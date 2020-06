Von Alexander Rechner

Neckar-Odenwald-Kreis/Berlin. Der massive Corona-Ausbruch in der größten deutschen Fleischfabrik in Nordrhein-Westfalen schockiert auch den hiesigen Bundestagsabgeordneten Alois Gerig (CDU). Der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Ernährung und Landwirtschaft sieht in diesem Skandal einen Weckruf an die Verbraucher, den Handel und die Politik. Nun müsse sich der Wind dringend drehen.

"Wir müssen kleinere regionale Schlachtereien wieder stärken anstelle von riesigen zentralen Fleischfabriken", fordert der Abgeordnete, der den Wahlkreis Odenwald/Tauber seit über einem Jahrzehnt in Berlin vertritt. Aus diesem Grund habe er sich im vergangenen Jahr für den Erhalt des Schlachthofes in Schefflenz eingesetzt. "Damals stand es Spitz auf Knopf", erklärt Gerig und fügt hinzu: "Heute sehen wir, wie wichtig es ist, regionale Schlachthöfe zu haben."

Hintergrund > Zu dem Corona-Ausbruch in der Fleischfabrik Tönnies in Gütersloh meldete sich am Montag auch Bundestagsabgeordnete Charlotte Schneidewind-Hartnagel (Bündnis 90 / Die Grünen) zu Wort. In einer Pressemitteilung ruft die Abgeordnete angesichts "Missstände in der Fleischproduktion" dazu auf, beim Fleischkonsum auf regionale und biologische Produkte zu setzen. "Billigfleisch nutzt nur den Fleischbaronen – und sonst niemandem", lässt sie sich zitieren. Schneidewind-Hartnagel unterstreicht in der Mitteilung, dass neben der Verantwortung, die alle selbst übernehmen könnten, auch die Bundesregierung ihren Teil leisten müsse: "Die Bundesregierung muss endlich ein staatliches und verbindliches Tierwohl-Label auf den Weg bringen, Verbraucherinnen und Verbraucher in die Lage versetzen, Produkte tatsächlich zu beurteilen, und dafür sorgen, dass sie sich qualitativ höherwertige Produkte auch leisten können." Die Probleme fangen nach Meinung der Sozialpolitikerin bei der industriellen Massentierhaltung an und ziehen sich über die Fleischproduktion bis hin zum Konsum. (ar)

Die großen Fleischfabriken sind dem Abgeordneten schon seit Längerem ein "Dorn im Auge". Die Bedingungen, unter denen die Zerleger dort arbeiten, sowie die Unterbringung der Beschäftigten und den niedrigen Lohn hält er für kritikwürdig. Deshalb habe er sich mit anderen Agrarpolitikern aus dem süddeutschen Raum zusammengetan und im Bundestag eine Initiative vorgelegt. "Wir fordern, wieder regionale Schlachtereien zu stärken und zu schaffen", erklärt er. Die Politik in Berlin müsse nun agieren.

Auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, in deren Führungsgremium Gerig ist, stellt dieses Thema in den Fokus. Sie habe eine Kommission unter Leitung des ehemaligen Ministers Jochen Bochert ins Leben gerufen und wolle seine nun vorgelegten Empfehlungen umsetzen. "Außerdem wird ein Tierwohl-Label eingeführt, woran Verbraucher die Herkunft und Haltungsform des Tieres erkennen können", führt Gerig aus. Der Umbau der Tierhaltung in Deutschland im Sinne des Tierwohls soll dabei sukzessive vorangetrieben werden.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete und Agrarexperte ist ein Anhänger und Unterstützer dieses Vorhabens. Wichtig ist ihm dabei ein Umbau mit Bedacht. "Damit wir nicht noch mehr Marktanteile verlieren und die Produktion hochwertiger Lebensmittel im Land bleibt", sagt Alois Gerig und ergänzt: "Am Ende würde das nicht zuletzt bedeuten, dass Lebensmittel in Deutschland etwas teurer werden müssen." Die Landwirte müssten schließlich auch von dem Geld, dass sie für ihre Arbeit bekommen, wirtschaftlich überleben können. "Sonst geht das Hofsterben in Deutschland weiter", skizziert Gerig.

Wenn Wurst und Fleisch zum Ramschpreis verkauft würden, dann spiegele das nicht den Wert der Waren wider. Ein Stück Fleisch für ein paar Cent im Einkauf habe weder mit viel Tierwohl noch mit viel Genuss zu tun. Deshalb tritt Alois Gerig für faire Preise ein. Die Konzentration auf wenige große Schlachtereien habe zugenommen. Ein Grund für diese Entwicklung sei unter anderem im Preisdruck durch den Handel zu suchen. Deshalb müsse man nun umdenken. "Wir brauchen kleinere und regionalere Schlachtereien, damit wir auch zukünftig flächendeckende Landwirtschaft und Tierhaltung erhalten können", sagt der Parlamentarier.

Die Agrarwirtschaft sieht Alois Gerig gar in einer Phase des Umbruchs. Die Coronakrise habe aus seiner Sicht gezeigt, dass regionale Lebensmittelproduktion wichtig sei. Der Erhalt der heimischen Landwirtschaft ist für den Vorsitzenden des Bundestagsausschusses ein "großes Anliegen". Die Lebensmittel, die hier produziert würden, seien weltweit die besten, ist er überzeugt. Ein "Nebenprodukt" der Landwirtschaft sei der Erhalt der Kulturlandschaft. Deshalb verdienten die Bauern auch mehr Wertschätzung für ihre Arbeit. Auf dem Weg, der erforderlich sei, um die Tierhaltung umzubauen, müsste die Politik im Bund den Landwirten helfen, damit sie die Kosten dafür stemmen könnten. "Es ist noch nicht zu spät, umzudenken und eine Weichenstellung vorzunehmen", ist Gerig überzeugt. "Dafür braucht es aber den Schulterschluss von Handel, Verbrauchern und Politik."