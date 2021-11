Von Stephanie Kern

Hüffenhardt. Zwei Wochen waren die Mitarbeiter der Süddeutschen Erdgasleitung (SEL) nun unterwegs, sechs Infoveranstaltungen galt es zu absolvieren. Den Weg der Informierenden kann man dabei gut auf den Karten, die sie mitbringen, nachvollziehen: Leimen, Meckesheim, Spechbach, Eppelheim, Heidelberg und nun zuletzt Hüffenhardt waren Stationen der Inforeise.

In Leimen gab und gibt es Gegenwind für das Projekt, Sorgen spürte man auch in Hüffenhardt, dem Endpunkt des Abschnitts Mannheim-Hüffenhardt. "Ich muss hier landen, denn ich muss die Leitung meiner Kollegen in Siegelsbach treffen", betonte Maren Raubenheimer, die Projektleiterin für diesen Abschnitt. Im Regierungsbezirk Stuttgart (also auch in Siegelsbach) gibt es nämlich schon eine Baugenehmigung für die Leitung. Im Regierungsbezirk Karlsruhe muss zwar nicht das Raumordnungs-, wohl aber das Planungsverfahren wiederholt werden. Wiederholt, weil die Pläne für eine Süddeutsche Erdgasleitung schon einmal auf dem Tisch lagen und zur Debatte standen, Anfang der 2000er-Jahre war das. "Aber es ist Ruhe eingekehrt", sagte Hüffenhardts Bürgermeister Walter Neff zu Beginn. Nun ist die Ruhe vorbei, die Leitung soll gebaut werden.

Die Erdgasleitung sei notwendig, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, betonte Maren Raubenheimer. Denn in den kommenden zehn Jahren werde der Bedarf an Erdgas im süddeutschen Raum um 24 Prozent steigen. Noch nicht gleich, aber spätestens ab 2032 wird auch mit einem hohen Bedarf von Wasserstoff gerechnet, weshalb die Verbindung auch für den Transport dieses Gases nutzbar ist.

Wichtig für die Hüffenhardter, die den Infomarkt nutzten: Die landwirtschaftliche Nutzung der Flächen wird weiterhin möglich sein, auf einem Schutzstreifen von zehn Metern ist keine (Wohn-)Bebauung möglich, auf beiden Seiten der Pipeline muss der Boden gehölzfrei gehalten werden, um keine Schäden an der Leitung zu verursachen. Die Umweltplanung soll im kommenden Jahr beginnen, 2026 soll die Leitung in Betrieb genommen werden. Genau deshalb treffe man sich auch nun mit den Besitzern und Bewirtschaftern – um Anregungen und Ortskenntnisse in die Planungen einfließen zu lassen. "Wir können die Strecke noch so oft abfahren, über viele Dinge wissen nur die Menschen vor Ort Bescheid", sagte etwa Rebecca Penno, Leiterin der Unternehmenskommunikation.

Denn noch ist die Planung der Trasse nicht grundstücksscharf, es gilt, den besten Weg in einem 600 Meter breiten Korridor zu finden. "Alle Anregungen nehmen wir sehr gerne mit und prüfen sie. Zusagen können wir heute nichts", diese Sätze mussten Maren Raubenheimer und ihre Kollegen sehr oft wiederholen. Etwa auf den Vorschlag, mit der Erdgasleitung in vorhandene Feldwege zu gehen. "Ihr müsst nicht in die Äcker und wir haben danach neue Feldwege", meinte ein Hüffenhardter eine Win-Win-Situation zu erkennen.

Andreas Sigmund vom Bauernverband des Neckar-Odenwald-Kreises wollte wissen, wie es um die Entschädigung stehe: "Gibt es da schon Überlegungen?" Diese Frage konnte Timo Breitenbücher zwar noch nicht abschließend klären, er sagte aber: "Ja, es gibt Überlegungen, wir möchten es im ganzen Gebiet gleich behandeln." Das Angebot, das Bewirtschafter und Besitzer erhalten, orientiere sich an der Gesetzgebung. "Wir geben aber noch was obendrauf", versicherte Breitenbücher. Auch Folgeschäden würde man im Auge behalten.

Denn die Arbeiten erfordern einigen Aufwand: Auf einem Arbeitsstreifen von in der Regel 34 Metern baut Terranets BW die Leitungsrohre und Glasfaserkabel für die SEL ein. Glasfaserkabel werden immer parallel verlegt, da diese der Überwachung und Steuerung des eigenen Netzes dienen. Die Rohre werden mit mindestens einem Meter (Raubenheimer: "Wir machen immer 1,20 Meter.") Erdreich überdeckt. In drei bis vier Monaten Bauzeit will man in Hüffenhardt fertig sein. "Wir wollen so schnell wie möglich wieder hier weg", sagte Raubenheimer mit einem Augenzwinkern.

"Wer sich wehrt, wird enteignet", stand für einen der Besucher das Ergebnis des Abends schon vorher fest. Das sei zwar von der Gesetzgebung her möglich, diesen Weg wolle man aber vermeiden, betonten Raubenheimer und Breitenbücher schon bei ihrem ersten Besuch des Hüffenhardter Gemeinderats im Oktober. Wie konstruktive Zusammenarbeit aussehen kann, sah man dann, als Planerin und Besitzer zusammen über der Karte "hingen": "Hier wäre es doch viel besser, ein kerzengerader Weg", sagte da ein Hüffenhardter. Nach dem Abend fanden sich viele Klebepunkte auf den Karten der Planer, die müssen nun alle geprüft werden. "Wir nehmen jeden Vorschlag mit und prüfen", versicherten die Planer immer wieder. In Hüffenhardt glaubte man ihnen.