Von Alexander Rechner

Mosbach. Der Traum lebt: Viele Bürger wollen in der eigenen Immobilie wohnen – trotz gestiegener Kaufpreise. Ein Kauf erschien attraktiv, angesichts von niedrigen Bauzinsen. Über Jahre hinweg kennt der deutsche Immobilienmarkt vor allem in den Städten nur eine Richtung: nach oben. Doch das Coronavirus legt nun die Gesellschaft weitestgehend lahm. Bleibt der Immobilienmarkt in der Region verschont oder hat die Corona-Krise längst auch diese Branche erreicht?

"Die Corona-Pandemie trifft auch unseren heimischen Immobilienmarkt immer noch in einer Boom-Phase, die vor rund zehn Jahren ihren Beginn genommen hat", erklärt Holger Engelhardt, der gemeinsam mit Marco Garcia als Vorstandsteam die Volksbank Mosbach leitet. Im regionalen Bankinstitut sieht man durchaus eine Beeinflussung des Immobilienmarktes in der Region durch Corona. "Im Gegensatz zu den Aktien- und Rentenmärkten gehen wir allerdings von einer zeitlichen Verzögerung der Auswirkungen aus", erklärt Engelhardt. Als Begründung führt er auf, dass die Corona-Krise "keinen Einfluss auf den Wohnungsbedarf hat, der nach wie vor besteht". Außerdem sei durch den komplexen Verkaufsprozess von Immobilien dieses Marktsegment nicht von Panikhandlungen und -verkäufen geprägt (gewesen), wie man sie zum Beispiel an den Aktienmärkten habe erleben können.

"Die Entwicklung wird sicherlich auch am Immobilienmarkt nicht spurlos vorbeigehen, wobei sowohl der Wohnungsmarkt insgesamt, als auch in unserer Region voraussichtlich erst zu einem späteren Zeitpunkt getroffen werden könnte", sagt Martin Graser, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Neckartal-Odenwald. Jedoch hänge die weitere Entwicklung aus Sicht des Sparkassendirektors unter anderem davon ab, wie lange diese Krise dauern und inwieweit sie sich auf den Arbeitsmarkt und die Einkommenssituation auswirken wird.

Nach Einschätzung der Volksbank Mosbach wird sich erst im vierten Quartal dieses Jahres "ein einigermaßen klares Bild über die Auswirkungen der Pandemie und eine zuverlässige Prognose" ergeben. Jedoch rechnet das Bankinstitut derzeit mit keinem primären Preisanstieg, aber auch mit keinem Preiseinbruch. "Vielmehr werden die Preise eher stagnieren", sagt Engelhardt.

Eine ähnliche Prognose gibt auch die Sparkasse Neckartal-Odenwald ab: "Da es auf dem Wohnungsmarkt in der Region im Vergleich zu Ballungsgebieten bisher moderatere Preisentwicklungen gab, dürfte auch ein Rückschlagpotenzial gemäßigter ausfallen", erwartet Martin Graser. Preise und Miethöhen würden sich in Abhängigkeit der wirtschaftlichen Auswirkungen, unter anderem der Kurzarbeit und Arbeitslosenquote, entwickeln. Doch: "Einen anhaltenden Schaden sehen wir für den Wohnungsmarkt in der Region derzeit nicht", verdeutlicht Sparkassendirektor Graser.

Ein schlagartiges Abrutschen der Immobilienpreise sieht auch Dr. Klaus-Dieter Roos, Vorstand der Baugenossenschaft Familienheim Mosbach, nicht auf die Region zukommen. Im Bundesgebiet könnte sich der Immobilienmarkt insgesamt zwar deutlich abkühlen, allerdings auf einem relativ hohen Niveau bleiben, schätzt der Experte. Roos schränkt aber ein, dass es auch davon abhinge, wie lange die Corona-Krise dauere. Bei den Mietpreisen prognostizierte er keine größeren finanziellen Sprünge nach unten. "Unser ländlicher Raum hat bislang nicht zu den Regionen gezählt, in denen Spitzenmietpreise verlangt wurden", erklärt er und fügt sogleich hinzu: "Deshalb werden wir wohl auf diesem Niveau bleiben." Aktuell bewertet der Vorstand für die Baugenossenschaft Familienheim Mosbach (mit immerhin über 1000 Wohnungen im Bestand) das wirtschaftliche Risiko der Corona-Pandemie als "überschaubar". "Wir haben sieben begründete Anfragen wegen Mietstundungen", erläutert Klaus-Dieter Roos. Und hier habe bzw. werde man Lösungen finden können.

Bei der VB-Immobilien-GmbH, die sich bei der Volksbank Mosbach für Kunden um den Kauf oder Verkauf von Immobilien oder um Baufinanzierungsberatung kümmert, bemerkt man gerade bei potenziellen Verkäufern von Immobilien eine zunächst abwartende Haltung. "Bei den privaten Bauherren dagegen ist die Nachfrage nach Finanzierungsberatung und Fördermitteln nach wie vor vorhanden und wird ohne Einschränkungen von uns angeboten", sagt Holger Engelhardt.

Für die Sparkasse Neckartal-Odenwald habe sich der Markt für Immobilienkredite in der Region im bisherigen Verlauf dieses Jahres mit positiven Wachstumsraten entwickelt, erklärt Martin Graser. "Sowohl die Darlehenszusagen als auch die Darlehensauszahlungen unserer Sparkasse für Wohnungsbaukredite sind im bisherigen Jahresverlauf im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum gestiegen." Aufgrund der Entwicklung in der Corona-Krise und damit verbundenen Maßnahmen habe sich im April die Nachfrage nach Immobilienkrediten aber reduziert, so Graser.