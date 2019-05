Von Noemi Girgla

Mosbach. Nicht für jeden ist ein Job in der Systemgastronomie geeignet. Das Schichten-System, die Hektik, die akribischen Hygienevorschriften, die stets eingehalten werden müssen. "Boris, muss ich sagen, hat’s geschafft", äußert sich Helmut Bender. Er ist der Filialleiter des "Burger Kings" in Mosbach und somit der Chef von Boris Lund.

Lund ist 21 Jahre alt und stammt aus Bad Mergentheim. Mit 16 kam er nach Mosbach, um die Augusta-Bender-Schule als "Berufsvorbereitende Einrichtung" (BVE) zu nutzen. Eigentlich wollte der junge Mann Einzelhandelskaufmann werden, musste dann aber feststellen, dass sich das Erlernen des Berufes für ihn als zu schwierig gestaltete. Daher nutzte er das Angebot der BVE.

Ziel der Einrichtung ist es, Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten auf das Berufsleben vorzubereiten. Bei Praktika in verschiedenen Betrieben können sie sich ausprobieren und einen Beruf finden, der zu ihnen passt. Sie lernen, welche Stärken und Schwächen sie haben und üben, wie sie zu Fuß oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit kommen.

Im Anschluss an die zwei Jahre dauernde BVE können die Schüler mit einer Schwäche beim Lernen oder einer geistigen Behinderung mit der KoBV (Kooperative berufliche Bildung und Vorbereitung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt) weitermachen. Diese dauert maximal 18 Monate. Fragt man Boris Lund, was ihm auf dem Weg in den allgemeinen Arbeitsmarkt am meisten geholfen hat, lautet seine Antwort: die Unterstützung und Begleitung durch den Jobcoach.

Dieser wird den Teilnehmern der KoBV zur Seite gestellt, übt mit ihnen, wie man Bewerbungen und Lebensläufe für diese schreibt. Auch begleitet er sie in den Betrieb, der ihnen - im Optimalfall - im Anschluss an die 18 Monate die Chance auf einen Arbeitsvertrag über ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis mit einer tariflichen Entlohnung einräumt.

Vor Ort berät der Jobcoach auch den potenziellen Arbeitgeber seiner Schützlinge. Jacqueline Horn stand Boris Lund zur Seite und hat einen tollen Job gemacht, darin sind sich Helmut Bender und sein Angestellter einig.

Begonnen hat Lunds Weg in der ersten Arbeitsmarkt mit einem zweiwöchigen Praktikum an seinem jetzigen Arbeitsplatz, das zu einem Langzeitpraktikum von fast einem Jahr wurde. Danach stand für der Filialleiter fest: "Boris hat sich so weit gesteigert, dass man sagen konnte, man probiert’s."

Ende 2017 erhielt der junge Mann seinen Vertrag. Zuständig ist er dafür, dass das Gemüse geschnitten ist und alle Zutaten für die verschieden Burger ausreichend vorhanden sind. Wenn alles "steht" (und die Hände gründlich gewaschen sind), geht es ans "Bauen" der Burger. Dabei muss sowohl qualitativ wie auch quantitativ der Standard der Fast-Food-Kette gehalten werden.

Das erfordert Routine, Zuverlässigkeit und Teamgeist. Letzteres ist für Bender ein ausschlaggebendes Kriterium. "Wir hatten vor Boris schon andere Kandidaten, aber die Bereitschaft, sich einzubringen, war nicht da."

In seinem jungen Mitarbeiter sieht der Filialleiter Potenzial. Gerne möchte er ihm die IHK-Prüfung zur Küchenhilfe ermöglichen. "Damit hätte er dann was in der Hand", so Bender. "Ich würde ihm zutrauen, dass er es schafft. Aber er muss sein Ziel verfolgen." Welche Lebensqualität für Boris Lund mit seiner Beschäftigung einhergeht, fasst sein Chef gut zusammen: "Er hat sich stark entwickelt. Besonders ein gutes Selbstwertgefühl hat er entwickelt."

Längst nicht alle Menschen mit einer geistigen Behinderung bekommen diese Chance. Bender, der selbst Ausbilder ist, glaubt aber, dass jeder eine Chance verdient hat. Der Wille zähle. Dabei meint er nicht nur den des Arbeitnehmers. "Man muss sich dafür öffnen. Auch der Arbeitgeber muss wollen. Probieren. Versuchen. Ausschlaggebend ist die Haltung." Er macht keinen Hehl daraus, dass es zeitintensiv ist, sich um einen Mitarbeiter zu kümmern, der eine Beeinträchtigung hat.

"Die Arbeitgeber müssen auch Zeit investieren. Es muss immer eine Person da sein, die pädagogisch betreuen kann. Der Arbeitgeber muss lenken und fördern, nicht nur fordern, sonst gehen die betroffenen Personen kaputt."

Aber die Mühe ist es wert. "Erfahrungen zeigen, dass Menschen mit Behinderung sehr motivierte und zuverlässige Arbeitnehmer sind", so Jutta Schüle, die kommunale Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung Aber man muss eben wollen.