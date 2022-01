Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Schwangerschaft ist eine besonders sensible Zeit, die durchaus mit Sorgen behaftet sein kann. Auch mit Blick auf die Impfung gegen das Coronavirus haben viele Frauen Bedenken und fragen sich, wie sicher es für sie und ihr Kind ist, sich in der Schwangerschaft, mit Kinderwunsch oder auch in der Stillzeit impfen zu lassen. Dr. Winfried Munz, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe an den Neckar-Odenwald-Kliniken, will im RNZ-Gespräch Klarheit schaffen.

Es gibt unter Frauen mit Kinderwunsch bzw. in der Schwangerschaft Vorbehalte gegenüber der Corona-Impfung. Ganz offen gefragt: Macht die Corona-Impfung unfruchtbar?

Nein, sie macht nicht unfruchtbar. Die Moleküle auf dem Virus und auf der Plazenta, über die anfangs diskutiert wurde, haben nichts Wesentliches gemeinsam. Wir sehen keine vermehrte Unfruchtbarkeit und auch keine erhöhte Rate an Fehl- oder Frühgeburten sowie Fehlbildungen aufgrund der Impfung.

Wie stehen Sie zu der Corona-Impfung für Schwangere?

Ich empfinde diese Impfung als sinnvoll. Denn wir sehen bei schwangeren Infizierten häufiger einen schweren Verlauf, ein erhöhtes Risiko für Schwangerschaftsvergiftung oder Frühgeburt. Von meiner Fachgesellschaft wurde die Empfehlung zur Impfung schon früh ausgesprochen, die Ständige Impfkommission hat sie erst im September 2021 empfohlen – das hat für Verwirrung gesorgt. Zugelassen war die Impfung für Schwangere ohnehin schon länger.

Welcher Zeitpunkt ist geeignet?

Ganz generell ist es gut, wenn man schon vor einer möglichen Schwangerschaft geimpft wurde. In der Schwangerschaft soll die Impfung zwischen der 15. und 24. Schwangerschaftswoche erfolgen.

Und warum sprechen Sie sich so deutlich dafür aus?

Dr. Wilfried Munz ist Chefarzt für Gynäkologie an den Neckar-Odenwald-Klinken. Foto: privat

Die Zahlen sind eindeutig, es gibt auch eine neue Studie aus Schottland, die COPS-Studie. 77,4 % aller Sars-CoV-2-Infektionen schwangerer Frauen entfielen auf die, die nicht geimpft waren. 90,9 Prozent aller Schwangeren, die wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden mussten, waren ungeimpft. Bei der Behandlung auf der Intensivstation wird es noch deutlicher: 98 Prozent auf Intensiv waren ungeimpft. Alle Todesfälle bei den Säuglingen betrafen ebenfalls diese ungeimpften schwangeren Frauen. Mein Ergebnis und auch das Ergebnis der Autoren: Die Impfung ist für Schwangere die beste Möglichkeit, sich und ihr Kind vor Covid-19 zu schützen. Ein gehäuftes Auftreten schwerer Nebenwirkungen gab es hingegen nicht.

Wie sicher ist die Covid-19-Impfung in der Stillzeit?

Man kann sich auch in der Stillzeit impfen lassen, durch die Muttermilch gibt es auch einen gewissen Nestschutz für den Säugling. Es wurde keine bzw. nur minimale mRNA in der Muttermilch nachgewiesen. Man geht davon aus, dass die mRNA sehr schnell noch in der Muttermilch bzw. im kindlichen Magen-Darm-Trakt abgebaut wird. In einer israelischen Studie wurden 84 stillende Frauen untersucht, die mit dem Biontech/Pfizer-Impfstoff vollständig geimpft wurden. Bei keiner der Frauen oder der Säuglinge traten ernste gesundheitliche Störungen auf.

Viele Frauen sind auch wegen der neuen Technik der mRNA-Impfstoffe verunsichert...

Ja, dieser Impfstoff ist neu – aber nicht neu in der Wirkung. An der Technik wird seit zehn Jahren geforscht. Die Fehlinformation, dass das Erbgut verändert wird, hält sich standhaft. Die mRNA hat eine Halbwertszeit von zwei bis drei Tagen im Körper, es wird nichts in die eigene Erbinformation eingebaut und auch der Impfstoff hat sich schnell abgebaut.

Viele Frauen wollen auf einen so genannten "Totimpfstoff" warten. Was ist der Unterschied?

Ein mRNA-Impfstoff ist auch ein Totimpfstoff. Lebendimpfstoffe sind etwa die gegen Masern, die man in der Schwangerschaft auch nicht verabreichen darf. Diese arbeiten mit lebenden Viruspartikeln, um eine Immunantwort auszulösen. Ich verstehe es, wenn jemand Bedenken hat – aber auch angekündigte so genannte Totimpfstoffe sind neu. Diese Impfstoffe brauchen Verstärker, um zu wirken. Diese können ebenfalls Nebenwirkungen haben. Es ist einfach ein anderes Wirkprinzip.

Nehmen Sie uns mit in den Kreißsaal: Wie stellt sich die Skepsis schwangerer Frauen oder von Frauen mit Kinderwunsch konkret dar?

Viele Frauen, die in der Pandemie bisher zur Geburt kamen, waren ungeimpft. Aber auch das ändert sich gerade. Alle Frauen bekommen einen PCR- und einen Schnelltest, Geburtsbegleiter einen Schnelltest. Die Gespräche über den Sinn einer Impfung beginnen eigentlich danach. Meiner Meinung nach muss man offen aufklären, alle Seiten hören. Das ist mir wichtig. Wir müssen aber auch versuchen, Falschinformationen zu entkräften, Zweifel zu zerstreuen.

Wie laufen denn Geburten von Frauen ab, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden?

Das ist schon belastend, und zwar für alle. Wir hatten einige Corona-Geburten, ich würde schätzen, es sind etwa ein bis zwei pro Monat. Die Frauen werden dann isoliert, es gibt auch einen Corona-Kreißsaal. Wir versuchen aber, das geburtshilfliche Repertoire anzubieten, das wir auch sonst anbieten. Die Corona-positiven Frauen, die zu uns zur Entbindung kamen, hatten leichte bis mittlere Symp­tome, Frauen mit stärkeren Symptomen wird ohnehin empfohlen, in größeren Zentren zu entbinden, an die auch eine Kinderklinik angebunden ist. Nicht weil diese Zentren Frauen besser entbinden können, sondern weil auch die Säuglinge kinderärztlich beobachtet werden sollen. Die Schwangeren mit den schweren Verläufen sind in den großen Zentren auf den Intensivstationen.

In anderen Landkreisen haben Frauenärzte einen offenen Beratungstag angeboten und auch geimpft. Wie stehen Sie zu solchen Aktionen?

Aufklärung zu leisten ist immer gut, aber um ehrlich zu sein, würde es unsere Kapazitäten in der Geburtshilfe überfordern, wenn wir uns in die Impfkampagne einbringen würden.

Wie hoch ist ihre Erfolgsquote bei den Gesprächen mit ungeimpften Frauen: Wie viele konnten Sie überzeugen?

Zugegeben: Die ist nicht sehr hoch. Aber es geht ja darum, dass man Ängste wahrnimmt und auch selbst eine Meinung vertritt, Stellung bezieht. Wir wollen für die Frauen das Beste, wir wollen niemandem schaden. Mit diesem Anspruch üben wir unsere ärztliche Tätigkeit aus.

Und was tue ich jetzt, wenn mein Frauenarzt mir von der Impfung in der Schwangerschaft abrät?

Vielleicht noch eine zweite Meinung, eventuell die vom Hausarzt, einholen. Der Frauenarzt des Vertrauens ist aber natürlich der erste Ansprechpartner. Ich bin mit den Gynäkologen der Region im Kontakt und es ist mir wichtig, dass man im Gespräch bleibt. Die Entscheidung über eine Impfung liegt aber bei jedem selbst.

Sie sind auch in der Gynäkologie aktiv. Auch Ihre Fachrichtung musste wegen der Belegung der Intensivstationen planbare Operationen absagen. Wie geht es da weiter?

Wir machen einen vorsichtigen Schritt in Richtung Normalität zurück und werden ab der kommenden Woche an beiden Standorten der Neckar-Odenwald-Kliniken wieder mehrere Operationssäle betreiben. Natürlich immer vorbehaltlich, dass die Zahl der Corona-Patienten nicht wieder steigt. Onkologische Patientinnen wurden operiert, aber elektive Eingriffe wurden verschoben. Das betraf dann etwa Frauen mit Blutungsstörungen, gutartigen Gewebeveränderungen oder mit Zysten. Ich hoffe, dass wir all jenen Frauen jetzt zeitnah einen Termin anbieten können.