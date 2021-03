Neckar-Odenwald-Kreis. (schat) Wahlsonntag – endlich mal wieder ein Termin. Auch wenn ein Gutteil der rund 110.000 Wahlberechtigten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis von der Option Briefwahl Gebrauch machte, warteten die coronakonform vorbereiteten Helfer in den Wahllokalen der Region nicht umsonst auf abstimmungswillige Bürger. "Heute morgen war es noch ein bisschen schleppend, aber jetzt kommen doch einige", analysierte Holger Haag in der Billigheimer Schulsporthalle am frühen Nachmittag.

Im Hintergrund nahmen gerade zwei Pärchen den selbsterklärenden Wahl-Rundgang in Angriff, den Haag und seine Mitstreiter vom Wahlamt in der Halle eingerichtet hatten. Mit reichlich Folie, Klebeband und (ein)leuchtenden Markierungen war der Weg vorgegeben, vom Eingang über Registrierung und Wahlkabine bis zur Urne und weiter durch die Umkleiden wieder hinaus an die frische Luft. "Das funktioniert bestens", freute sich Haag, dass sich die Wählerinnen und Wähler wie gewünscht an Abstände und Wege hielten.

>>>Alles zur Landtgswahl mit Ergebnissen und Analysen finden Sie hier<<<

Vor der Halle hatte man unterdessen ein wenig den Eindruck, als sei der Wahlgang diesmal auch noch ein bisschen mehr als nur die Stimmabgabe. Mit dem entsprechenden Abstand und meist auch zusätzlich durch Masken geschützt, tauschte man sich nach der Abstimmung aus, genoss den Smalltalk am Rand einer Veranstaltung. Der in Billigheim gewonnene Eindruck bestätigte sich auch andernorts. "Wir hatten schon reichlich Besuch", bestätigte kurz nach Mittag auch Ursel Gregori im Wahlsaal von St. Cäcilia in Mosbach. Den kurzen Plausch mit Bekannten, Freunden oder einfach nur anderen Wählern pflegte auch dort so mancher nach dem Urnengang und vor dem Wahllokal. Schön zu beobachten, zumal die Wahl-Smalltalker durchgehend Sicherheitsabstand einhielten – zumindest eben die, die wir antrafen.

Eine Landtagswahl in Coronazeiten: Nicht nur aufgrund des herausfordernden Wahlkampfs vor und der umfangreichen Vorkehrungen am Wahltag war es dieses Mal eine ganz besondere Veranstaltung ...