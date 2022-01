Mosbach. (cao) Die Straftat liegt schon dreieinhalb Jahre zurück: Im Sommer 2018 hatten Mitglieder des rechtsgerichteten und mittlerweile vom Verfassungsschutz beobachteten Vereins "Uniter" auf dem Gelände des Trainings-Centers Retten und Helfen (TCRH) in Mosbach ein weder angemeldetes noch genehmigtes Schießtraining absolviert. Als Kursleiter dieses als "Reaktionsschießen" beworbenen Workshops wurde der Ex-Elitesoldat und Vereinsgründer Andre S. im März 2021 in erster Instanz vor dem Mosbacher Amtsgericht verurteilt. Wegen des vorsätzlichen unerlaubten Führens von Schusswaffen sollte er eine Geldstrafe von 85 Tagessätzen zu je 30 Euro zahlen. In der Berufungsverhandlung am Landgericht reduzierte Richter Christian Trunk nun die Geldstrafe: 50 Tagessätze à 30 Euro wegen des fahrlässigen unerlaubten Führens von Schusswaffen lautete sein Urteil. Aus Vorsatz wurde also Fahrlässigkeit.

Genauso wie im vergangenen Jahr blieb der 36-jährige Angeklagte der Verhandlung fern und ließ sich von Verteidiger Björn Hering vertreten. Der plädierte abermals auf Einstellung des Verfahrens. Strafbefehl bzw. Anklageschrift seien zu schwammig formuliert worden und erfüllten nicht die sogenannte Umgrenzungsfunktion, erklärte Hering. Zudem habe sein Mandant nie die Gewalt über die Softair-Gewehre – deren Besitz ab 18 Jahren zwar erlaubt, ihr Führen aber nur auf Privat- bzw. befriedetem Gelände gestattet ist – auf dem TCRH-Areal ausgeübt. Er habe sie nur an die Kursteilnehmer übergeben. Und das Überlassen von Waffen sei im Waffengesetz ausdrücklich vom Tatbestand des Führens ausgenommen, so Hering.

Die Staatsanwaltschaft hielt dagegen. S. habe als Kursleiter die Waffen mitgebracht, "die tatsächliche Herrschaft über die Gewehre oblag ihm", und auch die Umgrenzungsfunktion sei erfüllt. Das Gericht solle demnach das Urteil aus erster Instanz beibehalten. Auch Richter Trunk hielt die Umgrenzungsfunktion für erfüllt und sah es als erwiesen an, dass S. sich wegen des unerlaubten Führens von Schusswaffen strafbar gemacht hat. Dies sei jedoch nicht vorsätzlich, sondern nur fahrlässig geschehen. Er habe sich auf die Aussagen von Fabian W. verlassen, der das Training auf dem TCRH-Gelände angemeldet und dem Angeklagten gegenüber versichert hatte, dass die Schießübungen "in Ordnung" seien. Deshalb soll der Angeklagte auch die fünf Gewehre zurückbekommen, die bis jetzt in der Asservatenkammer lagen, entscheid Trunk. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Das illegale Schießtraining auf dem Areal in Mosbach war nach investigativen Recherchen der "taz" rund um den Verein Uniter und dessen Gründer Andre S. ans Licht gekommen. Unter dem Namen Hannibal hatte S. auch online ein Netzwerk aus Soldaten, Polizisten und Politikern aufgebaut. An den Chats über Telegram beteiligte sich unter anderem Ex-Bundeswehrsoldat Franco A., der sich als Flüchtling ausgegeben und Anschläge geplant haben soll. Sein Fall wird aktuell am Oberlandesgericht Frankfurt verhandelt.