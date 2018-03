Von Peter Lahr

Mosbach. "In einer Zeit von Smartphones, iPads und Musik-Downloads ist es schön, zu sehen und vor allem zu hören, dass es auch anders geht. Viele junge Menschen machen mit Leidenschaft selbst Musik." Klare Worte gab es am Freitagabend in der Mosbacher Kundenhalle der Sparkasse Neckartal-Odenwald, den fleißige Helfer in einen temporären Konzertsaal verwandelt hatten. Sparkassendirektor Martin Graser begrüßte nicht nur die erfolgreichen Teilnehmer des Regionalentscheids von "Jugend musiziert".

Zum Preisträgerkonzert hatten sich rund 130 Zuhörer versammelt, darunter Landrat Dr. Achim Brötel sowie Vertreter der Musikschulen Mosbach (Martin Daab), Eberbach (Beate Hermann-Grajoszek), Buchen (Michael Wüst), Walldürn (Bernd Heß) und Bauland (Nicola Irmai-Koppanyi und Istvan Koppanyi).

"Der Konzertabend ist der Lohn für eure Anstrengungen und für eure herausragenden Leistungen", unterstrich Graser, an die jungen Musiker gewandt. Sein Dank ging auch an die Lehrkräfte und Eltern. Von Anfang an - und dieser liegt bei "Jugend musiziert" bereits im Jahr 1964 - habe die Sparkasse das Projekt gerne und auf allen Ebenen unterstützt. Den Regionalwettbewerb unterstütze seine Institution mit jährlich 2000 Euro. Dass die Fördergelder gut angelegt seien, bewiesen die 26 Preisträger, die beim Wettbewerb in Heidelberg jeweils einen der ersten drei Plätze erspielten.

Auswendig und präzise eröffnete Jona Koch das Konzert mit Carlo Calvis (1610- 1670) Gitarrensolo "Canario", das durchaus spanische Akzente besaß. Vierhändig präsentierten die Geschwister Nelli und Kristian Koppanyi die "Romanze de Warlamoff" aus Johannes Brahms’ (1833-1897) "Souvenir de la Russia" - eine feinsinnig gewobene Melodie voller Grazie - und mit einem Hauch Nostalgie.

Auf dem Klavier begleitete Kristian Koppanyi auch die junge Violinistin Joan Park, die das "Rondo" aus Carl Maria von Webers (1786-1826) "Sonate Nr. 2" auswendig und erstaunlich virtuos spielte. Technisch brillant und ausdrucksstark gelang dem Duo auch Béla Bartóks (1881-1945) leicht dissonant wirkendes "Dudások (Allegretto)" aus der "Sonatine".

Voller Verve zelebrierte Nachwuchs-Trompeter Michael Schäfer Vjacjeslav Schelokows (1904-1975) "Konzert Nr. 3 c-Moll". Samtig-elegant gelang Steven Eichhorn auf dem Euphonium das "28e Solo de Concours B-Dur" von Julien Porret (1896-1979). Diesem goldglänzenden Werk folgte die silbrig-flirrende Querflöte von Sophie Schilling. Philippe Gauberts (1879-1941) "Pastorale" aus "A l’aise, mais sans lenteur" verlieh die Solistin impressionistische Schmetterlingsflügel. In die Welt des Musicals geleitete Sängerin Maren Heller, die Claude M. Schönbergs (*1979) "On my own" mit hoher Ausdruckskraft und vollem Körpereinsatz interpretierte. Bei ihr gesellte sich zum gesanglichen Talent eine große schauspielerische Begabung, weshalb auch Alan Menkens (*1949) "In deiner Welt" bestens ankam.

Oboe pur - inklusive percussiver Momente - bot Julia Janny. Juanjo G. Montells (*1971) "Cant de batre" transportierte unwiderstehliche mediterrane Glut. Das betörende Finale zelebrierten Claire Winkelhöfer (Sopran) und Anna Dorongov (Klavier) mit drei Kunstliedern. Magisch mutete "Der Zauberer" von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) an. Hugo Wolfs (1860-1903) "Elfenlied" aus den "Mörike-Liedern" bot ein Stelldichein von Nachtigall, Kuckuck und Elfchen. Voller Dringlichkeit und Bravour erklang das "Mädchenlied" von Johannes Brahms.

"Man teilt die Freude und das Leid mit seinen Kindern", wusste Bernhard Messner aus eigener Erfahrung. Bereits zum zehnten Mal überreichte der Geschäftsführer des Regionalausschusses von "Jugend musiziert" den Preisträgern aus der Region ihre Urkunden und Medaillen. "Ohne Sponsoren wie die Sparkasse wäre der Wettbewerb nicht durchführbar", bedankte er sich bei den Ausrichtern des Konzerts.

Einen Ersten Preis mit Weiterleitung erspielten sich Julia Janny (Oboe), Steven Eichhorn (Euphonium), Florian Roh (Saxofon), Felix Roh (Saxofon), Claire Winkelhöfer (Gesang) und Anna Dorongov (Klavier; Duo Kunstlied), Kristian Koppanyi und Nelli Koppanyi (Klavier vierhändig) sowie Kristian Koppanyi (Klavier) und Joan Park (Violine; Duo). Erstplatziert wurden zudem Sophie Schilling (Querflöte), Sophie Reichert (Querflöte), Ann-Sophie Bödi (Oboe), Patrick Schönit (Trompete), Michael Schäfer (Trompete), Patrick Eichhorn (Posaune), Jona Koch (Gitarre), Ula Duschek (Gitarre), Maren Heller (Gesang; Musical), Nelli Koppanyi und Claire Winkelhöfer (Duo Klavier und Streichinstrument).

Über zweite Preise freuten sich Leni Wirbs (Oboe), Rebecca Wiener (Oboe), Matheo Bachmann (Posaune), Kevin Eichhorn (Tuba), Valentin Balagula und Paul Rötteler (Klavier vierhändig), Eva Jaufmann und Susa Schweizer (Duo Klavier und Streichinstrument).

"Musik ermöglicht einem Kind, innere und äußere Grenzen zu überschreiten", bedankte sich Martin Graser abschließend bei den jungen Künstlern, ihren Eltern sowie den Dozenten - allen voran den professionellen Begleitmusikern des Abends, Eva Sassenscheidt-Monninger, Istvan Koppanyi und Fernando del Olmo Alonso.