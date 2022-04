Von Heiko Schattauer

Mosbach. Die Vorfreude steigt, die finalen Vorbereitungen laufen, das Kribbeln wird stärker, das große Ereignis kommt immer näher. In Gedanken ein Vierteljahrhundert zurückgereist, steht die Landesgartenschau in der Großen Kreisstadt unmittelbar bevor, Ende April soll der Startschuss für die Ausnahmeveranstaltung fallen. Überall in der Stadt ist spür- und sichtbar, dass sich da Großes ankündigt, ein Event kommt, das enorme Wirkung und Strahlkraft hat. "Mosbach blüht" – unter diesem Slogan stand die Landesgartenschau 1997, die prägend für die ganze Stadt war und bis heute ist.

"Aufbruch-Stimmung in der Stadt Mosbach", titelte die RNZ in ihrer Ausgabe vom 5./6. April 1997 mit Blick auf die begleitenden Maßnahmen zur Gartenschau, die dann von 25. April bis 12. Oktober Mosbach zu einer ganz besonderen Destination machte. Noch nie habe man so viele Gerüste an Häusern gesehen, hieß es im Beitrag weiter, die belegende Bebilderung gab’s gleich dazu. Nicht nur in der "Blütenzone" des eigentlichen Landesgartenschaugeländes sollte Mosbach einen glänzenden Eindruck machen. Und so absolvierte man an etlichen Gebäuden im Altstadtbereich und drumherum weit mehr als nur einen Frühjahrsputz.

Dazu kamen gleich mehrere große Bauprojekte, die im Vorfeld der Landesgartenschau in Angriff genommen und umgesetzt wurden. Das neue Cityparkhaus etwa, das zwei Wochen vor der Eröffnung der Gartenschau eingeweiht werden konnte. Das war zwar nicht annähernd so schön anzuschauen wie die Parkanlagen jenseits der Bundesstraße, wurde aber als das erste seiner Art in Mosbach gefeiert – und bot auf einen Schlag stattliche 320 Stellplätze.

Apropos Bundesstraße: Noch ehe die ersten Gäste zur Landesgartenschau kamen (am Ende sollten es rund 900.000 werden), war auch die neue B27 fertiggestellt. Samt der Grundwasserwanne, in der man den Verkehr nun unterhalb der herrlich mitschwingenden Fußgängerbrücke als weitere Verbindung von der Altstadt in den (ehemaligen) Stadtpark durchfließen ließ. Der Ausbau der stark frequentierten Ortsdurchfahrt hatte indes einen langen Vorlauf.

Über Jahrzehnte hielten die Diskussionen über einen (situationsverbesserenden) Ausbau an. Erst Ende 1990 hatte man sich nach langem Ringen, der Erörterung zahlreicher Lösungsvarianten sowie zeitweisem Ruhen der Planungen auf einen Entwurf des insgesamt 4,3 Kilometer langen Planbereichs in fünf Bauabschnitten verständigt. Zuerst angegangen wurde dann der Bauabschnitt III "Käfertörle", der wiederum 1997 nach dreijähriger Bauzeit fertiggestellt werden konnte. Umgerechnet etwa 28 Mio. Euro wurden seinerzeit in diesen Umbau investiert. Weitere Abschnitte erfolgten etliche Jahre später, erst 2021 realisierte man im Bereich Kistnerstraße einen weiteren Ausbauabschnitt. An Sperrung, Umleitung und Beeinträchtigungen wird sich so mancher Verkehrsteilnehmer und Anwohner an der Umfahrungsstrecke sicher noch (un)gut erinnern.

Repro: schat

Die Fertigstellung des großen Um- und Ausbaus war mit Blick auf die nahende Landesgartenschau übrigens eine echte Punktladung: Am 18. April, also exakt eine Woche vor LGS-Eröffnung, wurde die neue Ortsdurchfahrt feierlich übergeben. "Mosbach hat großstädtische Dimensionen erreicht", hieß es seinerzeit u. a. zur neuen, weitgehend vierspurigen B27. Der damalige Verkehrsminister Hermann Schaufler sprach von einer großen Gemeinschaftsleistung und einer Lösung aus einem Guss. Vor allem aber sah er die Verkehrssituation in der Großen Kreisstadt signifikant verbessert.

Im Zuge des Straßenausbaus errichtete man in Mosbach auch gleich einen neuen Bahnhof, oder zumindest einen neuen Haltepunkt. Wo zuvor nervöse Fahrschüler an der Käfertörle-Kreuzung Linksabbiegen im Gegenverkehr übten, konnten nun potenzielle Landesgartenschaugäste bequem am Halt Mosbach (Baden) aus dem Zug aussteigen und mit wenigen Schritten die historische Altstadt oder eben die aufwendig gestalteten Parkanlagen erreichen. Die offizielle Inbetriebnahme des neuen Bahnhofs am Käfertörle erfolgte am 24. April.

Bereits zu Jahresbeginn hatte man in Mosbach eine weitere "Inbetriebnahme" feiern können: Am 26. Januar 1997 hieß es nämlich: "Mosbachs neue gute Stube – die Alte Mälzerei – ist fertiggestellt". Mit dem Neujahrsempfang der Stadt hauchte man auch dem neuen Kultur- und Tagungszentrum, entstanden im ehemaligen Hübner-Brauereikomplex, Leben ein. Mit der Landesgartenschau feiert demnach auch das just erst aufwendig renovierte Wohnzimmer Mosbachs dieses Jahr ein echtes Jubiläum – mit zwei besonderen Eventtagen Ende Juni begeht man das 25-Jährige.

Gleich doppelt feiert man derweil beim Förderverein Landesgartenschau. Der heißt inzwischen (2019 hat man sich umbenannt) zwar Förderverein Stadtpark Mosbach, kümmert sich aber nach wie vor mit viel Einsatz und Herzblut um die Pflege der Gärten und Parkanlagen. Das rührige Team um die Vorsitzende Birgit Dallinger hat zu 25 Jahre Landesgartenschau ein besonderes Infoblatt aufgelegt. Das vermittelt Eindrücke und Hintergründe vom/zum blühenden Mosbach und ist zugleich eine Danksagung für alle Unterstützer des Ende 1997 gegründeten Fördervereins. Die Landesgartenschau sei ein "Geschenk und Glücksfall" für Mosbach gewesen, dessen ist sich Birgit Dallinger sicher. Gemeinsam mit möglichst vielen Mitstreitern will sie sich weiterhin voller Verve dafür einsetzen, dass das Ereignis von einst auch mehr als ein Vierteljahrhundert später noch blühend, attraktiv und einladend nachwirkt.

In baulicher Hinsicht hat die Landesgartenschau 1997 ohnehin nachhaltig Eindruck in Mosbach gemacht. Erstaunlich, was vor und zum großen Ereignis in der Großen Kreisstadt alles auf den Weg gebracht und auch noch rechtzeitig realisiert wurde. Zumal es neben den hier beleuchteten Maßnahmen noch etliche weitere Projekte gab.