Midtjylland/Gommersdorf. (mami) Es sei keine einfache Phase, in der er und die Mannschaft sich aktuell befinden. Der Gommersdorfer Luca Pfeiffer, Mittelstürmer in Diensten den dänischen Erstligisten FC Midtjylland, durchlebt mit seinen Teamkollegen momentan eine kleine Formkrise in der heimischen Liga. Nachdem man Ende Februar im Topspiel gegen Bröndby noch die Tabellenführung erobern konnte, folgten zwei Niederlagen und ein Unentschieden. Die Tabellenführung ist futsch, vier Punkte Rückstand. Zu wenig für ein Team, das mit dem klaren Ziel, die Meisterschaft zu gewinnen, in die Saison ging.

Dabei fing die Rückrunde für Pfeiffer persönlich sehr gut an. In der Hinrunde reichte es für den Ex-Würzburger nur zu regelmäßigen Kurzeinsätzen. Zu Beginn der zweiten Saisonhälfte aber steigerte sich seine Spielzeit. In den ersten vier Spielen stand er jeweils in der Startformation, traf dabei sowohl im Pokal und in der Liga je einmal. "In vier Spielen zwei Tore – die Quote ist nicht ganz so schlecht", sagt er selbst. Allerdings stimmen die Ergebnisse aktuell trotzdem nicht. "Ich kann es auch nicht richtig begründen. Wir spielen in der momentanen Phase einfach keinen guten Fußball, bekommen in den falschen Momenten die Gegentore."

Dennoch ist noch nichts verloren. Die dänische Liga wird nach 24 Spieltagen geteilt, dann spielen die ersten sechs Teams eine "Meisterschaftsrunde", die übrigen sechs Mannschaften eine "Abstiegsrunde". "Es sind noch viele Spiele. Außerdem glaube ich, dass wir uns einfacher tun, wenn die Gegner mitspielen und nicht nur mauern, wie es die Teams von weiter unten häufig tun."

Er selbst sei mittlerweile "ganz gut angekommen" in seiner neuen Heimat. Auch wenn die Hinrunde eine schwierige Zeit gewesen sei. "Als Ausländer ist es komplizierter, wenn man die Sprache nicht spricht. Noch dazu hatte ich nicht viele Einsatzminuten. Das hat das Ganze schon etwas erschwert", erklärt der 24-Jährige. Die Anpassungsschwierigkeiten sind aber Vergangenheit, wie Pfeiffer erzählt: "In der Vorbereitung zur Rückrunde habe ich gemerkt, dass ich mich sehr viel leichter tue mit den Anforderungen hier. Nach der Hinrunde wusste ich, dass ich richtig Gas geben muss. Das hat, glaube ich, bisher ganz gut geklappt." Er wisse auch, dass er noch Luft nach oben habe, ist aber auch der Meinung, dass es hätte schlechter laufen können.

Andere Länder, andere Sitten

Die momentane Lage beim diesjährigen Champions-League-Teilnehmer ist auch eine lehrreiche für den 1,96 Meter großen Stürmer. "Hier läuft das alles ein wenig anders. In Würzburg beispielsweise stand die Mannschaft über allem. Jeder Spieler hat sich dem Erfolg der Mannschaft untergeordnet. Hier merkt man, dass man im ,richtigen’ professionellen Fußball unterwegs ist." Es gebe innerhalb der Mannschaft eher Einzelkämpfer, als es in seinen vorherigen Stationen der Fall gewesen sei. "Es ist schwer, das mit Würzburg zu vergleichen. Denn das, was wir dort hatten, so etwas habe ich noch nie erlebt. Allerdings merkt man trotzdem, dass manche Spieler in gewissen Phasen mehr auf ihre eigene Leistung schauen, um sich für die nächste Transferphase eine bessere Ausgangslage zu schaffen."

Pfeiffer selbst sagt über sich, dass er für den Profifußball möglicherweise zu wenig egoistisch sei. "Grundsätzlich würde es mir vielleicht mehr helfen, wenn ich in gewissen Momenten ein Egoist wäre." Allerdings, so sagt er, sei er, wie er eben sei. Und daran wolle er auch nichts ändern. "Ich bin immer ganz gut damit gefahren, ich selbst und ehrlich zu sein. Mir ist es wichtiger, ein guter Mensch zu sein, als ein guter Fußballer." Viele Spieler, die es in den Profibereich schaffen, kommen seiner Meinung nach auch so weit, weil sie ein gewisses Ego an den Tag legen. Er sei da eher eine Ausnahme.

Im Profibereich konzentriere sich jeder mehr auf sich. "Auch weil es für die Spieler um viel Geld geht, achten sie oft mehr darauf, selbst zu performen, anstatt Erfolge mit der Mannschaft zu feiern. Ich sehe das alles ein wenig mit anderen Augen. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich in Hollenbach, in der Oberliga, groß geworden und dann einen anderen Weg als die meisten gegangen bin. Ich will vor allem Spaß am Fußball und mit meinen Teamkollegen haben. Auf diesem Niveau hier konzentrieren sich viele aber häufig nur auf sich selbst."

Corona trübt das soziale Leben

Auch wenn Pfeiffer mit seiner Denkweise und seinem Werdegang ein "etwas anderer Fußballprofi" ist, heißt das nicht, dass er weniger Ehrgeiz und Ziele als seine Teamkollegen hätte. "Es ist zwar noch ein weiter Weg, aber ich halte es für absolut realistisch, dass wir das Double aus Meisterschaft und Pokal holen können. Außerdem will ich natürlich immer mehr spielen und auf dem Platz stehen." In den letzten Wochen hatte er nämlich eine Art "Arbeitsteilung" mit seinem Sturmkollegen Sory Kaba. Mal ging Pfeiffer von Beginn an ins Spiel, mal Kaba. "Klar ist es nicht immer einfach, wenn man nicht spielt und nicht immer weiß, an was es liegt. Aber wir wollen das Double holen, dafür gebe ich alles. Und wenn das klappt: Dänischer Doublesieger können sich auch nicht viele nennen", sagt er lachend.

Auch als Fußballprofi und in Dänemark kommt man in diesen Tagen nicht am Coronavirus vorbei. "Das Soziale fehlt komplett. Das hat mir das Einleben hier auch etwas schwerer gemacht, weil man nicht einfach mal mit einem Teamkollegen einen Kaffee trinken gehen kann. Ich sitze auch viel zu Hause."

Um diese Zeit in den eigenen vier Wänden trotzdem sinnvoll zu nutzen, hat er jetzt ein Fernstudium begonnen. "Es hilft mir extrem, einfach mal etwas anderes im Kopf zu haben. Es ist zwar echt schwer, aber es tut gut." Außerdem könne ihm das BWL-Studium einmal helfen, wenn er nicht mehr Fußball spielt.

"Ich weiß, dass alle unter der momentanen Situation leiden. Deshalb bin ich mir auch bewusst, was für ein Privileg es ist, vier bis fünf Stunden am Tag zum Training gehen zu können. Ansonsten mache ich aber auch nicht viel mehr, wie alle anderen auch", erzählt er.

Mit dem Studium sorgt der Gommersdorfer für seine Zukunft vor. Doch wie stellt er sich seinen weiteren sportlichen Werdegang vor? "Ich habe hier Vertrag bis 2024. Ich weiß, dass es der Plan des Vereins ist, mich irgendwann mit Gewinn weiterzuverkaufen." Es wäre also durchaus möglich, dass Pfeiffer in Zukunft auch in der Bundesliga auf Torejagd geht. "Ich weiß nicht, ob die Bundesliga für mich realistisch wäre", gibt er sich bescheiden. Doch im Fußball passieren die Dinge sehr schnell. "Ich bin ganz entspannt: Wie es kommt, so kommt es", sagt er mit einem Augenzwinkern.