht selbst einkaufen können und die auch keine Angehörigen oder sonstige Unterstützer haben. Der Service wird für Montag bis Freitag angeboten. Die Fahrer erledigen nur Einkäufe im Auftrag und innerhalb der Gemeinde Limbach. Personen werden dabei nicht befördert. Anmeldung bzw. Auskünfte täglich von 8 bis 16 Uhr unter Telefon 01 72 / 6 23 00 50.

Angebote der Schwestern der katholischen Sozialstation der Caritas: Auch die katholische Sozialstation bietet an, die Gemeinde bei der Versorgung älterer und hilfsbedürftiger Menschen zu unterstützen. Die Schwestern helfen beim Einkauf, der Pflege und bei medizinischen Problemen. Kontakt: Elvira Hoffmann, Telefon 0 62 61 / 92 01 36 oder Jutta Pattengale-Wetterauer, Teefon 0 62 87 / 9 51 65 oder 01 51 / 11 05 99 70.

Ehrenamtliche Einkaufsaktion mit Rolf vor Ort in Krumbach: Montags von 14 bis 16 Uhr können unter Telefon 01 73 / 6 56 10 06 und donnerstags von 14 bis 16 Uhr unter Telefon 01 62 / 8 90 90 91 Waren ab zehn Euro Einkaufswert und in handelsüblichen Mengen, die bei Rolf vor Ort in Krumbach eingekauft werden, bestellt werden. Persönlicher Kontakt soll vermieden werden. Die Ehrenamtlichen werden deshalb zeitnah zurückrufen und wegen der Abrechnung und Lieferung informieren. Der zu zahlende Betrag wird im Umschlag vor die Tür gelegt, Wechselgeld und Kassenzettel kommen zurück in den Umschlag. Liefertage sind mittwochs und samstags. Die Helfer klingeln und stellen die Ware vor der Tür ab.

Angebote des Pflegedienstes "Daheim Leben": Das Team des Pflegedienstes bietet an, in den Touren ehrenamtliche Arztbesuche zu machen, um dort Rezepte für dringlich benötigte Medikamente zu holen. Diese Medikamente werden dann bei den Apotheken abgeholt und nach Hause geliefert. Der Dienst pflegt und hilft auch weiter bei der Haushaltsführung. Kontakt: 0 62 87 / 7 84 98 88.

Einkaufsservice des Jugendraums Heidersbach: Am kommenden Samstag, 28. März, wird für Angehörige von Risikogruppen ein Einkaufsservice angeboten. Angesprochen sind Ältere ab 60 Jahren, vorerkrankte oder sich in Quarantäne befindliche Personen. Interessenten können bis morgen, Freitag, 18 Uhr, ihren Einkaufsbedarf anmelden. Die Lieferung erfolgt am Samstag an die Haustüre. Die Ansprechpartner sind Kevin Lutz, Telefon 01 74 / 6 09 22 68, Linus Bopp, Telefon 0 15 22 / 4 37 18 80 und Pascal Neubig, Telefon 0 15 25 / 6 98 30 21.

Lieferservice für Limbach und Fahrenbach: Die Marktplatz-Bäckerei Linus Schmitt liefert Backwaren ab einem Bestellwert von fünf Euro nach Hause. Bestellannahme: montags und mittwochs von 8 bis 12 Uhr unter Telefon 0 62 87 / 9 33 61 88, Auslieferung dienstags und donnerstags zwischen 8 und 12 Uhr. Abrechnung per Lastschrift, alternativ kann das Geld auch in einem Umschlag nach Absprache vor die Tür gelegt werden.

Die DRK-Kreisverbände Buchen und Mosbach sammeln Hilfsangebot und Hilfegesuche und koordinieren alle Angebote und Hilferufe im Kreis. Der Aufbau eines Lebensmittelbringdienstes und das Angebot von Hilfe sind auch hier das Ziel. Kontakt unter Telefon 0 62 81/52 22 35 oder E-Mail: hilfe@drk-buchen.de.