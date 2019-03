Von Heiko Schattauer

Mosbach. Mitunter können auch simple Kenntnisnahmen überaus interessant sein bzw. werden. Die Mitglieder des Technischen Ausschusses der Großen Kreisstadt Mosbach hatten in ihrer jüngsten Sitzung an sich nur Kenntnis zu nehmen vom Bericht der Verwaltung und des Fördervereins zu "Erhalt, Pflege und nachhaltiger Weiterentwicklung des Landesgartenschauparks ’97". Das tat man ob der Ausführungen von Bernhard Münch (zuständig für Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet) und Birgit Dallinger (Vorsitzende des Fördervereins LGS Mosbach 1997) dann zunächst auch. Um im Anschluss dann aber auch lebhaft über das beliebte Naherholungsgebiet mitten in der Stadt zu diskutieren.

Hintergrund des Austauschs über Geschichte, Gegenwart und Zukunft des ehemaligen Landesgartenschaugeländes ist die Erhöhung der Haushaltsmittel für die Unterhaltung des Parks auf 100.000 Euro zu erhöhen (vormals 90.000 Euro). Diesen Betrag will man die nächsten fünf Jahre "verstetigen", wie es in der Beschlussvorlage heißt.

Die Ausführungen von Bernhard Münch zielten demnach auch auf die kommenden Jahre: Der Grünflächenbeauftragte veranschaulichte, wo das Geld im Park gebraucht und eingesetzt wird - und wo man mit den zusätzlichen Mitteln in die Jahre Gekommenes zu verändern und/oder zu erneuern gedenkt. Dabei wurde schnell klar: Große Sprünge kann man auch mit dem Mittelplus von 10.000 Euro nicht machen. Allein für die Pflege der Vegetationsflächen laufen laut Münchs Zahlenwerk Kosten von 45.000 Euro pro Jahr auf. Bisher habe man nach Einbezug aller Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung etwa 10.000 bis 15.000 Euro für Erneuerungen oder Instandsetzungen der Anlagen im inzwischen 22 Jahre alten Park zur Verfügung gehabt. Dieses Polster werde dank der Aufstockung natürlich zumindest ein wenig dicker.

Mehr als 20 Jahre ist es her, dass der damalige Ministerpräsident Teufel die Landesgartenschau in Mosbach besichtigte. Foto: Schmidt

Besonders pflegeintensiv sind dabei nicht nur die rund 15.000 qm großen Intensivrasenflächen, die zehn- bis zwölf Mal pro Jahr gemäht werden müssen. Sondern vor allem auch die Wege mit wassergebundenen Belägen. An etlichen Stellen im Park hat sich genannter Belag zum Großteil schon abgetragen, Pfützen und Auswaschungen sind die Folge. Für die Instandsetzung dieser dann mitunter eher wasserführenden Wege sowie der Brückenbeläge und Pflanzflächen sind in der Planung der Grün- und Freiflächenspezialisten für die Jahre 2019, 2020 und 2021 jeweils 25.000 Euro einkalkuliert.

OB Michael Jann wollte ob der kostenintensiven Unterhaltung der wassergebundenen Wege auch mögliche Alternativen beleuchtet wissen. Konkret erbat er sich eine Modellrechnung etwa für die Umwandlung von wassergebundenen in gepflasterte Wege. Denn vielleicht sei es sinnvoller "einmalige einen größeren Betrag zu setzen" - und damit die Unterhaltungskosten zu senken. Stadtplaner Stefan Baumhackel empfahl vor diesem Hintergrund eine Einteilung in Haupt- und Nebenwege, wonach sich dann auch eine mögliche Umgestaltung (des Belags) richten könne.

Seither stehen Unterhalt und Erhalt des Parkgeländes im Vordergrund. Foto: Schattauer

Da kamen dann auch die Ausschussmitglieder ins Spiel: Bei der Ausgestaltung der Wege möge man "die Ästhetik nicht außer Acht lassen", befand Elisabeth Laade, die darauf verwies, dass sich die Planer des LGS-Geländes ja mit Blick auf den Parkcharakter auch ganz bewusst für die eher losen Beläge entschieden hätten. Friedolf Fehr hingegen plädierte für den Blick auf das "was sich bewährt hat und was nicht" - und Veränderungen auch zuzulassen.

Hartmut Landhäußer wiederum machte sich für einen "Maßnahmenplan der Verwaltung" stark, nachdem eine Prioritätenliste für Maßnahmen in den kommenden Jahren zu erstellen sei. Der Park müsse insgesamt "mal wieder auf Vordermann gebracht werden". Demnach rückte man auch Spielplätze und Installationen in den Fokus. In diesem Zusammenhang informierte Bernhard Münch, dass die Kletterpyramiden im Eingangsbereich des Parks erneuert werden, der Spielplatz selbst allen Sicherheitsvorgaben entspreche - dessen Attraktivität aber eine andere Frage sei. Um die für den gesamten Park zu erhöhen, könnte man gerne auch die Bürger mit beteiligen, wie auch OB Jann befand: "Das wäre dann mal eine Beteiligung, bei der nicht nur Negativ-Betroffene wie sonst meist üblich dabei wären".

Im Technischen Ausschuss erörterte man nun, wie, wo und warum im "Landesgartenschauparl ’91" das Geld am besten angelegt werden soll. Foto: Schattauer



Intensiv beteiligt ist auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände, gerne auch als LGS-Park, Stadtpark, oder Stadtgarten benannt, seit jeher der Förderverein LGS Mosbach 1997. Und was der rührige Verein zeitnah im beziehungsweise mit dem Park vorhat, das erläuterte Birgit Dallinger im Technischen Ausschuss. Stattliche 29.000 Euro will man in die Umgestaltung der sogenannten Bürgergärten investieren, dort sieht man die erwünschte Attraktivität nicht mehr gegeben. Dallinger berichtete u.a von lückigem Bestand und einer Halbierung der Pflanzenvielfalt.

Unter dem Motto "Natur nah dran" und in Abstimmung mit der Stadt wolle man daher eine umfangreiche Umgestaltung vornehmen, die auch Insekten (neue) Lebensräume schaffen soll. Für die Finanzierung des Vorhabens brauche man allerdings noch (finanzielle) Unterstützung, räumte Birgit Dallinger ein. Mehr Unterstützung - als eine Form der Bürgerbeteiligung - wünschte sich Werner Baier für den Förderverein aus der Bevölkerung.

Am Rande ihrer Präsentation plädierte Fördervereins-Vorsitzende Dallinger für eine Parkbegehung und einen weitestgehenden Erhalt wassergebundener Wege: "Die sind einfach toll für einen Park". Gleichwohl sei eine Differenzierung der Wege (viel, wenig, gar nicht genutzt) angebracht, ebenso wie neue Überlegungen in Sachen Spielplätze.

Und dann ist da ja noch die Sache mit der Bezeichnung: "Der Name Landesgartenschau ist meines Erachtens durch", so Birgit Dallinger, die anregte, sich vielleicht doch noch einmal Gedanken über eine Umbenennung zu machen. Auch wenn der Gemeinderat sich erst unlängst auf die Bezeichnung "Landesgartenschaupark ’97" verständigt hat. "Vielleicht können wir ja auch hier die Bürger beteiligen", wollte Oberbürgermeister Michael Jann die Park-Tür hier zumindest ein Stück weit offen lassen.