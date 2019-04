Marian Grau war in der Mediathek zu Gast und stellte sein Buch "Bruderherz: Ich hätte dir so gern die Welt gezeigt" vor. Foto: Pia Geimer

Von Pia Geimer

Mosbach. Was tun 16-Jährige normalerweise? Abhängen, daddeln, Eltern oder Lehrer mit schnodderigen Sprüchen ärgern, nach Malle fliegen und Party machen? Bei Marian Grau ist das Leben sehr anders verlaufen als bei anderen Teenagern. Was er erlebt hat, hätte ihn leicht deprimieren oder verbittern können, stattdessen hat es ihn stark gemacht, zuversichtlich, positiv - und kreativ!

Im April 2018 erschien sein erstes Buch "Bruderherz: Ich hätte dir so gern die ganze Welt gezeigt", das mit dem Jugendsachbuchpreis 2018 ausgezeichnet wurde. Jetzt ist Marian Grau auf Lesetour und stellte seinen ungewöhnlichen Erstling in der Mosbacher Mediathek vor. Der Abend fand in Kooperation mit dem Ambulanten Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald, vertreten durch Elisabeth Hildenbrandt, statt.

Wenn man Marian live erlebt, wird schnell klar, dass er kein normaler Teenager ist. Erst mal rein äußerlich - locker sitzt er da, in Jeans und T-Shirt - aber auch innerlich: Sobald Grau sich an seine Zuhörer wendet, wirkt er viel erwachsener und beredter - im besten Sinne - als es sein Alter erwarten lässt. 28 Leseabende hat er bereits hinter sich und etliche wohl noch vor sich.

Und obwohl der Klappentext seines Buches auf ein sehr ernstes Thema hindeutet, ist der Abend nicht traurig. Intensiv und berührend, ja, aber dieser junge Mann schafft es, ganz wie in seinem Buch, das Thema Tod mit großer persönlicher Überzeugungskraft und Humor an den Zuhörer/Leser zu bringen.

Es gehört sicher eine außergewöhnliche emotionale Kraft dazu, solch ein Schicksal so meistern zu können, wie es Marian und seiner Familie gelungen ist. Abwechselnd mit seiner Mutter, seinem Vater oder seiner "Reisetante" hat Marian Grau in wenigen Jahren bereits über 30 Länder auf drei Kontinenten bereist und seine oft abseits der ausgetretenen Touristenpfade gesammelten Erlebnisse auf seinem Blog "geomarian" geteilt.

Irgendwie immer dabei auf diesen Reisen - wenn auch nicht in Fleisch und Blut - ist sein älterer Bruder Marlon, mit dem er die ersten neun Jahre seines Lebens teilen durfte, bevor Marlon 2012 mit zwölf Jahren an einer angeborenen Stoffwechselerkrankung starb. Obwohl sein Bruder nie sprechen konnte, wurde er für Marian zum Seelenverwandten, mit dem er sich ohne Worte verstand, der ihn Empathie lehrte und die Fähigkeit, jeden schönen Moment wirklich zu genießen.

Eines der wichtigsten Dinge, die er von seinem Bruder gelernt habe, sei Selbstständigkeit, sagt Marian heute. Und das glaubt man ihm unbedingt: Der Elftklässler wirkt selbstsicher, blitzgescheit und aufmerksam zugewandt, obwohl er sich selbst als "Nerd" bezeichnet, der jeden Tag drei Flüge genauestens im Internet recherchiert und fasziniert ist von U-Bahn-Fahrplänen.

Auf die Idee mit den Reisen kam er durch seine Tante, die ihn einige Zeit nach Marlons Tod auf andere Gedanken bringen wollte. Reisen war durch Marlons Erkrankung für die Familie undenkbar gewesen. Aber Marians allererste Reise nach Kambodscha, mit elf Jahren, setzte etwas frei in ihm und half ihm, seine Trauer zu bewältigen. Seither ist er unermüdlich unterwegs und "zeigt" seinem Bruder die Welt.

Das heißt nicht, dass es für Marian und seine Mutter nicht auch einmal traurige Momente gibt, in denen sie an Marlon denken oder durch ein Lied oder eine Begebenheit an ihn erinnert werden. Aber heute können sie mit Dankbarkeit zurück an die gemeinsame Zeit mit ihm - und mit Zuversicht nach vorn - blicken.

Sehr geholfen haben der Familie dabei das Kinderhospiz in Olpe, wo die Familie häufig die Ferien verbrachte, und viele ehrenamtliche Betreuerinnen. Marian Grau engagiert sich inzwischen als offizieller Botschafter für die Hospizbewegung. Ideen für kommende Reisen und auch für ein weiteres Buch hat er bereits, man darf also gespannt sein, wo die Reise ihn noch hinführt ...