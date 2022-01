Neckarelz. (RNZ/zg) Noch hat die Corona-Pandemie das öffentliche Leben fest im Griff. Deshalb wird es dieses Jahr in der KZ-Gedenkstätte Neckarelz keine Veranstaltung zum 27. Januar, dem Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus, geben. Stattdessen lädt die Gedenkstätte dazu ein, einen Film anzuschauen, der bereits drei Tage vor dem eigentlichen Gedenktag, nämlich am 24. Januar (um 22 Uhr) im Bayerischen Fernsehen (BR) gezeigt wird: "Die unheilvolle Narbe" oder: Auschwitz konnte überall sein ... In der Mediathek des BR steht der Film nach der Ausstrahlung ebenfalls zur Verfügung.

"Obwohl der Film ihn nicht erwähnt, gibt es einen deutlichen Mosbach-Bezug – die Bilder zeigen das unmissverständlich", erklären die Verantwortlichen aus der KZ-Gedenkstätte Neckarelz. Doch der Reihe nach: Worum geht es bei "Die unheilvolle Narbe"?

Die Sinteza Rita Prigmore wird am 3. März 1943 in Würzburg geboren, zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Rolanda. Ihre Mutter, die Tänzerin und Sängerin Theresia Winterstein, muss die beiden Neugeborenen einem Arzt ausliefern, der an ihnen medizinische Experimente vornimmt. Dies geschieht nicht etwa in Auschwitz, sondern in der Universitätsklinik Würzburg – der Arzt ist mit dem KZ-Arzt Josef Mengele befreundet.

Rolanda stirbt an den Experimenten, Rita wird von ihrer Mutter unter dramatischen Umständen gerettet. Doch sie behält eine Narbe zurück, im ganz wörtlichen Sinn, als Folge der auch an ihr vorgenommenen "Behandlung", die ihre Augenfarbe ändern sollte.

Auch im übertragenen Sinn bleibt ihr die Narbe ein ganzes Leben, wie sie im Film eindrucksvoll schildert. Als Kind von der traumatisierten Mutter überbehütet, nabelt sich Rita dennoch ab und heiratet einen amerikanischen Soldaten. Sie beginnt in den USA ein neues Leben – und doch verbindet sie die Narbe für immer mit dem Schicksal der verfolgten Minderheit der Sinti in Deutschland. Später wird sie gemeinsam mit ihrer Mutter um die Opfer-Anerkennung und um eine Rente kämpfen …

Als Theresia Seible, geborene Winterstein, 2007 stirbt, wird sie auf dem Mosbacher Friedhof begraben. Rita Prigmore pflegt bis heute das Grab.

Wer den Film angeschaut hat, kann anschließend unter vorstand@kz-denk-neckarelz.de Fragen oder Kommentare an die KZ-Gedenkstätte senden. Aller Voraussicht nach wird Rita Prigmore im Jahr 2022 zu einer Veranstaltung nach Mosbach kommen – einen Termin dafür gibt es aus den bekannten Gründen bisher allerdings leider noch nicht.

Die Gedenkstätte ist ab dem 30. Januar wieder jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter www.kz-denk-neckarelz.de