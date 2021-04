Von Caspar Oesterreich

Mosbach.Lange wurde darüber diskutiert. Am Donnerstagabend entschied Ministerpräsident Winfried Kretschmann nun: Alle wieder zurück in den Fernunterricht. Nur für Erst- bis Siebtklässler soll es Notbetreuung geben, deren Eltern dringend darauf angewiesen sind. Ab dem 19. April könnten alle Klassen im Wechsel zurückkehren, "sofern es das Infektionsgeschehen dann zulässt", teilte Ministerialdirektor Michael Föll mit. Dann soll es auch eine Testpflicht für alle Schüler geben, die am Präsenzunterricht teilnehmen. "An erster Stelle verlangen die Eltern nach einem langfristigen Konzept, wollen Planungssicherheit, um Beruf und Ausbildung der Kinder gut unter einen Hut zu bekommen", betont die Vorsitzende des Mosbacher Gesamtelternbeirates, Tanja Bayer, im Interview mit der RNZ.

Frau Bayer, ein Teil der Schüler lernte zuletzt (nach wie vor) zu Hause, der andere durfte seit 15. März zurück zur Schule. Ist das gerecht?

Die Mosbacher Gesamtelternbeiratsvorsitzende Tanja Bayer. Foto: RNZ

Gerecht – das ist schwierig zu beurteilen. Für die, die zu Hause sind, ist es von Nachteil. Die Mittelstufe hatte seit Dezember keinen Präsenzunterricht mehr. Das ist ein zu langer Zeitraum, der Defizite verstärkt. Die strikte Trennung der Schüler zwischen Präsenz- und Fernunterricht ist nicht sinnvoll. Ein ausgefeiltes Konzept beim Wechselunterricht wäre für alle besser.

Welche Defizite stellen die Eltern bei ihren Kindern in der Mittelstufe fest?

Was vielen Kindern fehlt, ist eine geregelte Tagesstruktur. Der Fernunterricht wird in an allen Schulen anders organisiert. Manche Schüler müssen sich morgens nur kurz anmelden, können dann aber theoretisch weiterschlafen und ihre Aufgaben irgendwann machen. Andere müssen pünktlich zur ersten Stunde vor dem Bildschirm sitzen. Eltern, die zu Hause sind, können auf einen strukturieren Tagesablauf achten. Aber für Berufstätige, selbst im Homeoffice, ist das schwer. Da bleiben gerade diejenigen Schüler auf der Strecke, die eigentlich mehr Unterstützung bräuchten.

Spiegelt sich das in den Noten wider?

Das lässt sich schwer beurteilen, weil die Benotung seit der Coronapandemie ganz anders abläuft. Mündliche Noten lassen sich im Fernunterricht nur bedingt bilden. Klassenarbeiten werden nur in den Hauptfächern geschrieben. An manchen Schulen wurden im zweiten Halbjahr noch gar keine Arbeiten geschrieben, weil auf die Rückkehr zum Präsenzunterricht gewartet wird. Dort wo es eine Leistungsabfrage gab, konnten teilweise deutliche Verschlechterungen festgestellt werden.

Gab es ein Fach, das besonders gelitten hat?

Dort wo Kinder sowieso schon schwach sind, werden die Defizite größer. Wie gut Fernunterricht funktioniert, hängt auch von der Motivation, dem Engagement der Lehrer ab. Manche machen nur das Nötigste, die meisten geben sich aber Mühe, ermöglichen Nachfragen per Chat und manche machen sogar Hausbesuche. Aber es ist nicht dasselbe wie in der Schule, wo man zusammen mit den Klassenkameraden lernt. Gerade bei Fremdsprachen kommt es aufs Sprechen miteinander an. Das ist im Fernunterricht nicht immer ausreichend möglich.

Die Fallzahlen steigen mittlerweile auch im Neckar-Odenwald-Kreis rasant an: Werden die Osterferien der rettende Wellenbrecher sein?

Ich bin keine Epidemiologin. Aber wenn man dem Glauben schenken will, was die Wissenschaftler sagen, werden die Osterferien nicht ausreichend sein. Wenn ich ehrlich bin, rechne ich auch nach dem 19. April noch mit deutlichen Einschränkungen.

Welches Konzept würden Sie als Mosbacher Gesamtelternvertreterin befürworten?

Das große Ziel sollte sein, Präsenzunterricht für so viele Schüler wie möglich anbieten zu können, gleichmäßig auf alle Klassenstufen verteilt. Da dies momentan nicht für alle gleichzeitig möglich ist, halte ich den Wechselunterricht mit A- und B-Wochen für die beste Option. Das kam auch bei einer Eltern-Umfrage des Landeselternbeirates heraus. Schule ist viel mehr als reines Lernen. In jedem Alter sind die sozialen Kontakte bedeutend. Grundschüler brauchen Spielkameraden, Pubertierende ihre Peergroup, um sich auszuprobieren, zu reflektieren, von den Eltern abzunabeln. Da bekomme ich viele Rückmeldungen von den Eltern: Der Wunsch der Kinder ist sehr groß, einfach mal wieder rauszukommen, ein bisschen Abstand von zu Hause zu gewinnen. Durch regelmäßige Schnelltests ließe sich die Gefahr von (unbemerkten) Neuansteckungen in der Schule deutlich reduzieren. Natürlich geht die Sicherheit vor, bei einer zu hohen Inzidenz ist Präsenzunterricht einfach nicht zu verantworten.

Sind die Eltern an ihrer Belastungsgrenze angelangt?

Die Eltern haben sich mittlerweile recht gut mit der Situation arrangiert. Erleichterung brachte die Rückkehr der Grundschüler, Fünft- und Sechstklässler zum Präsenzunterricht. Das Hin und Her belastet da viel mehr. Immer wieder müssen sich die Eltern mit den kurzfristig beschlossenen Verordnungen arrangieren – gerade für berufstätige Eltern nicht leicht. Der Wunsch nach Kontinuität ist groß.

Was hätte in den vergangenen Monaten besser laufen können?

Im letzten Schuljahr, in den Sommerferien, wurde zu viel Zeit verschwendet. Zeit, die die Politik hätte nutzen müssen, um z. B. die Lüftungssysteme der Schulen zu verbessern, Gas bei der Digitalisierung zu geben. Auch hätte man vorab schon Konzepte für die Durchführung der Schnelltests entwickeln können, die jetzt nach den Osterferien beginnen sollen. Viele Schulen sind jetzt erst am Ausarbeiten von Ideen. Hoffen wir, dass alles klappt.