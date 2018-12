Von Ursula Brinkmann

Schwarzach. So hat er das nicht kommen sehen. Und schon gar nicht geplant. Oliver Caruso, Wahl-Schwarzacher, medaillendekorierter Gewichterheber aus Obrigheim, Landestrainer in dieser Kraftsportart und Vereinsvorstand des "Kraftwerk e.V.", wollte etwas (Sportliches) für die junge Generation in den Schulen der Region tun, suchte und fand Räume in der Johannes-Diakonie in Schwarzach. "Da kamen auch die Menschen hin, die hier leben, lernen und arbeiten." Solche mit Behinderungen unterschiedlicher Art, solche, denen das Leben übel mitgespielt hat und die im Sport ein Ventil fanden. Er habe Athleten erlebt, so Caruso, die wieder an sich und ihre Stärke glauben konnten. Von den Special Olympics 2012 kehrte man mit 20 Medaillen zurück. Caruso wusste: "Wir dürfen nicht aufhören." Es war die Geburtsstunde des Vereins "Kraft-Werk".

Hintergrund Einwohner: 2896 Gemarkungsfläche: 837 ha Höhenlage: 219 m über NN Ortsteile: Unterschwarzach (2289 Einw.), Oberschwarzach (607) Geschichte: Das "b" des beide Ortsteile durchfließenden Schwarzbachs fiel weg und zum Vorschein kam Schwarzach, 1143 erstmals in einer Urkunde erwähnt. Am [+] Lesen Sie mehr Einwohner: 2896 Gemarkungsfläche: 837 ha Höhenlage: 219 m über NN Ortsteile: Unterschwarzach (2289 Einw.), Oberschwarzach (607) Geschichte: Das "b" des beide Ortsteile durchfließenden Schwarzbachs fiel weg und zum Vorschein kam Schwarzach, 1143 erstmals in einer Urkunde erwähnt. Am Schwarzbach liegt auch die Wasserburg, im 14. Jahrhundert erbaut und seit 1834 Forstamt. Schwarzach ist auf dem Weg zum "Inklusiven Mehrgenerationendorf der Zukunft" - fast ein Fünftel der Bevölkerung sind Menschen mit Behinderung. Der höher gelegene und bewaldete Norden Schwarzachs gehört zum Sandstein-Odenwald, der tiefer gelegene Süden mit Löß- und Lehmschichtverhüllung zum Kraichgau. Ausflugstipps: Die Sinne reizen und in Bewegung bleiben kann man in Schwarzach in vielfältiger Weise (auch mit Handicap): Bewegungs- und Begegnungsanlage "alla hopp!", Sinnesgarten der Johannes Diakonie, Wildpark Schwarzach mit Tierarten von Gans bis Zebra, beheiztes Freibad und rollstuhltaugliche Spazierwege. (rnz)

[-] Weniger anzeigen

Der erste Trainingsraum wurde schnell zu eng, der zweite auch. Doch da waren die leerstehenden Hallen unweit des Wildparks in Unterschwarzach (ehemals Lama-Gold). Die Gemeinde mietete sie und untervermietete sie an den Verein, von dessen Wirken man überzeugt war. Der Inklusionsgedanke, der sich da breit zu machen begann, ist in Schwarzach eigentlich "kein Thema", wie Gemeinderat Raimund Döbert meint, so selbstverständlich wird das hier gelebt. Döbert, 70, trainiert im Kraftwerk, seit der Verein 2016 in den Hallen seine jetzige Bleibe fand. Der von Anfang an große Zulauf des für Schwarzach neuen Vereinsangebots hält an, so dass aktuell eine weitere Halle fit gemacht wird für den Kraftsport.

Hintergrund In zwei, drei Sätzen: Was ist Schwarzach für Sie? Was macht die Gemeinde aus? Schwarzach ist für mich und meine Familie "Heimat und Zukunft" - wie für viele Schwarzacher seit 1143. Den 875. Geburtstag meiner Heimatgemeinde haben wir Anfang des Jahres daher auch gebührend gefeiert. Das unverkrampfte Miteinander von Menschen mit und ohne Handicap, aller Generationen und [+] Lesen Sie mehr In zwei, drei Sätzen: Was ist Schwarzach für Sie? Was macht die Gemeinde aus? Schwarzach ist für mich und meine Familie "Heimat und Zukunft" - wie für viele Schwarzacher seit 1143. Den 875. Geburtstag meiner Heimatgemeinde haben wir Anfang des Jahres daher auch gebührend gefeiert. Das unverkrampfte Miteinander von Menschen mit und ohne Handicap, aller Generationen und jeglicher Couleur gemeinsam mit dem hohen Erholungswert durch unsere Freizeiteinrichtungen wie Wildpark, Freibad und Alla-hopp-Anlage prägen die Mentalität und die Außenwirkung Schwarzachs. Wo liegen die Stärken Ihrer Gemeinde, was "kann" sie besonders gut? Wir Schwarzacher können richtig gut "Kommune". Geprägt von sozialer Kompetenz und außerordentlichem ehrenamtlichem Engagement in der Dorfgemeinschaft. Die Gemeinde lebt mit und in ihren Vereinen und Organisationen und das macht die Attraktivität aus. Sicherlich liegen die Stärken im Bereich des Freizeit- und Erholungswerts, der Barrierefreiheit und der medizinisch optimalen Infrastruktur. Und wo muss man bei nüchterner und ehrlicher Betrachtung noch ein bisschen besser werden? Wir haben in Bürgerbeteiligungsprozessen ein Gemeindeentwicklungskonzept erarbeitet. Dabei geht es auch um konkrete Themen wie Geschwindigkeitsreduzierung Ortsdurchfahrt, Ausgestaltung öffentlicher Wege und Plätze, Nachwuchsförderung bei den Vereinen. Diesen Weg bestmöglich gemeinsam zu gehen, ist die Herausforderung. Wenn Sie einen (nur einen!) Wunsch für Ihre Gemeinde beim Land, Bund oder wem auch immer frei hätten: Was würden Sie sich wünschen? Neben der notwendigen Unterstützung durch Fördermittel wünsche ich mir die Rückkehr zur Normalität. Einfach Respekt gegenüber seinen Mitmenschen, unaufgeregtes Miteinander, bei dem nicht Empörung als Dauerzustand Unzufriedenheit verbreitet. Und den Abbau schier unüberwindbarer Bürokratie. Blicken wir gemeinsam und ein bisschen hypothetisch in die Zukunft: Wie sieht Ihre Gemeinde in 50 Jahren aus? Wir arbeiten tagtäglich daran, dass 2068 Schwarzach weiterhin für die zahlreichen Bürgerinnen und Bürger "Heimat und Zukunft" ist. Das Gemeindeentwicklungskonzept zum "Inklusiven Mehrgenerationendorf der Zukunft" wird dann Gegenwart sein und man fühlt sich wohl im Bindeglied zwischen der "Sinsheimer Erlebnisregion", dem "Naturpark Neckartal-Odenwald" und der "Touristikgemeinschaft Odenwald". (rnz)

[-] Weniger anzeigen

Getragen vom Leitgedanken, dass Sport über seine körperertüchtigende Wirkung hinaus soziale Impulse zu setzen vermag, trainieren hier behinderte und nichtbehinderte Menschen, Leistungs- wie Breitensportler, Junge und Alte. Übungsleiter und Trainer sind wie Reinigungskräfte beim Verein angestellt. Hatte man anfangs die Idee, im Schulsport etwas zu bewegen, so findet Sportunterricht für rund 150 Kinder mittlerweile regelmäßig in den Räumen des Kraft-Werks statt. "Natürlich nur in begrenztem Zeitumfang", sagt Corinna Caruso, selbst Sportlehrerin in der Grundschule Aglasterhausen. Vom Kultusministerium bekam das Kooperationsprojekt Anfang des Jahres die Auszeichnung "Partnerschule des Sports".

Vom Geist des Miteinanders getragen, strahlt das Kraft-Werk in die Gemeinde hinein und über deren Grenzen hinaus, denn die offene und familiäre Atmosphäre hat sich herumgesprochen. Bei 1300 Mitgliedern scheint noch immer nicht Schluss zu sein. Je ein Zehntel der Mitglieder ist älter als 65 oder hat ein Handicap. Zum Grundlagentraining kommen inzwischen auch Übungsleiter anderer Schwarzacher Sportvereine mit ihren Schützlingen, bringen Kinder ihre Eltern mit oder umgekehrt, lassen sich Senioren von Altersgenossen anstiften, gegen die Einschränkungen des Altes anzutrainieren.

rnz

Der integrative Gedanke, von dem das Kraftwerk getragen ist, beflügelt. Und fügt sich (in Nachbarschaft zur Bewegungs- und Begegnungsanlage "Alla hopp") bestens ein in das Selbstverständnis der Gemeinde Schwarzach, die als "barrierefreie Gemeinde" und "Modellkommune Inklusion" gleichermaßen wirbt. "Gemeinsam Großes bewegen" hat der Verein sich auf die Fahne geschrieben. Auch wenn das so nicht geplant war.