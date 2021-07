Die Diebstahlserie, mit der sich die 1. Große Strafkammer des Mosbacher Landgerichts am Donnerstag befasste, begann im Mai 2020 und endete im Januar 2021 mit der Festnahme der mutmaßlichen Täter. Foto: bx

Mosbach. (bx) Wegen der Beteiligung an einer Diebstahlserie mussten sich zwei Männer im Alter von 27 und 22 Jahren am Donnerstag vor der 1. Großen Strafkammer des Mosbacher Landgerichts verantworten. Seit Mai vergangenen Jahres sollen die beiden polnischen Staatsangehörigen gemeinsam mit einem bereits verurteilten Landsmann eine Reihe von Einbrüchen in Adelsheim, Osterburken, Möckmühl und Neuenstadt/Kocher begangen haben.

Laut Anklage drangen sie in wechselnder Besetzung in ein Wochenendhaus, einen Baucontainer, einen Gartenschuppen sowie in eingezäunte Grundstücke ein und entwendeten dabei unter anderem Pedelecs, Fahrzeuganhänger, Elektronikgeräte, Werkzeuge, Kupferkabel und Einrichtungsgegenstände im Gesamtwert von rund 16.000 Euro. Erst im Januar 2021 fand die Serie mit der Verhaftung der Männer ein Ende.

Bei der Verlesung der Anklageschrift erwähnte Staatsanwalt Sebastian Kruft auch, dass bei einigen der Taten Drogen im Spiel gewesen seien. Konkret wurden dem 27-jährigen Angeklagten schwerer Bandendiebstahl und besonders schwerer Diebstahl in sechs Fällen zur Last gelegt, seinem jüngeren Mitbeschuldigten in drei Fällen. Beide Angeklagte räumten vor Gericht die Taten ein.

Richterin Dr. Barbara Scheuble erläuterte Einzelheiten zu dem sichergestellten Diebesgut und wies auf diverse Chatverläufe im Zusammenhang mit den Straftaten hin. Nach einer kurzen Pause gab sie bekannt, dass die bei den Einbrüchen angerichteten Sachbeschädigungen nicht weiter verfolgt würden, sodass sich die Verhandlung ausschließlich auf die Diebstähle beschränkte.

Zwei als Zeugen geladene Kriminalbeamte trugen Details zum Einbruch in das Wochenendhaus vor und gaben einen Überblick über die bei den Taten erbeuteten Gegenstände. Anschließend bewertete eine psychologische Gutachterin die Persönlichkeitsstruktur des 22-jährigen Angeklagten, dessen familiäres Umfeld, seinen schulischen Werdegang und seinen Drogenkonsum.

Staatsanwalt Kruft reduzierte in seinem Plädoyer die in der Anklageschrift erhobenen Tatvorwürfe von schwerem auf einfachen Bandendiebstahl. Für den 27-Jährigen beantragte er unter Einbeziehung einer früheren Verurteilung eine Gesamtfreiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren, für den nicht vorbestraften jüngeren Angeklagten eine zweijährige Haftstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt werden könne. Die Verteidiger plädierten auf zwei Jahre und acht Monate Haft beziehungsweise ein Jahr auf Bewährung.

Nach der Beratung verhängte die Kammer für den älteren der beiden Angeklagten eine Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten wegen Diebstahls in sechs Fällen. Der 22-Jährige wurde wegen dreifachen Diebstahls zu einer eineinhalbjährigen Bewährungsstrafe verurteilt und konnte den Gerichtssaal als freier Mann verlassen. Während der Anwalt des Jüngeren erklärte, dass sein Mandant auf Rechtsmittel verzichtet, behielt sich der Verteidiger des 27-Jährigen eine nochmalige Prüfung des Urteils vor. Die Staatsanwaltschaft erklärte ihr Einverständnis zu den beiden Urteilen.