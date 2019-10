Obrigheim. (schat) Seit 2005 ist es abgeschaltet, seit 2008 wird es abgebaut. Das Kernkraftwerk Obrigheim (KWO) wird inzwischen schon über zehn Jahre lang in seine Einzelteile zerlegt, beim Rückbau des Kraftwerks außer Dienst hat man dem Energiekonzern EnBW zufolge nun einen weiteren Meilenstein erreicht: "Vor kurzem konnte im Reaktorgebäude der Abbau der massiven Betonstrukturen abgeschlossen werden, die früher den Reaktordruckbehälter umgeben haben", berichtet ein Pressesprecher des Unternehmens.

Der Reaktordruckbehälter selbst ist bereits seit 2016 vollständig zerlegt. Gut voran komme zudem auch der Rückbau des Lagerbeckens für Brennelemente im Nachbargebäude. Die Brennstäbe selbst waren in mehreren Castortransport-Runden ins Zwischenlager Neckarwestheim verbracht worden.

Einblicke in die Rückbau-Fortschritte und den insgesamt erreichten Status will die EnBW auch in diesem Jahr wieder im Rahmen eines Info-Tags am KWO geben. Geboten werden dabei auch Informationen zu den Rückbau-Projekten an den anderen Kernkraft-Standorten der EnBW.

Konkret wird am Samstag, 12. Oktober, von 12.30 bis 17 Uhr zum Info-Tag nach Obrigheim eingeladen. Bei der Anreise ist zu beachten, dass die B292 bei Obrigheim teilweise gesperrt ist. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Für interessierte Besucher hat die EnBW ein vielseitiges Programm zusammengestellt: Rückbau-Experten des Unternehmens stehen im persönlichen Gespräch Rede und Antwort. In einer Info-Ausstellung werden die Rückbau-Vorhaben in Filmen und auf Schautafeln erläutert. Um 14 Uhr bietet die Geschäftsführung eine Vortrags- und Diskussionsrunde an.

Angemeldete Besucher können sich darüber hinaus bei geführten Rundgängen ein eigenes Bild von den Rückbaufortschritten im Reaktorgebäude machen (begrenzte Anzahl an Plätzen). Die Rundgänge durch das Reaktorgebäude beginnen um 12.45, 15 und 16 Uhr. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Voraussetzungen für die Teilnahme an diesen Rundgängen sind ein Mindestalter von 18 Jahren und eine Anmeldung bis 8. Oktober per E-Mail an Rueckbau-KWO@kk.enbw.com mit Angabe der gewünschten Uhrzeit des Rundgangs sowie Name, Anschrift, Geburtsdatum, Geburtsort und der Nummer des gültigen Personalausweises oder Reisepasses. Alle Interessenten erhalten eine Rückmeldung per E-Mail.

"Wir freuen uns sehr, dass wir der Bevölkerung beim Info-Tag in Obrigheim weitere Fortschritte präsentieren können. Rundgänge durch das entkernte Reaktorgebäude bieten wir zum ersten Mal an", sagt Jörg Michels, Geschäftsführer der EnBW Kernkraft GmbH. Gerne wolle man ins Gespräch kommen.