Schwarzach. (pol/car) Drei Fahrzeuginsassen wurden bei einem Frontalzusammenstoß an der Kreisgrenze in den Nähe von Schwanheim schwer verletzt. Kurz nach 13 Uhr fuhr ein Mann mit seinem VW Golf von Unterschwarzach in Richtung Schwanheim. Laut Polizeiangaben berichteten Zeugen davon, dass der Golf mehrmals auf die Gegenfahrbahn kam. Infolgedessen stieß er mit dem Audi Q5 einer 43-jährigen Fahrerin frontal zusammen, der ihm entgegenkam. Der Audi wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes in die Böschung geschleudert.

Die Insassen der beiden Fahrzeuge, darunter ein achtjähriger Junge, erlitten zum Teil schwere Verletzungen und mussten in Kliniken nach Mannheim und Mosbach eingeliefert werden. Auch zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Die Polizei musste die Straße zwischen Schwarzach und Schwanheim mehrere Stunden voll sperren. Die Sperrung soll noch bis 18 Uhr anhalten.

Am Abend gab die Polizei bekannt, dass sie noch einen Zeugen sucht. Es soll sich um den Fahrer eines dunklen VW Sharan handeln. Der habe dem entgegenkommenden VW Golf gerade noch ausweichen können. Der oder die Zeugen sollen sich beim Verkehrsdienst in Mosbach unter der Rufnummer 06261/8090 melden.

Update: 5. März 2020, 18.15 Uhr