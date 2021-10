Von Ursula Brinkmann

Krumbach. Eine grüne Tafel, ein hölzernes Geodreieck, ein Schultisch nebst Stuhl aus dem vergangenen Jahrhundert erinnern noch an die einstige Nutzung des Gebäudes und begrüßen gleich hinter der Eingangstür die Eintretenden. Auch der ursprüngliche Fliesenboden ist hier geblieben. Die Holzdielen in einigen Räumen mussten erst freigelegt werden. Sonst aber hat sich manches gewandelt im ehemaligen Schulhaus von Krumbach, so wie es seiner neuen Nutzung entspricht.

Als Dorfgemeinschaftshaus füllt es sich nun wieder mit Leben, dient den Brieftaubenzüchtern wie auch anderen Vereinen und der Ortsverwaltung sowie dem Ortsarchiv als Stätte. Zentral im Gebäude gelegen ist der Schulungs- und Aufenthaltsraum der freiwilligen Feuerwehr des Limbacher Teilorts, im Untergeschoss lagert die Ausrüstung der Feuerwehrmänner, Männer und Frauen haben je eigene Sanitärräume, was auch als Wink verstanden werden kann, die Krumbacher Wehr für weibliche Mitglieder attraktiv zu machen.

Unterhalb des Dorfgemeinschaftshauses und mit ihm durch einen überdachten Gang verbunden ist ein Neubau entstanden, die Fahrzeughalle der Feuerwehr. Die Zustände am alten Standort in der Limbacher Straße genügten in jeglicher Hinsicht den Anforderungen nicht mehr. Ein "Hinterhof", wie Limbachs Bürgermeister Thorsten Weber bemerkte. Am alten Schul-, das auch Rathaus gewesen war und seit seiner Schließung 1976 unterschiedlich genutzt wurde, gab es allerdings einiges zu tun. Gemeindeverwaltung und Architekt Hans Stetter wollten Erhaltenswertes erhalten. "Wir haben bewusst versucht, den Charakter des Gebäudes durch Weiterverwendung und Aufarbeitung von Bauteilen zu erhalten", sagte Stetter nun bei der Einweihung des gesamten Komplexes.

Der Vertrag zwischen Architekt und Gemeinde wurde im September 2018 geschlossen, im Mai des darauffolgenden Jahres erfolgte der erste Spatenstich. Drei Bauabschnitte wurden getrennt gefördert und abgerechnet, was den Fortgang der Arbeiten nicht eben beschleunigte, letztlich aber zu einem Fördersatz von knapp 46 Prozent geführt hat.

Die Gesamtkosten sind fast punktgenau da gelandet, wo sie in der Kostenschätzung lagen: 860.000 Euro. Das Land Baden-Württemberg beteiligte sich über den Gemeindeausgleichstock, das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) und die Feuerwehrfachförderung an den Maßnahmen. Aber auch die Feuerwehrkameraden selbst legten Hand an und leisteten mit 600 freiwilligen Arbeitsstunden einen beachtlichen Beitrag.

Es sei ein langer Weg gewesen, konstatierte Ortsvorsteher Michael Müller. Und auch Landrat Dr. Achim Brötel hatte von Anläufen gehört, die bereits vor 20 Jahren gemacht worden seien. Zwar hat der Landkreis nicht an der Finanzierung des Feuerwehrdomizils mitgewirkt, dafür richtete der Landrat neben dem Dank für die Fördergelder auch einen flammenden Appell Richtung Landespolitik: "Die Förderrichtlinie Z-Feu ist nicht mehr zeitgemäß." Bei der Förderung von Gerätehäusern und erst recht bei Fahrzeugen klaffe eine eklatante Diskrepanz zwischen den Fördersummen und der allgemeinen Kostenentwicklung. Den Gemeinden sollte bei dieser Pflichtaufgabe deutlich mehr unter die Arme gegriffen werden. Brötels Dank galt daher auch der Gemeinde Limbach, die einen "ordentlichen Batzen Geld" in die Hand genommen habe: 465.000 Euro.

Kaum weniger flammend waren die Appelle, die Klaus-Peter Engert formulierte. Engert ist Feuerwehrkommandant in Krumbach im hessischen Odenwald, mit der die badischen Kameraden freundschaftlich verbunden sind. "Auch wenn es schwerfällt, ihr müsst für mehr Leute werben!" Für Engert besteht der Stellenwert dieses freiwilligen Dienstes an der Gemeinschaft aus weit mehr als Brände zu löschen. "Das neue Domizil ist richtig und wichtig, doch weitere Leute, Frauen und Jugendliche zu gewinnen, ist es auch!"

Abteilungskommandant Günther Senk glaubt zusammen mit seinen 15 aktiven und fünf Alterskameraden "an die Sache, der wir ein neues Haus errichtet haben". Das schaffe beste Voraussetzungen für die Zukunft der Wehr – und für den Limbacher Ortsteil.

Damit diese gegeben sind, wirkten beim Festakt im Freien außerdem der Männergesangverein Frohsinn unter der Leitung von Gerhard Knorpp sowie der katholische Diakon Reiner Roos mit. Der Geistliche bediente sich des gleichen Mediums wie die Floriansjünger – Wasser –, nur dass es beim ihm nicht aus dicken Schläuchen schoss, sondern mit dem Aspergill versprengt wurde. Die Weihe war vollzogen. Der Einweihung soll dann im kommenden Jahr ein Tag der offenen Tür folgen.