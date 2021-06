Von Heiko Schattauer

Mosbach. Die Haken stecken manchmal im Detail. Und diese verborgenen Fallstricke erschweren dann eben auch Vorhaben, für die man schon grundsätzliche Einigkeit erzielen und freiwilliges Engagement gewinnen konnte. Die Abenteuergolfanlage "Inputt" in Mosbach soll auch weiter im Spiel bleiben – oder besser: möglichst schnell wieder ins Spiel gebracht werden –, da sind sich all jene, die sich gemeinsam mit der RNZ für einen Weiterbetrieb der vom seitherigen Betreiber Iso gGmbH aufgegebenen Einrichtung stark machen, weiter auf einer Linie. Seit Ende April hat man sich in mehreren Runden Gedanken über mögliche Betriebsmodelle, Vereinsengagements und den Einsatz von Ehrenamtlichen gemacht, inzwischen auch die Tür für das in direkter Nachbarschaft zum Inputt gelegene Restaurant "Farmer’s" als Kooperationspartner geöffnet. Nun allerdings sind es formalrechtliche Haken, die einen gemeinschaftlichen Weiterbetrieb erschweren.

Grundproblem dabei: Die Stadt Mosbach hat für das Gelände zwischen B 27 und Elz, auf dem 2013 die Abenteuergolfanlage errichtet wurde, der gemeinnützigen Iso GmbH ein Erbbaurecht eingeräumt, für das wiederum eine Erbpacht zu zahlen ist. Die Iso war mit dem Ziel ins Spiel gegangen, Menschen mit Behinderung oder eingeschränkter Arbeitsfähigkeit eine neue Beschäftigungsoption zu bieten und in Mosbach zugleich ein neues Freizeitangebot zu etablieren, das weit und breit seinesgleichen sucht. Die Spielidee ging auf Dauer nicht auf, im Frühjahr verkündete man – für Außenstehende durchaus überraschend – die Aufgabe des Inputts. Inklusion soll es an Ort und Stelle aber weiter geben: Die Bestandsgebäude werden im Auftrag der Johannes-Diakonie zu einem inklusiven Kindergarten umgebaut und erweitert. Der Großteil der Abenteuergolfbahnen bleibt von diesem Vorhaben allerdings unberührt, könnten demnach weiter von Golfern genutzt werden. Dazu müssen allerdings – und nun kommen die Haken ins Spiel – die Grundstücksverhältnisse neu geregelt werden. Aus einem Flurstück werden dann zwei: ein Teil (neuer) Kindergarten, ein Teil (alte) Golfanlage.

Und spätestens hier wird es nun diffizil. Zum einen sind die Planungen für den inklusiven Kindergarten noch nicht final abgeschlossen, das heißt, der exakte Verlauf der neuen Außenflächen ist noch nicht festgelegt. Demnach ist damit zu rechnen, dass auch die Aufteilung des Grundstücks noch einiges an Arbeit braucht. Grundsätzlich soll der Teil mit den Abenteuergolfanlagen wieder zurück an die Stadt gehen, die selbige dann für eine weitere Nutzung zur Verfügung stellen könnte. Hier hatte man sich in Gesprächsrunden zur möglichen Zukunft des Inputts schon darauf verständigt, dass die Stadt hier auf eine Pacht verzichten würde, um den Weiterbetrieb u. a. mithilfe Ehrenamtlicher und von Vereinen zu ermöglichen.

Rechtlich abgesichert genutzt werden könnte die von der Iso aufgegebene Anlage allerdings erst nach einer erfolgten Rückabwicklung des Grundstücks. Derlei formalrechtliche Liegenschaftsveränderungen sind erfahrungsgemäß nicht über Nacht zu erwarten. Auf die endgültige Klärung der (neuen) Verhältnisse zu warten, würden aber bedeuten, dass die Abenteuergolfanlage diese Saison nicht mehr bespielt werden könnte. Für diejenigen, die sich bereits für einen zeitnahen Weiterbetrieb in alternativer Form starkgemacht haben, keine echte Option. "Es wäre schon sehr wichtig, dass diese Saison wieder Besucher auf die Bahnen können, sonst droht das Inputt aus dem Bewusstsein zu verschwinden", sagt etwa Dr. Andreas Hildenbrand, Geschäftsführer der IHK Rhein-Neckar in Mosbach. Gemeinsam mit der RNZ, Oberbürgermeister Michael Jann, dem Sportbeauftragten der Stadt, Philipp Parzer, und engagierten Bürgern wie auch Vereinsvertretern hat Hildenbrand in den vergangenen Wochen an Konzepten gearbeitet, wie das Inputt eine Zukunft haben könnte. Und zuletzt auch mit Thomas Kohlhepp vom Farmer’s einen direkten Nachbarn und Gastronom als möglichen Kooperationspartner mit ins Boot geholt.

Wie aber könnte man die Haken und Ösen nun lösen? In der Liegenschaftsabteilung der Stadt Mosbach prüft man derzeit die Möglichkeiten, um eine Interimslösung zu finden, mit der sich drohende versicherungs- und ordnungsrechtliche Fallstricke (im wahrsten Wortsinn) ausschließen ließen. Und eine Wiederöffnung des Inputts doch noch in der aktuellen Saison möglich wäre.

Viele Konjunktive, die da derzeit in der Bahn liegen. Wir bleiben dran, sie aus dem Weg zu räumen.