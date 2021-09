Von Stephanie Kern

Mosbach. Landauf, landab wurde diese Woche zur Impfwoche erklärt. Mit vielen niederschwelligen – leicht erreichbaren – Angeboten will man viele Menschen überzeugen, sich doch noch gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Aus dem Sozialministerium kamen Anfang der Woche diese Nachrichten: Am 30. September ist der letzte Arbeitstag für die Impfzentren. Auch das Kreisimpfzentrum in Mosbach schließt nach rund zehn Monaten wieder seine Pforten.

"Das gesamte Team sieht die Schließung des KIZ mit einem lachenden und einem weinenden Auge", sagt Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamts im Neckar-Odenwald-Kreis. Mit der tatkräftigen Unterstützung vieler engagierter Menschen sei es gelungen, das Ziel, in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Menschen gegen das Coronavirus zu immunisieren, erreicht worden. Die Schließung ist nun eine politische Entscheidung. "Die niedergelassenen Ärzte sind in der Lage, Impfungen flächendeckend anzubieten", so Egenberger. "Trotz der vielen unvorhergesehen Ereignisse und Herausforderungen sehen wir dem letzten Impftag mit etwas Wehmut entgegen, weil jeder mit Herzblut bei der Sache war und sein Bestmögliches gegeben hat", zieht er ein vorläufiges Fazit.

Die Auslastung des Kreisimpfzentrums lag in den vergangenen vier Wochen im Schnitt bei knapp 30 Prozent. Die mobilen Aktionen in den Kommunen vor Ort seien erfreulicherweise sehr gut angenommen worden. "Verglichen mit einer Impfstraße im KIZ hatten wir bei manchen Vor-Ort-Impfungen quasi eine Vollauslastung."

Der Rückbau des Kreisimpfzentrums soll dann unmittelbar nach dem letzten Impftag beginnen. Ab 1. Oktober wird das Material, das vom Land zur Verfügung gestellt wurde, abgeholt, und die Räumlichkeiten werden in ihren Ursprungszustand zurückversetzt. Die Übergabe des Gebäudes an den Eigentümer soll bereits am 14. Oktober erfolgen.

Vorher will man aber noch mal möglichst viele Menschen impfen: "In dieser Woche läuft die Impfaktionswoche des Bundes unter dem Motto ,Hier wird geimpft’", berichtet der Pressesprecher. Das Kreisimpfzentrum bietet hierzu wie in der Vergangenheit offene Impftage an, die für Erst-, Zweit- und Auffrischimpfungen gleichermaßen genutzt werden können. "Weitere Impfaktionen im Landkreis bieten wir nicht an, da unser mobiles Impfteam bis zur Schließung mit Auffrischungsimpfungen in Einrichtungen ausgelastet ist", erklärt er weiter.

Das Kreisimpfzentrum in Mosbach setzt auch in der kommenden Woche das flexible Impfkonzept fort. Erst- und Zweitimpfungen sind ohne vorherige Terminbuchung möglich; der Impfstoff zur Erstimpfung kann vor Ort frei gewählt werden. Hier eine Übersicht, an welchen Tagen im KIZ welche Impfstoffe verabreicht werden:

> Montag, 20. 9., 14 bis 21 Uhr: Biontech, Moderna und Johnson & Johnson.

> Dienstag, 21. 9., 14 bis 21 Uhr: Biontech, Moderna und Johnson & Johnson.

> Mittwoch, 22. 9., 7 bis 21 Uhr: Biontech, Moderna, Johnson & Johnson und Astra-Zeneca.

> Samstag, 25. 9., 7 bis 21 Uhr: Biontech, Moderna und Johnson & Johnson.

> Sonntag, 26. 9., 7 bis 21 Uhr: Biontech, Moderna und Johnson & Johnson.

Bereits gebuchte Impftermine behalten ihre Gültigkeit.

Bei Zweitimpfungen muss der von der Ständigen Impfkommission (Stiko) empfohlene zeitliche Mindestabstand eingehalten werden. Der minimale Zeitabstand bei Impfungen mit dem Wirkstoff von Biontech beträgt drei Wochen, bei Moderna sind es vier. Sofern eine Kreuzimpfung vorliegt (Astra-Zeneca und anschließend Biontech oder Moderna), müssen zwischen den Terminen ebenfalls mindestens vier Wochen liegen. Wird nach einer Erstimpfung mit Astra-Zeneca auch der Zweittermin mit diesem Impfstoff gewünscht, beträgt der zeitliche Abstand hier neun bis zwölf Wochen. Der Impfstoff von Johnson & Johnson muss nur einmal verabreicht werden. Personen, die bei der Erstimpfung Astra-Zeneca erhalten haben, können auf Wunsch unabhängig von ihrem Alter mit einem mRNA-Impfstoff von Biontech oder Moderna zweitgeimpft werden.