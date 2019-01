Ingolf Lück präsentiert "Sehr erfreut!" am 1. Februar sein neues Programm im "fideljo" in Mosbach. Foto: Guido Werner

Mosbach. (gin) Ingolf Lück ist "Sehr erfreut!"darüber, am Freitag, 1. Februar (20 Uhr) im Kultur- und Begegnungszentrum "fideljo" in Mosbach mit seinem neuen Programm aufzutreten. Zuviel wollte er im Vorfeld nicht verraten, aber der RNZ hat er doch schon ein paar Fragen beantwortet.

Herr Lück, mit Ihrem neuen Programm touren Sie quer durch die Republik, treten aber nicht in Ihrer Geburtsstadt Bielefeld auf. Ist das nicht Wasser auf die Mühlen der Bielefeld-Verschwörung?

Selbstverständlich trete ich in Bielefeld auf. Aber ein altes Sprichwort sagt: Bevor du nach Bielefeld kommst, geh nach Mosbach! Denn wenn du es da schaffst, schaffst du es überall. Sogar in Bielefeld.

Können Sie uns aufklären? Gibt es Bielefeld?

"Die Antwort gibt es auf dem Platz"... würde der Fußballer sagen. Lassen Sie sich am 1. Februar beim Gastspiel überraschen

Mit "Sehr erfreut!" treten Sie in über 50 Städten auf und geben gewiss vielen Journalisten vor Ort Interviews. Fangen die Fragen an, sich zu wiederholen? Gibt es Fragen, die Sie schon nicht mehr hören können?

Ich hoffe doch, dass es mehr als 50 Städte werden, die ich mit "Sehr erfreut!" erfreuen darf. Wir fangen ja gerade erst an. Und: Alle wiederkehrenden Journalistenfragen sind stets willkommen. Ich habe im Kopf so eine Art "Copy and Paste"-Ordner dafür angelegt.

Worin unterscheiden sich die Vorpremieren in Bezug auf die offizielle Premiere in Berlin am 20. Januar? Was ist der Zweck solcher Vorpremieren?

Auf dem Weg zur Premiere immer besser zu werden. Und die unglaubliche Nervosität ein bisschen runterzuspielen, was natürlich niemals funktioniert.

Sie haben 2018 bei dem TV-Format "Let’s Dance" gewonnen. Was motivierte Sie, an einer Tanzshow teilzunehmen? Wollten Sie nicht ursprünglich Musiker und nicht Tänzer werden?

Ich brauche immer neue tolle Herausforderungen. "Let’s Dance" war einer dieser Höhepunkte. Im Februar mache ich bei Sat 1 das große Promibacken und hoffe, da ebenfalls geschmacklich aufzutrumpfen. Und ich übe fleißig Cello und Gitarre, damit das mit dem Musiker vielleicht doch noch klappt.

Sehen Sie selbst die "Wochenshow" als Ihren endgültigen Durchbruch?

Nein, das war nur eine Vorpremiere. Den endgültigen Durchbruch hoffe ich in Mosbach zu knacken.

Hatten Sie jemals Angst, für immer Herbert Görgens zu bleiben?

Nein, aber meine Frau.

Letztes Jahr sind Sie 60 geworden. Viele in Ihrem Alter fangen da an, über den Ruhestand nachzudenken. Wie steht es mit Ihnen? Können Sie sich ein Leben ohne die Bühne überhaupt vorstellen?

Aber ja. Ich habe eine H0-Eisenbahn im Keller und der Garten wartet auch. Am liebsten würde ich stante pede in den Ruhestand. Aber erst will ich noch nach Mosbach

Sie haben im Laufe Ihrer Karriere in vielen Bereichen gearbeitet: als Schauspieler, Synchronsprecher, Moderator, Komiker und Regisseur. Gibt es etwas, dass Sie noch nicht gemacht haben und unbedingt noch ausprobieren möchten?

Ich würde waaaahnsinnig gern in den Dschungel. Aber ich bin RTL nicht prominent genug.