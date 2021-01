Von Frank Heuß

Neckarelz. Nachdem bereits Ende Dezember in Höpfingen die ersten Impfungen gegen Covid-19 in einem Pflegeheim im Neckar-Odenwald-Kreis stattfanden, kam nun das erste Heim im Mosbacher Stadtgebiet dran. Das Johanniter-Seniorenhaus Tannenhof in Neckarelz bekam am Mittwoch Besuch von einem mobilen Impfteam, das vom THW-Ortsverband Heidelberg unterstützt wurde. Im Tannenhof wurden 65 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegen das neuartige Coronavirus geimpft. Zum Einsatz kam dabei der in Deutschland entwickelte Impfstoff von Biontech-Pfizer.

"Wir haben sehnlich darauf gewartet", sagte Heimleiter Hans-Jürgen Mössner, der mit einem Piks um 10.40 Uhr zum ersten vor Ort im Stadtgebiet gegen Covid-19 geimpften Bürger Mosbachs wurde. Wenige Minuten darauf folgten die ersten Mitarbeiter des Hauses, von denen sich rund drei Viertel impfen ließen. Das Impfprozedere nahm dabei einen etwas längeren Zeitrahmen in Anspruch und dauerte alleine für die Pflegekräfte bis in den frühen Nachmittag. Ein Grund dafür dürften die individuellen, "fachlich sehr guten ärztlichen Aufklärungsgespräche" gewesen sein, wie Mössner lobte.

Am Nachmittag erhielt mit der 86-jährigen Anna-Maria Stadtmüller die erste Heimbewohnerin ihre Schutzimpfung. "Wir hoffen einfach, dass es wirkt", meinte die rüstige Seniorin kurz vor der Injektion schmunzelnd. Sich impfen zu lassen, war für sie selbstverständlich, weil sie generell Vertrauen zur medizinischen Wissenschaft hat: "Sonst wäre ich gar nicht so alt geworden", bekräftigte sie auch vor dem Hintergrund ihrer eigenen Krankheitsgeschichte, zu der eine Covid-19-Infektion nun mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr hinzukommen wird. Mit rund 95 Prozent fiel die Impfquote unter den Heimbewohnern sehr hoch aus.

Merkliche Nebenwirkungen blieben bei der Impfaktion im Tannenhof, wo auch eine 30-minütige Nachbeobachtung stattfand, durchweg aus. "Es ist eine Chance, wieder zur Normalität zurückzukommen, deshalb musste ich nicht lange überlegen", beschrieb ein Pfleger, warum er sich für die Impfung entschieden hat. "Befreiung" empfand Heimleiter Mössner nach eigenem Bekunden und bezieht sich dabei auf die tägliche mentale Belastung, der man im Pflegebereich derzeit ausgesetzt sei, wenn "auch nur entfernteste Anzeichen von Symptomen auftauchen".

Umso dankbarer sei man bei dem Neckarelzer Johnanniterhaus, es nun bis zum Tag der Impfung geschafft zu haben, coronafrei zu bleiben. Erreicht habe man das durch strenge Hygieneregeln und Testungen. Schon seit Längerem kommt niemand mehr von außen in das Heim, ohne zuvor mit einem Corona-Schnelltest geprüft worden zu sein. Alle Mitarbeiter werden dreimal pro Woche getestet.

Dass der Impftag nun mit der Amtseinführung eines neuen US-Präsidenten zusammenfiel, erkannte Hans-Jürgen Mössner als zusätzliche "historische Note". An den Abläufen werde sich im Tannenhof aber trotz des nun erreichten Meilensteins in einer schwierigen Zeit nichts ändern: "Wir dürfen nicht aufhören, für höchstmöglichen Schutz zu sorgen", bekräftigte der Heimleiter. Die obligatorische zweite Injektion der Impfung ist für das Neckarelzer Seniorenheim bereits für den 10. Februar fest terminiert.